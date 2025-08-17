Η Βραζιλία είναι ανοιχτή στις επιχειρήσεις, δηλώνει ο Λούλα

Πρόσκληση για επενδύσεις στη χώρα του απεύθυνε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα , μιλώντας στην τελετή εγκαινίων ενός εργοστασίου της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας GWM στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Οπως είπε «Οι ξένες εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Βραζιλία είναι ευπρόσδεκτες. Μπορείτε να βασιστείτε στη βραζιλιάνικη κυβέρνηση. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Όποιος θέλει να έρθει, τον καλωσορίζουμε με ανοιχτές αγκάλες», δήλωσε ο Λούλα στην τελετή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Λούλα επέκρινε τους δασμούς 50% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα βραζιλιάνικα προϊόντα και δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «περιττές αναταράξεις».

Ο Λούλα δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα ξεκινήσει μια συζήτηση στην ομάδα των αναπτυσσόμενων χωρών BRICS, στην οποία συμμετέχει και η Κίνα, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των δασμών του Τραμπ.

Ο αριστερός ηγέτης σημείωσε ότι στο παρελθόν οι αυτοκινητοβιομηχανίες Ford και Mercedes αποφάσισαν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στη Βραζιλία, αλλά χαιρέτισε την άφιξη άλλων εταιρειών, όπως η κινεζική GWM . Η Βραζιλία είναι πάντα ανοιχτή σε επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, τόνισε.

Hoje a indústria brasileira tem um bom motivo para comemorar. Inauguramos a primeira fábrica da GWM no país e nas Américas. Com investimento de R$ 4 bilhões até 2026, incluindo a nova fábrica, esta empresa vai produzir veículos híbridos plug-in, unindo motor a combustão e… pic.twitter.com/6uf3Vzd2Dw — Lula (@LulaOficial) August 15, 2025

Ο βραζιλιάνικος κλάδος της GWM έχει την ικανότητα να παράγει 50.000 οχήματα ετησίως και αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας στο μέλλον, όταν αρχίσει να εξάγει οχήματα στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Πρόκειται για μια επένδυση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ραντ έως το 2026, συμπεριλαμβανομένου του νέου εργοστασίου, που θα παράγει υβριδικά οχήματα plug-in, και εκτός των θέσεων εργασίας θα ενισχύσει περαιτέρω την τοπική οικονομία καθώς υπάρχουν ήδη συμφωνίες με πάνω από 100 τοπικούς προμηθευτές.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Βραζιλίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 38,4% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τις 552.000 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης αυτοκινητοβιομηχανιών Anfavea που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΟΤ