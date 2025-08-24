Θάσος: Νεκρός 71χρονος Γερμανός τουρίστας στη Σκάλα Παναγιάς

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από τη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας Παναγιάς Θάσου, 71χρονος λουόμενος γερμανικής υπηκοότητας.

Στην ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα αναφέρει ότι του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 71χρονος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Επίσης, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.