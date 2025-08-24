Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.
Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ ο 40χρονος πατέρας δύο παιδιών, μετά τον τραυματισμό του, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, το Σάββατο 23 Αυγούστου ο 40χρονος υπέστη ανακοπή, την οποία οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντιμετώπισαν έγκαιρα και με επιτυχία και κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου η κατάσταση της υγείας του φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, γι’ αυτό και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά του -μετά την διακομιδή της 36χρονης- στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων στο Θριάσειο νοσοκομείο της Αττικής.
«Έπαθε ανακοπή στη Μονάδα, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν. Πλέον η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και είναι βελτιωμένη, γι’ αυτό μπορεί να γίνει και η αεροδιακομιδή στο Λάτσειο, πιθανότατα απόψε», επιβεβαίωσε ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.
Η έκκληση της μητέρας της 36χρονης
Την ίδια ώρα, συγκίνηση έχει προκαλέσει η έκκληση που απευθύνει με μήνυμά της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η μητέρα της 36χρονης: «Είμαι η μητέρα της Μαρίας. Σας παρακαλώ πολύ να κάνετε προσευχή για τα παιδιά μας, το Νίκο και τη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά, με πλήθος πολιτών να της απαντούν με ευχές για γρήγορη ανάρρωση και των δύο.
Υπενθυμίζεται, ότι η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του συμβάντος και παραμένει γρίφος, το τι ακριβώς συνέβη σε αυτόν τον μικρό ασφυκτικό χώρο. Οι εκδοχές που εξετάζονται, είναι είτε να έκαναν ανεφοδιασμό στη γεννήτρια ή επιχειρήθηκε σύνδεση της γεννήτριας με τον πίνακα του ρεύματος.
