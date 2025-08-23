sports betsson
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/8): Δράση σε Super League και Ευρώπη
Σπορ 23 Αυγούστου 2025 | 09:10

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/8): Δράση σε Super League και Ευρώπη

Γεμάτο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (23/8) με αρκετές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αλλά και την… σέντρα της Super League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Spotlight

Η Super League κάνει τη φετινή πρεμιέρα της, με την αυλαία να ανοίγει στο Καραϊσκάκη, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.

Την ίδια ώρα παίζει και ο Άρης με τον Βόλο στην Θεσσαλονίκη, ενώ λίγο αργότερα ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Ατρόμητο στο ματς που κλείνει την πρώτη αγωνιστική ημέρα του νέου πρωταθλήματος

Πού θα δείτε τα ματς της Super League, αλλά και την υπόλοιπη αγωνιστική δράση που περιλαμβάνει από Moto GP και τένις, μέχρι φυσικά τα ματς των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (1ος Αγώνας)

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Τελικός

15:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Ισπανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Γουλβς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (2ος Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

18:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Θέλτα La Liga

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο German Super Cup χάντμπολ

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένοα – Λέτσε Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A

19:45 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Αστέρας Aktor Super League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βόλος ΝΠΣ Super League

20:30 Novasports 5HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season

21:30 Novasports Start WTA 250 Κλίβελαντ, Τελικός

21:30 Novasports 2HD Σάλκε – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μίλαν – Κρεμονέζε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Super League

22:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Τοντέλα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

inWellness
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα

Η Τότεναμ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους επειδή σχεδιάζει να κατασκευάσει ποδοσφαιρικά γήπεδα για τις ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρχαίο δάσος

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός και ο φορ από τη Ζιμπάμπουε που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνιδη για το ματς της πρεμιέρας (23/8) με τον Βόλο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Ποδόσφαιρο 22.08.25

H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καβάλα: Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε
Στην Καβάλα 23.08.25

Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Η ιδιοκτήτρια του φουσκωτού θαλάσσιου πάρκου αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Καβάλα για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
August in Athens
English edition 23.08.25

August in Athens

The August lull in Athens offers a rare pause from the city’s usual bustle. Behind the quiet streets and slow pace, residents discover moments of introspection, gentle melancholy, and the unexpected serenity of staying behind while the city hums at a slower rhythm

Σύνταξη
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημογραφικό: Γερνάμε και λιγοστεύουμε – Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία
Δημογραφικό 23.08.25

Γερνάμε και λιγοστεύουμε στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία

Τεράστια απειλή για την Ελλάδα το δημογραφικό - Αρνητικό αναμένεται το πρόσημο του ισοζυγίου γεννήσεων/θανάτων στη χώρα μας έως το 2050, σύμφωνα με έρευνα του ΕΔΚΑ - Ο ρόλος της μετανάστευσης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
Νέα ένταση 23.08.25

Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα

Ο αντιστράτηγος Κο προειδοποίησε πως η Βόρεια Κορέα θα ανταποδώσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στις προσπάθειές της να κλείσει μόνιμα τα σύνορα

Σύνταξη
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
Πολιτική Προστασία 23.08.25

Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή
ΗΠΑ 23.08.25

Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή

Τα δύο αδέρφια, το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989

Σύνταξη
Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα

Η Τότεναμ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους επειδή σχεδιάζει να κατασκευάσει ποδοσφαιρικά γήπεδα για τις ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρχαίο δάσος

Βάιος Μπαλάφας
Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου
Go Fun 23.08.25

Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με έναν από τους πιο αγαπημένους του χαρακτήρες φορώντας μπανιερό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο