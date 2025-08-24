magazin
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Θανάσης Ευθυμιάδης: Επιστρέφει στο θέατρο μετά από χρόνια – Σε ποια παράσταση πρωταγωνιστεί
Fizz 24 Αυγούστου 2025 | 17:00
O Θανάσης Ευθυμιάδης απέχει πολλά χρόνια από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Ο ηθοποιός ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από την ανάρτηση του, λέγοντας ότι θα συμμετέχει στην παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», η οποία θα ανέβει τον Οκτώβριο στο θέατρο Αλίκη.

Η ανάρτηση του ηθοποιού

«Ένα δέντρο, όσο ψηλά και αν φτάσει, αν του κόψεις της ρίζες, έπεσε, μου έλεγε η γιαγιά μου.

Κάθε φορά που επιστρέφω στο χωριό μου (Κεφαλάρι Δράμας), νιώθω τις ρίζες μου να δυναμώνουν και να με δυναμώνουν.

Περπατώντας ξυπόλητος στη γη και βουτώντας τα ίδια μέρη που περπατούσαν και βουτούσαν οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου, νιώθω ότι κανένας δεν έρχεται «τυχαία» σε αυτή τη ζωή.

Όλοι μας έχουμε μία αποστολή.

Και όταν γνωρίσεις ποια είναι η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, τότε το ταξίδι αποκτά νόημα.

Ένα μεγάλο μέρος τής δικής μου αποστολής, είναι να ψυχαγωγώ τον κόσμο

Είτε πάνω από τη σκηνή του θεάτρου, είτε μέσα από μία οθόνη, είτε μέσα από το μικρόφωνο τού ραδιοφώνου, είτε μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, η επικοινωνία με τους ανθρώπους, μού είναι απαραίτητη.

Χαίρομαι όταν κάνω τους συνανθρώπους μου, να χαίρονται. Έτσι νιώθω χρήσιμος.

Από τον Οκτώβριο (πρώτα ο Θεός) ξανανεβαίνω στη σκηνή του θεάτρου, με πολύ αγαπημένους μου συναδέλφους και συνεργάτες. θέατρο Αλίκη, «Μπαμπάδες με ρούμι»

*θα σας τα πω αναλυτικά σε επόμενη ανάρτηση», έγραψε.

Σύνταξη
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25
Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25
Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25
Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25
Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25
«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Sex and the City: Ο Κρις Νορθ είναι ο μόνος που ευχήθηκε στην Κιμ Κατράλ – Η κόντρα με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
Birthday Queen 22.08.25
«Χρόνια πολλά, Κιμ!» έγραψε ο Κρις Νορθ, που υποδύθηκε τον τοξικό σύντροφο της Κάρι Μπράντσο, Mr. Big, στο «SATC» και στο «And Just Like That…», κάτω από την εορταστική selfie της ηθοποιού.

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25
Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα»: Τι είχε πει ο Lil Nas X πριν τον συλλάβουν να κυκλοφορεί ημίγυμνος στον δρόμο
«Απομόνωση» 22.08.25
Μήνες πριν από τη σύλληψη και τη νοσηλεία του, ο Lil Nas X μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν «ασταθής» και «εντελώς χαμένος».

Σύνταξη
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25
Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση
Ελλάδα 24.08.25
Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25
Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25
Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι
Η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς, δημιούργησε νέα δεδομένα και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο
Χάρτης 24.08.25
Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Σύνταξη
Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα – Έχει το DNA του νικητή»
Ποδόσφαιρο 24.08.25
Ο Ρενάτο Σάντσες ξεκαθάρισε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον Παναθηναϊκό, τόνισε πως ήταν μια απόφαση την οποία πήρε δίχως αμφιβολίες και στάθηκε και στον Ρουί Βιτόρια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25
Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25
Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25
Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25
H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με μια ηγετική κίνηση.

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25
Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25
Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον . Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπράιτον για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
