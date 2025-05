Το τελευταίο πάρτι στο Γκούντισον Παρκ και η ανακοίνωση της Λίβερπουλ

Το σημερινό παιχνίδι της Έβερτον με την Σαουθάμπτον θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου, καθώς ήταν το τελευταίο που έδωσαν τα «ζαχαρωτά» στην ιστορική έδρα της ομάδας, το Γκούντισον Παρκ.

Μια τεράστια εποχή έλαβε σήμερα τέλος για έναν από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους της Αγγλίας και ο οργανισμός της Έβερτον αποχαιρέτησε όπως έπρεπε το μυθικό γήπεδο της ομάδας.

Η διοίκηση των toffees, ο προπονητής, Ντέιβιντ Μόγες και οι παίκτες αλλά πάνω απ’ όλους οι οπαδοί της Έβερτον έκαναν τον σημερινό αγώνα ξεχωριστό.

Το Γκούντισον Παρκ ήταν για 133 χρόνια η έδρα της ομάδας του Λίβερπουλ και η αλήθεια είναι πως η Έβερτον έζησε πολλές… ζωές στο συγκεκριμένο σπίτι.

Σήμερα λοιπόν η μέρα ήταν ξεχωριστή και τα όσα έγιναν στην έδρα – ορόσημο της αγγλικής ομάδας ήταν μοναδικά.

Χιλιάδες οπαδοί της Έβερτον συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από το γήπεδο και δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Πολλοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα συγκίνησης και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το παιχνίδι με την Σαουθάμπτον ήταν sold out.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι πάνω από 10.000 οπαδοί της Έβερτον ήταν εκτός γηπέδου καθώς δεν είχαν εισιτήριο, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να περιμένουν εκτός Γκούντισον Παρκ για να ζήσουν τις ιστορικές αυτές στιγμές.

Η Έβερτον νίκησε την Σαουθάμπτον με 2-0 και ο Ν’ Ντιαγιέ ήταν ο σκόρερ των δύο τερμάτων, γράφοντας το όνομα του στην ιστορία του συλλόγου.

Τα «ζαχαρωτά» έπαιξαν 2.789 παιχνίδια στο Γκούντισον Παρκ και το ρεκόρ της αγγλικής ομάδας ήταν 1538 νίκες, 1591 ήττες ενώ 660 ματς έληξαν ισόπαλα.

Μυθικές μορφές του συλλόγου, ανάμεσα σ’ αυτούς και ο Γουέιν Ρούνεϊ, έδωσαν το παρών στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του Λίβερπουλ, στο Γκούντισον Παρκ και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αποθεώθηκαν από τους οπαδούς της Έβερτον.

Η αγγλική ομάδα έχει πλέον νέα έδρα αλλά το Γκούντισον Παρκ δεν θα γκρεμιστεί. Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε την χρησιμοποίηση του από την γυναικεία ομάδα του συλλόγου, μια κίνηση που έγινε δεκτή με μεγάλη χαρά από τους οπαδούς της Έβερτον, καθώς κανείς δεν ήθελε να δει να γκρεμίζεται η ιστορική έδρα του συλλόγου.

Αξίζει εδώ μάλιστα να τονίσουμε μια κίνηση από την πλευρά της Λίβερπουλ, η οποία φρόντισε με την ανακοίνωση που εξέδωσε να διδάξει τι σημαίνει ποδόσφαιρο.

«Ένα ιστορικό γήπεδο, ένα μέρος στο οποίο δώσαμε μάχες αλλά και σταθήκαμε ο ένας στο πλευρό του άλλου. Επιτυχίες, αποτυχίες και τόσες αναμνήσεις. Το τέλος μιας εποχής στο ΓκούντισονΠαρκ και η αρχή μιας νέας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι «κόκκινοι».

An historic stadium, a place where we have fought against one another and stood with each other. Highs, lows and so many memories.

The end of an era at Goodison Park and the beginning of a new one. pic.twitter.com/vQN54XoZ32

— Liverpool FC (@LFC) May 18, 2025