Το… Flamingo που φέρνει τη Ρωσία εντός της εμβέλειας του Κιέβου

Ενώ οι σύμμαχοι της Ουκρανίας σαστίζουν με το πώς να της παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας, το Κίεβο προχωρά με τον δικό του τρόπο να κρατήσει τη Ρωσία σε απόσταση — έναν νέο πύραυλο κρουζ ικανό να χτυπήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ρωσία που φέρει μια τεράστια κεφαλή βάρους άνω του ενός τόνου.

Αυτός είναι ο πύραυλος Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική ταχέως αναπτυσσόμενη παραγωγό μαχητικών drones Fire Point.

«Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Flamingo είναι ο πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να μεταφέρει κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει στη Ρωσία για 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Ιρίνα Τέρεκ, διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας, σε συνέντευξή της στο POLITICO.

«Το σκεφτήκαμε αρκετά γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε, από ιδέα, μέχρι τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω για την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ταχύτερος από όλους τους άλλους πυραύλους που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή», είπε η Τέρεκ, προσθέτοντας: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής».

Γυναίκες στον πόλεμο

Το ασυνήθιστο όνομα και το αρχικό χρώμα του πυραύλου – μια φωτεινή ροζ μύτη όπου βρίσκεται η κεφαλή – ήταν ένα εσωτερικό αστείο της εταιρείας για τον άγνωστο ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων και του πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. Πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων καμουφλάζ. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», είπε η Τέρεκ.

Το Flamingo θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια πραγματικά προβλήματα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο είδος στιγμής μεγάλης ενέργειας. Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα», είπε η Τέρεκ για την υποτιθέμενη εμβέλεια του πυραύλου. «Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

Όποιο και αν είναι το αρχικό του χρώμα και όνομα, ένας πύραυλος με αυτό το είδος δύναμης έχει ήδη γίνει αντιληπτός στη Μόσχα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα άρθρο που υποβάθμιζε την απειλή που θέτει ο πύραυλος, υποτιμώντας τον ως βασισμένο σε σχέδιο βρετανικής εταιρείας – κάτι που οι Ουκρανοί αρνούνται – και προσπαθώντας να υπονομεύσει την τεχνική ικανότητα της Ουκρανίας.

Η Τέρεκ δεν συμφωνεί. «Παρακολουθήσαμε τη ρωσική αντίδραση στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη ήταν η αποστολή, τόσο περισσότεροι Ρώσοι προσπαθούσαν να πνίξουν όλη τη δημοσιότητα γύρω από αυτήν», είπε.

«Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε πολλά περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο Ζελένσκι, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το όπλο μέχρι «η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτά».

Χτυπώντας τη Ρωσία εκεί που πονάει

Αν και η ρωσική αεράμυνα είναι ικανή να καταρρίψει τέτοιες απειλές, η Ουκρανία είναι πολύ καλή στο να εκτελεί πολύπλοκες επιχειρήσεις με επικαλυπτόμενα σμήνη drones και πυραύλων για να κατακλύσει τους Ρώσους.

Εάν μπορούν να περάσουν και να χτυπήσουν στόχους στα μετόπισθεν της Ρωσίας, το Flamingo αποτελεί θανάσιμη απειλή.

Τα drones μεταφέρουν μόνο μικρά εκρηκτικά φορτία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την μόνιμη εξουδετέρωση στόχων όπως διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, κόμβοι υλικοτεχνικής υποστήριξης και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Τα βαρύτερα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η επίθεση της Ουκρανίας τον Ιούνιο σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάπσε χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ R-360 Neptune που μετέφερε κεφαλή 150 κιλών. Προκάλεσε πυρκαγιά που χρειάστηκε τρεις ημέρες για να σβήσει.

Το Flamingo θα ήταν ακόμη πιο καταστροφικό

Η Τέρεκ, σημείωσε ότι τα υπάρχοντα drones της εταιρείας της «ευθύνονται εν μέρει για το κλείσιμο των αεροδρομίων και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στη Ρωσία».

Εάν το Flamingo μπει σε πλήρη παραγωγή, θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σκοπός για συστήματα όπως το Flamingo είναι να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο — και δεν θα επιτεθεί ξανά μόλις υπογραφεί τελικά μια ειρηνευτική συμφωνία. | Εικόνες μέσω Fire Point

«Εάν μπορεί να αναπτύξει 3.000 έως 5.000 από αυτούς (και παρόμοιους) πυραύλους, έτοιμους εντός 24 έως 48 ωρών για να καταστρέψουν πάνω από το 25% της οικονομικής παραγωγής της Ρωσίας, η περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα καθίσταται αβάσιμη», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Φάμπιαν Χόφμαν, διδάκτωρ και ειδικός σε θέματα πυραύλων στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

«Οι άνθρωποι θέλουν αποτελέσματα. θέλουν να δουν την Κόκκινη Πλατεία να καίγεται. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας», είπε η Τέρεκ. «Ιδρύσαμε την εταιρεία μας σε απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».

Ο στόχος με συστήματα όπως το Flamingo είναι να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο — και δεν θα επιτεθεί ξανά μόλις υπογραφεί τελικά μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή: ΟΤ