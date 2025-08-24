newspaper
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24 Αυγούστου 2025 | 07:02

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

Κάποιοι Αμερικανοί ονειρεύονται να αφήσουν τα εξαντλητικά ωράρια στην χώρα τους και να ξεκινήσουν μια startup στο εξωτερικό. Η Ευρώπη μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά ποια χώρα θα ήταν καταλληλότερη;

Μια νέα κατάταξη αποκαλύπτει τους κορυφαίους για φέτος προορισμούς για απόδημους αμερικανούς επιχειρηματίες.

Η ανάλυση, που συντάχθηκε από τον διεθνή ασφαλιστικό πάροχο William Russell, βαθμολόγησε 10 ευρωπαϊκές χώρες σε έξι εξίσου σταθμισμένες μετρήσεις: πυκνότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων, ποσοστά επιβίωσης ενός έτους, επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, υποδομές συνεργασίας, συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και αριθμό δισεκατομμυριούχων ιδρυτών.

Η William Russell αξιολόγησε την απόδοση κάθε χώρας χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης που βασίζεται σε ποσοστά, αποδίδοντας μια βαθμολογία από 0 έως 10 για κάθε μετρική. Στη συνέχεια, η ομάδα υπολόγισε τον μέσο όρο αυτών των βαθμολογιών για να υπολογίσει την τελική «βαθμολογία επιχειρηματία του εξωτερικού».

Όλα τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα από τις 15 Μαΐου 2025, τα οποία προέρχονται από πηγές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, το Dealroom, το Coworker και η λίστα Forbes Rich, τα οποία αναφέρει το Business Insider.

  1. Βέλγιο

Βέλγιο

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 5,97/10

Το Βέλγιο έχει καλή απόδοση στην επιβίωση (93,8%) και προσφέρει ένα αξιοπρεπές μερίδιο χρηματοδότησης VC (περίπου 247,9 εκατομμύρια δολάρια), αλλά η χαμηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού (45,38%) και η πολυπλοκότητα των προσλήψεων μπορούν να δημιουργήσουν προκλήσεις.

Ο Ουλίαμ Κούπερ, διευθυντής μάρκετινγκ της William Russell, επεσήμανε το «σχετικά υψηλό κόστος απασχόλησης» και τις «περιφερειακές διαφορές στην αγορά εργασίας» ως βασικούς παράγοντες που μπορεί να «επιβραδύνουν τις προσλήψεις».

Ωστόσο, η κεντρική τοποθεσία και οι υποδομές της χώρας την καθιστούν ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης. «Η εγγύτητά της με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δίνει στους ιδρυτές εύκολη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Κούπερ.

«Το κλειδί για τους απόδημους επιχειρηματίες είναι να προγραμματίζουν εκ των προτέρων τις προσλήψεις, ειδικά εάν το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίζεται στην ταχεία κλιμάκωση των ομάδων», πρόσθεσε.

  1. Λουξεμβούργο

Poly Image

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 6,08/10

Το Λουξεμβούργο έχει τον υψηλότερο αριθμό χώρων συνεργασίας ανά κάτοικο στην Ευρώπη (10,5 ανά 100.000 άτομα) — ένα σημάδι του φιλικού προς την απομακρυσμένη εργασία περιβάλλοντος και της ελκυστικότητας μικρών ομάδων.

Η επιχειρηματική του πυκνότητα είναι υψηλή, αλλά το επιχειρηματικό κεφάλαιο παραμένει μέτριο στα 15,75 εκατομμύρια λίρες ή περίπου 21,3 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον Κούπερ, τα δυνατά σημεία της χώρας έγκεινται στην ευελιξία και τη στρατηγική της θέση.

«Η θέση του Λουξεμβούργου στην καρδιά της Ευρώπης και το πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό» το καθιστούν ιδανική βάση για ιδρυτές που επιθυμούν πρόσβαση σε γειτονικές αγορές «χωρίς να δεσμεύονται στα γενικά έξοδα μιας μεγάλης πόλης».

«Είναι ένα οικοσύστημα σχεδιασμένο για ευελιξία και ταχύτητα και όχι για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις», είπε.

  1. Εσθονία

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 6,08/10

Η Εσθονία έχει δημιουργήσει μια μηχανή νεοσύστατων επιχειρήσεων γύρω από την ψηφιακή υποδομή της. Ηγείται στην ήπειρο σε πυκνότητα νέων επιχειρήσεων — 24,32 ανά 1.000 άτομα — και μεγάλο μέρος αυτού καθοδηγείται από την πολιτική.

«Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαμονής της Εσθονίας, σε συνδυασμό με την απλοποιημένη ψηφιακή διοίκηση, πιθανότατα παίζει σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο Κούπερ. Βοηθά στην «εξάλειψη των τριβών τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους ξένους ιδρυτές».

Η λειτουργία μιας επιχείρησης «εξ ολοκλήρου διαδικτυακά» είναι εύκολη στην Εσθονία. Αλλά η αναπαραγωγή αυτής της επιτυχίας αλλού, πρόσθεσε ο Κούπερ, θα απαιτούσε «πολιτικό κίνητρο» και μια «αξιόπιστη ψηφιακή υποδομή».

  1. Ισλανδία

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 6,13/10

Το ποσοστό δημιουργίας νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ισλανδία είναι υψηλό — 12,07 ανά 1.000 εργαζόμενους — και διαθέτει ένα από τα πιο ενεργά εργατικά δυναμικά στην Ευρώπη. Αλλά πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν διαρκούν: το ποσοστό επιβίωσης 73,5% είναι το χαμηλότερο μεταξύ των 10 κορυφαίων.

Ο Κούπερ είπε ότι είναι «δύσκολο να εντοπιστεί ένας συγκεκριμένος λόγος» για το υψηλό ποσοστό αποτυχίας. Αλλά είπε ότι το «μέγεθος και η σχετική απομόνωση» της Ισλανδίας πιθανότατα παίζουν ρόλο.

«Η απώλεια νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται έναντι εκείνων που διαρκούν μπορεί να υποδηλώνει μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν γρήγορα αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις που επεκτείνονται πέρα ​​από την εγχώρια αγορά», πρόσθεσε.

  1. Νορβηγία

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 6,29/10

Η Νορβηγία συνδυάζει ένα σταθερό εργατικό δυναμικό, μια αξιοπρεπή επιχειρηματική πυκνότητα και ισχυρή ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Έχει περιθώριο ανάπτυξης σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων — μόλις 41,25 εκατομμύρια λίρες (55 εκατομμύρια δολάρια) το 2025 — αλλά προσφέρει θεσμική υποστήριξη και υψηλό βιοτικό επίπεδο που προσελκύει τους ομογενείς με οικογένειες.

Ο Κούπερ δήλωσε ότι η Νορβηγία είναι σε θέση να «αντισταθμίσει με επιτυχία» τη μικρότερη ιδιωτική αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων με δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων καινοτομίας από τοπικές κυβερνήσεις και δημόσιων κεφαλαίων ανά τομέα σε βασικές αγορές όπως η πράσινη τεχνολογία και η ναυτιλιακή βιομηχανία.

  1. Κύπρος

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 6,77/10

Η Κύπρος έχει μία από τις υψηλότερες πυκνότητες νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη (12,79) και ένα υγιές ποσοστό επιβίωσης 87,8%.

Ωστόσο, τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικών κεφαλαίων την καθιστούν πιο κατάλληλη για νεοσύστατες επιχειρήσεις ή ομάδες που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Ενώ ο Κούπερ ανέφερε τα κίνητρα διαμονής, τα φορολογικά καθεστώτα και το μεσογειακό κλίμα και τρόπο ζωής ως «ελκυστικούς παράγοντες», είπε ότι η έλλειψη τοπικής χρηματοδότησης κεφαλαίων στην Κύπρο σημαίνει ότι «οποιοσδήποτε επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να βασίζεται σε ξένες επενδύσεις ή να επιλέξει να «εκκινήσει» τα πρώτα χρόνια, μειώνοντας τη συνολική ελκυστικότητά της».

  1. Ελβετία

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 7,37/10

Παρόλο που το ποσοστό επιβίωσης 82% της Ελβετίας υστερεί σε σχέση με τους ομολόγους της, διαθέτει οικονομική ευρωστία και πρόσβαση σε κεφάλαια, με υψηλά επίπεδα επενδύσεων VC.

Η κανονιστική αποτελεσματικότητα και μια βαθιά δεξαμενή ατόμων με υψηλή καθαρή αξία την καθιστούν αξιόπιστη επιλογή για επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου.

«Η Ελβετία έχει έντονο ανταγωνισμό και υψηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο, σε συνδυασμό με δύσκολους κανόνες και κανονισμούς για την πλοήγηση, μπορεί να διαβρώσει την πορεία μιας επιχείρησης», δήλωσε ο Κούπερ. «Ειδικά για τους ιδρυτές του εξωτερικού που μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι με τους τοπικούς νόμους συμμόρφωσης».

  1. Ολλανδία

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 7,47/10

Η Ολλανδία συνδυάζει υψηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό της τάξης του 57,7% με ισχυρό ποσοστό επιβίωσης νεοσύστατων επιχειρήσεων της τάξης του 95,7% και αποτελεσματική ψηφιακή υποδομή.

Τα κέντρα νεοσύστατων επιχειρήσεων, ιδίως το Άμστερνταμ, προσελκύουν ταλέντα και επενδύσεις από όλη την ήπειρο.

Ενώ η πυκνότητα νέων επιχειρήσεων είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο, στο 3,43, αντισταθμίζει με εξαιρετική ποιότητα ζωής και ευκολία στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Η ηγετική θέση της Ολλανδίας στη βιωσιμότητα προέρχεται από μακροπρόθεσμες πολιτικές πράσινων επενδύσεων», δήλωσε ο Κούπερ, «αλλά η πολιτιστική και οικονομική προτίμηση για ασφαλή, μακροπρόθεσμη απασχόληση μπορεί να μειώσει την όρεξη για επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, όπως η έναρξη μιας νέας επιχείρησης».

  1. Σουηδία

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 8,01/10

Η Σουηδία έχει δημιουργήσει αθόρυβα ένα από τα πιο φιλικά προς τους ιδρυτές περιβάλλοντα στην Ευρώπη, συνδυάζοντας γενναιόδωρη δημόσια υποστήριξη με ένα βαθιά δικτυωμένο σύστημα καινοτομίας.

Έχει το υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης στην κατάταξη — 97,1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι νέες επιχειρήσεις έχουν αντοχή.

Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Klarna και η Spotify ιδρύθηκαν στη χώρα.

«Ισχυρές κρατικές επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές για έρευνα και ανάπτυξη και στενοί δεσμοί μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας δίνουν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαρκέσουν», εξήγησε ο Κούπερ.

«Προσθέστε σε αυτό ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που αφαιρεί μέρος του προσωπικού κινδύνου και είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί τόσες πολλές νέες επιχειρήσεις μπορεί να θεωρούν τη Σουηδία ασφαλέστερη επιλογή από άλλες χώρες της λίστας».

  1. Ηνωμένο Βασίλειο

Βρετανία

Βαθμολογία απόδημων επιχειρηματιών: 8,66/10

Με το τεράστιο οικοσύστημα επιχειρηματικών κεφαλαίων και τον ισχυρό επιχειρηματικό αγωγό, το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται της λίστας — και όχι μόνο λόγω των μεγάλων τσεπών του.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις με έδρα τη Βρετανία προσέλκυσαν πάνω από 3,15 δισεκατομμύρια λίρες, ή 4,22 δισεκατομμύρια δολάρια, σε χρηματοδότηση τεχνολογικών VC το πιο πρόσφατο ημερολογιακό έτος, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη.

Αλλά το κεφάλαιο είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης μία από τις υψηλότερες πυκνότητες νεοσύστατων επιχειρήσεων, με 18,62 νέες επιχειρήσεις ανά 1.000 εργαζόμενους, και ένα σταθερό ποσοστό επιβίωσης ενός έτους 89,2%.

«Ενώ ηγείται με μεγάλη διαφορά στον όγκο των επιχειρηματικών κεφαλαίων, και αυτό είναι σίγουρα ένας σημαντικός παράγοντας, η κορυφαία θέση του Ηνωμένου Βασιλείου συνολικά δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό, καθώς βαθμολογείται επίσης υψηλά για διάφορους άλλους παράγοντες», δήλωσε ο Κούπερ.

Με «μία από τις υψηλότερες πυκνότητες νέων επιχειρήσεων, ένα ισχυρό ποσοστό επιβίωσης επιχειρήσεων σε ένα έτος και έναν υψηλό αριθμό ιδιοκτητών επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένοι στο Forbes», δήλωσε ο Κούπερ, «το προβάδισμα του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ότι είναι γενικά ισχυρό σε όλες τις κατηγορίες».

Πηγή: ΟΤ

