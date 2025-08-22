Οι… Καλάμπρια θα φέρουν την άνοιξη στον Παναθηναϊκό

Εξυπακούεται ότι δεν βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν ποδοσφαιριστή με μία εμφάνιση 30 λεπτών. Ένας αθλητής αξιολογείται σε βάθος χρόνου και για τη σταθερότητα στην απόδοση του. Ωστόσο, ας λάβουμε υπόψη τον αντίλογο. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια δεν είναι τυχαίος, ούτε ήρθε στην Ελλάδα για να δημιουργήσει το προφίλ του. Στην ηλικία των 28 ετών έχει διατελέσει αρχηγός της Μίλαν, στέφθηκε πρωταθλητής Ιταλίας μαζί της, έπαιξε στη «σκουάντρα ατζούρα» και πριν λίγους μήνες πανηγύρισε το Κόπα Ιτάλια με τη Μπολόνια.

Με αυτή την οπτική γωνία, η απόδοση του Καλάμπρια δεν μας εκπλήσσει. Αντιθέτως, ο 28χρονος δεξιός μπακ ανταποκρίθηκε στη φήμη του και στα μέχρι τώρα επιτεύγματα του. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται απ’ ευθείας από το υψηλότερο επίπεδο, χωρίς να έχει έχει διανύσει κάθετη πτώση, παίζει με αυτό τον τρόπο και αναβαθμίζει συνολικά τη λειτουργία της ενδεκάδας.

Η διαπίστωση μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με ανατροπή επί της Σαμσουνσπόρ είναι άλλη: πως με μεταγραφές τύπου Καλάμπρια, το ρόστερ παράγει πιο όμορφο θέαμα. Ο Ρουί Βιτόρια έχει δουλέψει σωστά το υλικό του, έχει ένα γκρουπ οργανωμένο και με ποδοσφαιρικές αρχές, που αμύνεται επαρκώς και αναπτύσσεται ορθά. Όμως, όταν μιλάμε για επιθετικότητα, η μεθοδοτικότητα δεν αρκεί: χρειάζεται το ταλέντο, η οξυδέρκεια και οι κατάλληλες αποφάσεις. Όσο πιο ποιοτικός είναι ένας παίκτης, τόσο περισσότερο διακρίνεται για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Επειδή ακόμα υπάρχει χρόνος, η ιδιοκτησία και η διοίκηση του club επιβάλλεται να ενισχύσουν το δυναμικό του Ρουί Βιτόρια με άλλους δύο-τρεις… Καλάμπρια. Ποδοσφαιριστές με το βιογραφικό και τις παραστάσεις του Ιταλού, οι οποίοι θα ανεβάσουν την ομάδα συνολικά, αλλά και τους συμπαίκτες τους, ατομικά. Όπως συνέβη με τον Τετέ, ο οποίος μεταμορφώθηκε με την είσοδο του Καλάμπρια και ήταν από τους πρωτεργάτες της ανατροπής.

Εδώ να σημειώσουμε πως ο Ρενάτο Σάντσες είναι διαφορετική περίπτωση. Ο Πορτογάλος μέσος ήταν ένας χαφ παγκόσμιας εμβέλειας, όμως οι τραυματισμοί τον λύγισαν την προηγούμενη τριετία και η καριέρα του παρουσιάζει κάθετη πτώση. Ο Καλάμπρια ήρθε απολύτως ενεργός από τη Μίλαν και τον δανεισμό από τη Μπολόνια, χωρίς προβλήματα και με μικρότερο ρόλο επειδή τσακώθηκε με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο στο Μιλάνο. Ο Πορτογάλος προέρχεται από μία προβληματική σεζόν, με αρκετούς μυϊκούς τραυματισμούς και με 21 συμμετοχές με μόλις 634 λεπτά.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι το ρίσκο που παίρνει ο Παναθηναϊκός με την επιλογή του Σάντσες. Αν ο Ρουί Βιτόρια – που έχει πρωτίστως την ευθύνη, αφού αυτός γνωρίζει τον Πορτογάλο και έχουν συνεργαστεί στη Μπενφίκα – τον αναγεννήσει, τότε η μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού θα απογειωθεί! Όμως, αν ο 28χρονος χαφ κινηθεί στο μοτίβο της τελευταίας τριετίας, τότε θα προκύψουν σοβαρές δυσλειτουργίες.

Εν κατακλείδι, ο Καλάμπρια έδειξε τον σωστό μεταγραφικό δρόμο για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αν ο Ρενάτσο Σάντσες κινηθεί σε αυτόν ή θα μετατραπεί σε ένα αχρείαστο στοίχημα που θα κοστίσει, θα το μάθουμε στην πορεία.