Σούπερ Λιγκ: Η «μάχη» των «στρατηγών»

Τα παλιά τα χρόνια η… παρέλαση ήταν πάντα μια χρονική ένδειξη για την αντοχή του εκάστοτε προπονητή. «Θα προλάβει να κάνει παρέλαση;» ήταν (και παραμένει) το ερώτημα που ακολουθούσε κάθε νέο προπονητή που αναλάμβανε ειδικά κάποια από τις μεγάλες ομάδες της χώρας μας.

Αν τα κατάφερνε να δει τα αεροπλάνα να περνούν πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, κάτι καλό είχε κάνει ή εν πάσει περιπτώσει έδειχνε αντοχές.

Αν χρειάζεται να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό το ερώτημα για τους τέσσερις προπονητές του Big-4 ή για κάποιον από αυτούς που από σήμερα μπαίνουν και επίσημα στη «μάχη» του πρωταθλήματος θα φανεί σύντομα.

Όπως και να έχει τα πράγματα θα είναι ζόρικα ξανά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον Ρουί Βιτόρια, τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον μοναδικό νέο στην παρέα Μάρκο Νίκολιτς.

Και εδώ βεβαίως το ζητούμενο είναι πως ο περσινός θριαμβευτής θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα κεκτημένα του. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βλέπετε σε αυτή την 1,5 σεζόν που βρίσκεται στην χώρα μας έχει καταφέρει να καταγράψει σπουδαία αποτελέσματα και επιδόσεις ειδικά στα ντέρμπι. Τους έχει κερδίσει όλους και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, μέσα-έξω και με μεγάλες διαφορές.

Πέρσι δεν υπήρξε αντίπαλος σε ντέρμπι που να μην δέχθηκε μια φορά 4 γκολ από τον Ολυμπιακό. Ειδικά η ΑΕΚ το… τερμάτισε φτάνοντας και σε διασυρμό με 6 γκολ από τον Ολυμπιακό.

Τι έγινε πέρσι βεβαίως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία με το τι περιμένουμε να γίνει φέτος. Ή μήπως όχι;

Ο Βάσκος «μάγος» παρουσιάζει τον Ολυμπιακό Νο3 της εποχής του

Για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ η χρονιά που ξεκινάει είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή και άκρως απαιτητική. Ο «Μέντι» ξέρει πως ο Ολυμπιακός που θα παρουσιάσει στην τρίτη βερσιόν στην εποχή του πρέπει να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους για να αντέξει στην τεράστια δυσκολία των συνεχόμενων αγώνων σε Τσάμπιονς Λιγκ και Ελλάδα. Το «στοίχημα» του Βάσκου είναι μεγάλο έχοντας ως πολύ σημαντικό «εφόδιο» την αμέριστη στήριξη της διοίκησης αλλά και την λατρεία του κόσμου προς το πρόσωπό του.

Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει πως θα έχει ολοκληρωμένο σύντομα το ρόστερ που θέλει ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να γράφει ιστορία στον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι άλλωστε είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τις εξελίξεις στην «μάχη» του τίτλου με την παρουσία τους.

Ο Πορτογάλος τεχνικός και τα ατού της δεύτερης χρονιάς του

Ανέλαβε πέρσι τον Παναθηναϊκό μετά την… παρέλαση καθώς ο Αλόνσο την πρόλαβε αλλά δεν έκατσε και πολύ παραπάνω. Ο Ρουί Βιτόρια έβαλε στοιχεία της δουλειάς του στον Παναθηναϊκό αλλά στο τέλος της ημέρας απέτυχε σε όλους τους στόχους που είχε θέσει η ομάδα, σώζοντας τον ύστατο αυτό της δεύτερης θέσης. Φέτος ξεκινάει με καλύτερες προϋποθέσεις καθώς έχει κάνει προετοιμασία και «στήνει» την ομάδα όπως ο ίδιος επιθυμεί. Έχει συνάμα και την απόλυτη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και θα συμβούν στα γήπεδα. Η πίεση για τον Πορτογάλο είναι τεράστια καθώς τα «πέτρινα χρόνια» των «πρασίνων» δεν έχουν τελειωμό αγνοώντας τη λέξη πρωτάθλημα από το μακρινό 2010.

Ο πιο παλιός σε μια χρονιά – ορόσημο

Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που είναι ο πιο παλιός της παρέας στα «σαλόνια» της Σούπερ Λιγκ, το καλοκαίρι ξεκίνησε με έντονη αμφισβήτηση. Σε τέτοιο βαθμό που δεν ήταν σίγουρο πως θα συνεχίσει στην ομάδα που ο ίδιος έχει φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της.

Αφού ξεκαθαρίστηκε ο ΠΑΟΚ μπήκε στην ευθεία για την δημιουργία της νέας ομάδας με τον Ρουμάνο τεχνικό να έχει έναν παραπάνω λόγο να πετύχει φέτος. Τα 100 χρόνια ζωής του ΠΑΟΚ έχουν φέρει τεράστια πίεση σε όλους, με πρώτο και καλύτερο τον Λουτσέσκου.

Ο νέος της παρέας και τα συνεχόμενα «στοιχήματα»

Αν για Μεντιλίμπαρ, Βιτόρια και Λουτσέσκου η Σούπερ Λιγκ είναι γνώριμη, για τον Μάρκο Νίκολιτς τα πάντα είναι καινούργια. Στην μετά-Αλμέιδα εποχή που πέρσι αποδείχθηκε σε πολλούς τομείς «καταστροφική» για την ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός καλείται να… περπατήσει στα κάρβουνα. Ένα πολύ δύσκολο έργο από τον Νίκολιτς την ώρα που το ρόστερ της ΑΕΚ αναπροσαρμόζεται και οι στόχοι για να βρει «απάντηση» μετά την κάκιστη περσινή σεζόν είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί.

Ο Νίκολιτς που επιχειρεί να αλλάξει την αγωνιστική λογική της ΑΕΚ βάζοντας την «σφραγίδα» του από τα ευρωπαικά ματς και ξέρει πως το αποτέλεσμα με την Άντερλεχτ είτε θα δώσει ώθηση είτε θα βάλει από νωρίς εμπόδια, παρότι ήμαστε ακόμη στην αρχή.