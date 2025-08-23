Στο Θριάσιο διακομίζονται οι δύο εγκαυματίες από την Κρήτη – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό
Κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους, να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο
Στο κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να διακομισθούν τα δύο άτομα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά, που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στην Αμμουδαρά Ηρακλείου, στην Κρήτη.
Τόσο η 36χρονη γυναίκα που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, όσο και ο 40χρονος που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους, να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Όλα συνέβησαν την ώρα που η 36χρονη και ο 40χρονος βρίσκονταν στα αποδυτήρια, όπου κατά τη διάρκεια συντήρησης στις εγκαταστάσεις έγινε ανάφλεξη.
Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια.
Βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό
Σοκαριστικό είναι το βίντεο από την στιγμή του απεγκλωβισμού της γυναίκας από τα αποδυτήρια. Το βίντεο του neakriti.gr, αποτυπώνει τις δραματικές εικόνες που εκτυλίχθηκαν την ώρα του πανικού στην Αμμουδάρα.
Δείτε βίντεο:
Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Πολίτης που βρισκόταν κοντά στο σημείο και συνέδραμε στην προσπάθεια κατάσβεσης, περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV τις συγκλονιστικές στιγμές.
«Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της».
