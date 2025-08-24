Με σκυμμένο το κεφάλι στον εισαγγελέα ο γυναικοκτόνος στον Βόλο – Δείτε βίντεο

newspaper
Ελλάδα 24 Αυγούστου 2025 | 12:14

Στο εισαγγελέα έφτασε ο γυναικοκτόνος στον Βόλο αμίλητος και με σκυμμένο κεφάλι

Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έφτασε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο.

Αμίλητος ο γυναικοκτόνος στον Βόλο

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, δεν έδωσε καμία απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν μετανιώνει για την αποτρόπαια πράξη του. Παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του ούτε στιγμή, αναφέρει το gegonota.news.

YouTube thumbnail

Η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Το στυγερό έγκλημα

Ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος και τράπηκε σε φυγή. Το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά στη 16χρονη κόρη τους, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και τα άλλα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6, 13 και 18 ετών.

Ο καβγάς ξεκίνησε στο διαμέρισμα και συνεχίστηκε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου η γυναίκα προσπάθησε μάταια να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 36χρονη έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στα πλευρά, ενώ έφερε και κακώσεις από την πτώση της σε τζαμαρία. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν νεκρή.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε στο παρελθόν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του σε ίδρυμα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας στα τέλη Ιουνίου. Παραμένει για την ώρα άγνωστο πώς και γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Διαρκείς εντάσεις στην οικογένεια

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων επρόκειτο για μία προβληματική οικογένεια, με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας, κανένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Business
Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Έκανε μελισσοκομικές εργασίες
Θεσσαλονίκη 24.08.25

Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Έκανε μελισσοκομικές εργασίες

Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια μελισσοκόμου - Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή

Σύνταξη
Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Ζαφείρης για την ομάδα του και για την παραμονή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδική εκκρεμότητα να αποτελεί την αποχώρηση του Έντερσον από την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Σύνταξη
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».
«Εμμονή» 24.08.25

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, δείχνοντας μια εμμονή για να αντιμετωπίσει το έγκλημα ειδικά στο Σικάγο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
