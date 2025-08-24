Rebound στις τιμές του TTF – Το στοίχημα του 90% στην αποθήκευση

Την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο, μετά από τρεις πτωτικές εβδομάδες κατέγραψαν οι τιμές για το φυσικό αέριο Ευρώπη, καθώς η αρχική αισιοδοξία για τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία μειώνεται.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς ανέβηκαν την Παρασκευή πάνω από τα 33 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένα κατά 8% από τη Δευτέρα. Ενώ οι τιμές είχαν υποχωρήσει σε χαμηλό ενός έτους εν αναμονή μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, οι απαιτήσεις της Ρωσίας να έχει λόγο στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας και οι διεκδικήσεις εδαφικών περιοχών έχουν υπογραμμίσει τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας.

Για πολλούς εμπόρους, η προοπτική της ειρήνης παραμένει μακρινή, όπως και η πιθανότητα επιστροφής πρόσθετων ροών ρωσικής ενέργειας στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να ανταγωνίζεται για την προμήθεια φυσικού αερίου με άλλους αγοραστές καθώς προετοιμάζεται για την επερχόμενη περίοδο θέρμανσης.

«Είναι σαφές ότι απέχουμε ακόμη πολύ από μια συμφωνία που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη», ανέφεραν σε σημείωμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι αναλυτές της Energy Aspects Ltd.

Οι δυσκολίες στην αγορά

Προς το παρόν, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου προετοιμάζεται για επερχόμενες εργασίες συντήρησης στη Νορβηγία, έναν βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου, οι οποίες θα περιορίσουν τις διαθέσιμες προμήθειες. Ενδέχεται να χρειαστούν υψηλότερες τιμές για να προσελκύσουν φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου και να αποτρέψουν την κατεύθυνσή τους στην Ασία.

Τα αποθέματα της ΕΕ είναι λίγο κάτω από 75% πλήρη, σε σύγκριση με περισσότερο από 90% πριν από ένα χρόνο, αφήνοντας το μπλοκ πιο εκτεθειμένο ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο σχεδόν 8% αυτή την εβδομάδα μετά από δύο εβδομάδες πτώσης.

Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες κατά 90% με φυσικό αέριο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Η καθαρή έγχυση αερίου (η διαφορά μεταξύ του όγκου έγχυσης και της απόσυρσης) σε υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (UGS) στην Ευρώπη από την έναρξη της θερινής περιόδου έχει πλησιάσει τα 45 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τα 61 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που απαιτούνται για την πλήρωσή τους κατά 90% μέχρι τον επόμενο χειμώνα, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe (GIE). Αυτός ο όγκος υπερβαίνει ήδη σημαντικά τα δεδομένα για το 2024, τα οποία λαμβάνουν επίσης υπόψη τις εγχύσεις τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Η έγχυση φυσικού αερίου σε UGS σε χώρες της ΕΕ στις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με την GIE, ανήλθε σε 341 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι αποσύρσεις έχουν μειωθεί στα 19 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ο συνολικός όγκος καυσίμων σε UGS είναι μόνο ο έβδομος υψηλότερος για τον Ιούλιο σε ολόκληρη την περίοδο παρατήρησης – 81,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (-18% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος).

Αυτή τη στιγμή, τα ευρωπαϊκά UGS είναι γεμάτα κατά 74,76% (7,65 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο για αυτήν την ημερομηνία τα τελευταία πέντε χρόνια) σε σύγκριση με 89,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι νέες απαιτήσεις της Κομισιόν

Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες κατά 90% με φυσικό αέριο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους. Επιπλέον, επιτρέπεται ευελιξία 10% σε περίπτωση δύσκολων συνθηκών για την πλήρωση των UGS.

Ταυτόχρονα, αυτή η απαίτηση δίνει πρόσθετη ώθηση στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι καθαρές εγχύσεις φυσικού αερίου από την Ευρώπη κατά την επερχόμενη περίοδο πλήρωσης των UGS πρέπει να είναι τουλάχιστον 61 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για να πληρούν το πρότυπο πλήρωσης. Αυτό είναι σχεδόν 50% υψηλότερο από τις καθαρές εγχύσεις ένα χρόνο νωρίτερα και είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027

Υπογραμμίζεται ότι αυτό το καλοκαίρι, με τους παρατεταμένους καύσωνες να έχουν ενισχύσει τη ζήτηση, οι χώρες της ΕΕ χρειάζονται περισσότερο φυσικό αέριο για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους και, δεδομένης της περιορισμένης θέσης σε λειτουργία νέας δυναμικότητας στην αγορά , πρέπει να ανταγωνιστούν για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) την Ασία, της οποίας η ζήτηση για καύσιμο αυξάνεται. Το Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου προβλέπει ότι η ΕΕ θα αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στην πλήρωση των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου κατά 90% έως τον χειμώνα και εκτιμά ότι οι τιμές των ανταλλαγών φυσικού αερίου το καλοκαίρι θα είναι υψηλότερες από ό,τι τον χειμώνα, υπονομεύοντας την οικονομική σκοπιμότητα της άντλησης φυσικού αερίου προς αποθήκευση.

Το μερίδιο της αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ τον Ιούλιο ήταν κατά μέσο όρο 12%, τον Αύγουστο – περίπου 14% . Η μέση τιμή αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ήταν περίπου 410 δολάρια ΗΠΑ ανά 1000 κυβικά μέτρα, τον Αύγουστο – περίπου 394 δολάρια ΗΠΑ.

Κατά την περασμένη περίοδο θέρμανσης, η Ευρώπη εισήγαγε σχεδόν 63 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό για αυτήν την περίοδο. Μεγαλύτερος όγκος επαναεριοποιημένου φυσικού αερίου έχει παραδοθεί από τερματικούς σταθμούς LNG στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της ΕΕ μόνο κατά τις δύο προηγούμενες χειμερινές περιόδους.

Οι εισαγωγές LNG από την Ευρώπη τον Ιούνιο έφτασαν στο μέγιστο του μήνα (12,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) και τον Ιούλιο έχασαν τον ρυθμό ρεκόρ τους. Επί του παρόντος, οι δυναμικότητες επαναεριοποίησης είναι φορτωμένες στο 43% του μέγιστου.

Η ρωσική ενέργεια

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αξίας 4,48 δισεκατομμυρίων ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σε σύγκριση με 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη ανήλθαν σε 26,9 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 13,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παραμένουν μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής του μπλοκ.

Το 2024, οι ΗΠΑ προμήθευσαν το 45% του LNG που εισήγαγε η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, μια πρόταση που παρουσιάστηκε τον Μάιο.

Η πρόταση στόχευε στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, στην ενίσχυση της ασφάλειας και στη διακοπή της χρηματοδότησης του πολεμικού ταμείου της Ρωσίας.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν σχέδια έως το τέλος του έτους, στα οποία θα περιγράφουν λεπτομερώς πώς θα συμβάλουν στη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας και πετρελαίου από τη Ρωσία.

Το λιμάνι Zeebrugge του Βελγίου ήταν ο κύριος κόμβος για την εισαγωγή ρωσικού LNG το 2024, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο από το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (IEEFA).

Πηγή: ΟΤ