Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Φωτιά σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 23 Αυγούστου, σε ανενεργό γήπεδο του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη, με αποτέλεσμα δύο άτομα να εγκλωβιστούν.

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα. Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί τρία οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τα άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, απεγκλωβίστηκαν, ωστόσο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Πολίτης που βρισκόταν κοντά στο σημείο και συνέδραμε στην προσπάθεια κατάσβεσης, περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV τις συγκλονιστικές στιγμές.

«Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της».

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και οι δύο διασωληνώθηκαν λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων και της εισπνοής καπνού. Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς, ωστόσο η κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων προκαλεί μεγάλη ανησυχία.