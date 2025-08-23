Παναθηναϊκός: Με στόχο την πολυπόθητη επιστροφή στην κορυφή

Δεκαπέντε χρόνια χωρίς να έχει στεφθεί πρωταθλητής, συνιστά πρωτοφανές γεγονός για τον Παναθηναϊκό. Κάθε σεζόν που περνά με το Τριφύλλι μακριά από την κορυφή της Stoiximan Super League, προσθέτει πίεση και άγχος σε όλα τα μέλη του club. Από τον ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο, μέχρι το ποδοσφαιρικό τμήμα και τον τελευταίο εργαζόμενο. Το φετινό καλοκαίρι δεν αποτέλεσε εξαίρεση και παρά τα ενθαρρυντικά δείγματα από τη δουλειά του Ρουί Βιτόρια, η δυσπιστία και η εσωστρέφεια επικρατούν στον κόσμο.

Απόρροια της καχυποψίας απέναντι στην ομάδα, είναι πως στα τρία εντός έδρας παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, η προσέλευση είναι μικρή, παρότι ο Παναθηναϊκός αποδίδει όμορφο θέαμα, απέκλεισε την ισχυρή Σαχτάρ και νίκησε με ανατροπή τη Σαμσουνσπόρ. Η φορτισμένη ατμόσφαιρα δεν διαλύεται ούτε από τις μεταγραφές, αν και ο φημισμένος πρώην αρχηγός της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια, βρίσκεται πλέον στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Με τον Ρουί Βιτόρια να συνεχίζει στο πόστο του, με αυξημένο μπάτζετ και με την ενίσχυση να μην έχει ολοκληρωθεί, ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο τίτλος. Εξυπακούεται ότι αυτό πρέπει να υποστηριχθεί στην πράξη με νικηφόρα σερί και κυρίως με ισχυρές προσωπικότητες στο ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος από τους μεγάλους που δεν έχει νοοτροπία πρωταθλητισμού και πασχίζει να την αποκτήσει ξανά, προκειμένου να αποφύγει τα… μπλάκ-άουτ της σεζόν 2022-2023.

Με ποδοσφαιρικά κριτήρια, το Τριφύλλι διατήρησε τον «κορμό» του και προχώρησε σε συγκεκριμένες μεταγραφές. Πάντως, οι ανακατατάξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού μέχρι και τρεις παίκτες μπορεί να φύγουν μέχρι τις 31 Αυγούστου και ασφαλώς, θα αντικατασταθούν.

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Τερματοφύλακες

69 ΜΠΑΡΤΛΟΜΪΕΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΣΚΙ

40 ΑΛΜΠΑΝ ΛΑΦΟΝΤ

70 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ

Αμυντικοί

15 ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΑΣΟΝ

21 ΤΙΝ ΓΕΝΤΒΑΪ

14 ΕΡΙΚ ΠΑΛΜΕΡ-ΜΠΡΑΟΥΝ

5 ΑΧΜΕΝΤ ΤΟΥΜΠΑ

25 ΦΙΛΙΠ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ

77 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

26 ΕΛΤΟΝ ΦΙΚΑΪ

27 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ

2 ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΚΑΛΑΜΠΡΙΑ

Μέσοι

4 ΠΕΔΡΟ ΤΣΙΡΙΒΕΓΙΑ

16 ΑΝΤΑΜ ΤΣΕΡΙΝ

6 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

44 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ

11 ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ

30 ΑΝΤΡΙΑΝΟ ΜΠΡΕΓΚΟΥ

31 ΦΙΛΙΠ ΤΖΟΥΡΙΣΙΤΣ

10 ΤΕΤΕ

28 ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΠΕΛΙΣΤΡΙ

17 ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΝΤΣΙΝΙ

22 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

9 ΑΝΑΣ ΖΑΡΟΥΡΙ

Επιθετικοί

7 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

29 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΕΡΕΜΕΓΕΦ

19 ΚΑΡΟΛ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ

ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ

ΗΡΘΑΝ: Αλμπάν Λαφόντ (Ναντ), Κώστας Κότσαρης (Καλαμάτα), Γιώργος Κυριακόπουλος (Μόντσα), Αχμέντ Τουμπά (Μπασακσεχίρ), Πέδρο Τσιριβέγια (Ναντ), Ανάς Ζαρουρί (Λανς), Νταβίντε Καλάμπρια (Μίλαν), Γιώργος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Δημήτρης Λημνιός (Φορτούνα Σιτάρντ)

ΕΦΥΓΑΝ: Γιούρι Λοντίγκιν (Λεβαδειακός), Κλίντμαν Λίλο (ΟΦΗ), Μπαρτ Σένκεφελντ (Αλ Καλίτζ), Χόρντουρ Μάγκνουσον, Γιώργος Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Γουίλιαν Αράο (Σάντος), Νεμάνια Μαξίμοβιτς (Αλ Σαμπάμπ), Ρούμπεν Πέρεθ (Κηφισιά), Ζέκα,