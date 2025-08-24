Με σκυμμένο το κεφάλι στον εισαγγελέα ο γυναικοκτόνος στον Βόλο – Δείτε βίντεο

Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έφτασε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο.

Αμίλητος ο γυναικοκτόνος στον Βόλο

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, δεν έδωσε καμία απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν μετανιώνει για την αποτρόπαια πράξη του. Παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του ούτε στιγμή, αναφέρει το gegonota.news.

Η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Το στυγερό έγκλημα

Ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος και τράπηκε σε φυγή. Το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά στη 16χρονη κόρη τους, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και τα άλλα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6, 13 και 18 ετών.

Ο καβγάς ξεκίνησε στο διαμέρισμα και συνεχίστηκε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου η γυναίκα προσπάθησε μάταια να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 36χρονη έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στα πλευρά, ενώ έφερε και κακώσεις από την πτώση της σε τζαμαρία. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν νεκρή.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε στο παρελθόν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε εκδοθεί εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του σε ίδρυμα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας στα τέλη Ιουνίου. Παραμένει για την ώρα άγνωστο πώς και γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Διαρκείς εντάσεις στην οικογένεια

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων επρόκειτο για μία προβληματική οικογένεια, με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας, κανένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.