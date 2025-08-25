Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά στα αποδυτήρια του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΡΗΤΗ TV ο πατέρας του, περιέγραψε το τηλεφώνημα του γιου του.

«Πατέρα, καίγομαι! Φέρε μου νερό… χρειάζομαι νοσοκομείο», του είπε. Ο 40χρονος και μια 36χρονη υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συντήρησης στις εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα. Οι εγκαυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν και οι δύο στην Αθήνα, στο Θριάσειο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους. Ο 40χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.

«Χρειάζομαι νοσοκομείο…»

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τις δραματικές στιγμές που έζησε ο γιος του.

«Με πήρε τηλέφωνο την ώρα του περιστατικού και μου είπε: “Πατέρα, καίγομαι! Φέρε μου νερό! Έχω εγκαύματα… χρειάζομαι νοσοκομείο”. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα λόγια…», είπε στο ΚΡΗΤΗ TV.

«Σοβαρές παραλείψεις»

Ο πατέρας μίλησε για σοβαρές παραλείψεις στις εγκαταστάσεις: «Έκοψαν το ρεύμα και πήγαν να πάρουν μία γεννήτρια. Δεν ήξεραν να τη βάλουν μπροστά; Ήταν χαλασμένη; Ο πίνακας είχε πρόβλημα; Δεν ξέρω… την αλήθεια την γνωρίζει μόνο ο γιος μου. Θέλω μόνο να γίνει καλά και θα κινηθώ κατά παντός υπευθύνου», είπε.

Επίσης, μίλησε για την αγωνία του ίδιου και της οικογένειας για την κατάσταση της υγείας του 40χρονου.

«Πίστευα ότι θα τον βρω σε καλή κατάσταση, αλλά όταν φτάσαμε στο ΠΑΓΝΗ, τον διασωλήνωσαν αμέσως. Ευτυχώς, οι γιατροί πρόλαβαν και σταθεροποίησαν την κατάστασή του πριν χειροτερέψει».

Σύμφωνα με τον πατέρα, ο 40χρονος «έπαθε ανακοπή την πρώτη νύχτα, αλλά τον γλίτωσαν από του Χάρου τα δόντια. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες», πρόσθεσε.