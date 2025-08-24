Θανάσης Ευθυμιάδης: Επιστρέφει στο θέατρο μετά από χρόνια – Σε ποια παράσταση πρωταγωνιστεί
O Θανάσης Ευθυμιάδης απέχει πολλά χρόνια από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.
Ο Θανάσης Ευθυμιάδης πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Ο ηθοποιός ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από την ανάρτηση του, λέγοντας ότι θα συμμετέχει στην παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», η οποία θα ανέβει τον Οκτώβριο στο θέατρο Αλίκη.
Η ανάρτηση του ηθοποιού
«Ένα δέντρο, όσο ψηλά και αν φτάσει, αν του κόψεις της ρίζες, έπεσε, μου έλεγε η γιαγιά μου.
Κάθε φορά που επιστρέφω στο χωριό μου (Κεφαλάρι Δράμας), νιώθω τις ρίζες μου να δυναμώνουν και να με δυναμώνουν.
Περπατώντας ξυπόλητος στη γη και βουτώντας τα ίδια μέρη που περπατούσαν και βουτούσαν οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου, νιώθω ότι κανένας δεν έρχεται «τυχαία» σε αυτή τη ζωή.
Όλοι μας έχουμε μία αποστολή.
Και όταν γνωρίσεις ποια είναι η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, τότε το ταξίδι αποκτά νόημα.
Ένα μεγάλο μέρος τής δικής μου αποστολής, είναι να ψυχαγωγώ τον κόσμο
Είτε πάνω από τη σκηνή του θεάτρου, είτε μέσα από μία οθόνη, είτε μέσα από το μικρόφωνο τού ραδιοφώνου, είτε μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, η επικοινωνία με τους ανθρώπους, μού είναι απαραίτητη.
Χαίρομαι όταν κάνω τους συνανθρώπους μου, να χαίρονται. Έτσι νιώθω χρήσιμος.
Από τον Οκτώβριο (πρώτα ο Θεός) ξανανεβαίνω στη σκηνή του θεάτρου, με πολύ αγαπημένους μου συναδέλφους και συνεργάτες. θέατρο Αλίκη, «Μπαμπάδες με ρούμι»
*θα σας τα πω αναλυτικά σε επόμενη ανάρτηση», έγραψε.
