Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Η Έβερτον ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι με την Μπράιτον και τα «ζαχαρωτά» πέτυχαν τον στόχο τους, καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν με 2-0.

Το σημαντικό γεγονός βέβαια της συγκεκριμένης αναμέτρησης έχει να κάνει με το ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι Πρέμιερ Λιγκ που έδωσε η ομάδα του λιμανιού στο νέο, υπερσύγχρονο, γήπεδό της.

Η Έβερτον εγκαινίασε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο το νέο της «σπίτι» και οι 52.000 οπαδοί της που γέμισαν τις εξέδρες, είχαν πολλούς λόγους για να χαμογελούν.

Απόλαυσαν την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας τους, αλλά πάνω απ’ όλα ενθουσιάστηκαν με το νέο γήπεδο των toffees καθώς όλοι θεωρούν πως με την μετακόμιση στη νέα έδρα της ομάδας, ξεκινά και μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Όπως προαναφέραμε, η Έβερτον κατάφερε να πάρει τη νίκη επικρατώντας της Μπράιτον και είναι σίγουρο πως ο όνομα του Ιλιμάν Εντιαγέ θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου.

Ποιος είναι ο λόγος; Ο Εντιαγέ είναι ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στην σημερινή αναμέτρηση των δύο ομάδων, είναι δηλαδή αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ στο Χιλ Ντίκινσον, τη νέα έδρα των «ζαχαρωτών».

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, καθώς θα πρέπει να θυμίσουμε πως ο Σενεγαλέζος επιθετικός είχε πετύχει ένα ακόμα ιστορικό γκολ, αυτό όμως ήταν την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Last goal at Goodison Park: Iliman Ndiaye First goal at Hill Dickinson Stadium: Iliman Ndiaye 🔵 pic.twitter.com/gwC2AoUfgg — B/R Football (@brfootball) August 24, 2025

Ο 25χρονος στράικερ είναι αυτός που πέτυχε το τελευταίο γκολ στην παλιά ιστορική έδρα της αγγλικής ομάδας, το Γκούντισον Παρκ κι αυτό είναι αν μη τι άλλο ένα σημαντικό επίτευγμα για τον Εντιαγέ.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι ο Αφρικανός επιθετικός της Έβερτον έγραψε ιστορία σε ότι αφορά το παλιό αλλά και το νέο γήπεδο της αγγλικής ομάδας.

After closing the book on Everton’s 133-year stay at Goodison Park with a brace, Iliman Ndiaye has now created more history and scored their first competitive goal at the Hill Dickinson Stadium. 👏 Starting where he left off. 🔥 pic.twitter.com/7houxLKod6 — talkSPORT (@talkSPORT) August 24, 2025

Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, οι οπαδοί της Έβερτον αποθέωσαν τον τεχνικό της ομάδας τους, Ντέιβιντ Μόγες αλλά και τους παίκτες, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό στο Χιλ Ντίκινσον, τη νέα έδρα των «ζαχαρωτών».