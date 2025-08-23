Οι παίκτες-κλειδιά στο Big-4: Οι ηγέτες που θα κάνουν τη διαφορά στη Super League

Ώρα για μπάλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Η Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025/26 ξεκινά και τα… κουκιά ως προς τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο είναι -παραδοσιακά- μετρημένα. Το Big-4, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πάντα στοχεύει στην κορυφή και μοιραία οι τέσσερις μεγάλοι της χώρας μπαίνουν και σε αυτό το πρωτάθλημα με στόχο να καθίσουν στον θρόνο που πέρσι κάθισαν για 48η φορά στην ιστορία τους οι «ερυθρόλευκοι».

Για τους τρεις -πλην των νταμπλούχων- η χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει μέσω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ωστόσο για όλους ισχύει ο ένας και απαράβατος ποδοσφαιρικός κανόνας: οι μεγάλοι παίκτες, οι ηγέτες, είναι αυτοί που άπαντες τους περιμένουν για να κάνουν τη διαφορά. Και τα τέσσερα ρόστερ περιλαμβάνουν την παραπάνω κατηγορία παικτών, με την -σημαντική- υποσημείωση ότι ακόμη η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή και μπορεί να υπάρχουν ανακατατάξεις. Με βάση πάντως τα έως τώρα γνωστά δεδομένα και όσα έχουμε δει από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί να γίνει μια πρώτη… κουβέντα για τους παίκτες πάνω στους οποίους που πρέπει να στρέψει το φίλαθλο κοινό το βλέμμα του…

Ολυμπιακός: Ελ Κααμπί, Στρεφέτσα και Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός -επί εποχής Μεντιλίμπαρ- έχει πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές, σε όλες τις γραμμές, οι οποίοι έχουν βοηθήσει την ομάδα να πραγματοποιήσει τρομερή πορεία τα τελευταία χρόνια, με την κατάκτηση του πρώτου «ελληνικού» ευρωπαϊκού και φυσικά του περσινού νταμπλ.

Πρώτος και καλύτερος, ποιος άλλος, ο κορυφαίος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός είναι ο άνθρωπος που ταιριάζει πλήρως στο άμεσο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του Βάσκου τεχνικού, σκοράροντας κατά ριπάς και πολλές φορές με απόλυτη… οικονομία, αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μεσαία και μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών. Με 60 γκολ και 10 ασίστ σε 94 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα», οτιδήποτε λιγότερο από τη λέξη «ηγέτης» δίπλα στο όνομά του, θα είναι άδικο για τον 32χρονο «κανονιέρη».

Πίσω του φέτος θα βρίσκεται ένα νέο όνομα που ήρθε για να αναλάβει δράση μεσοεπιθετικά και να δημιουργήσει πρακτικά ένα «καυτό» δίδυμο εξτρέμ με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο λόγος για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, τον Βραζιλιάνο που ο Ολυμπιακός απέκτησε από την Κόμο έναντι 8 εκατ. ευρώ. Ο 28χρονος έχει χαρακτηριστικά… Ποντένσε και «αυτά» περιμένουν στο Λιμάνι να τον δουν να βγάζει και φέτος, αποτελώντας τον παράγοντα-Χ στη θέση των εξτρέμ, δηλαδή τον άνθρωπο που είτε θα δημιουργεί, είτε θα εκτελεί είτε θα δημιουργεί χώρους για τους υπόλοιπους με τις ατομικές ικανότητές του.

Κάπου εκεί… γύρω, θα βρίσκεται πάντα ως συμπαραστάτης του άλλωστε και ο Τσικίνιο. Για τον 30χρονο Πορτογάλο δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Από όταν έπιασε Λιμάνι, αποτελεί σταθερά βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της μεσαίας γραμμής, έναν παίκτη που λατρεύει ο Μεντιλίμπαρ και ο οποίος επίσης ταιριάζει απόλυτα στο στυλ ποδοσφαίρου της ομάδας, λόγω της τεράστιας ικανότητάς του να προσφέρει τόσο δημιουργικά όσο και ανασταλτικά, κάτι σαν αμυντικός χαφ που κινείται στους χώρους της θέσης 10.

Παναθηναϊκός: Τετέ, Τσιριβέγια και Καλάμπρια

Την τελευταία διετία ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεγάλο οικονομικό «άνοιγμα» βάζοντας στο ρόστερ του παίκτες με μεγάλη ποιότητα και σε καλές ηλικίες. Πέρσι δεν κατάφερε να φτάσει στον τίτλο παρότι τον διεκδίκησε για μεγάλο κομμάτι της σεζόν, με τη δυναμική της ομάδας να παραμένει σε υψηλότατα επίπεδα και φέτος, μετά τις νέες προσθήκες. Και στην περίπτωση των «πρασίνων», υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και μάλιστα σε όλες τις γραμμές.

Ο Βραζιλιάνος, Τετέ, έδειξε πέρσι τι μπορεί να κάνει και πρακτικά δεν βγήκε σχεδόν ποτέ από το γήπεδο, από όταν αποκτήθηκε έναντι σχεδόν 6 εκατ. ευρώ από τη Γαλατάσαραϊ το περασμένο καλοκαίρι. Ήδη, η χρηματιστηριακή του αξία έχει διπλασιαστεί και στο «τριφύλλι» περιμένουν φέτος να είναι πραγματικά η χρονιά του, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την απόδοσή του που ούτως ή άλλως κινήθηκε πέρσι σε υψηλότατα επίπεδα. Ήδη, σε 54 αγώνες, έχει άλλωστε 11 γκολ και 4 ασίστ.

Πίσω του, στη μεσαία γραμμή φέτος θα δεσπόζει το όνομα του Πέδρο Τσιριβέγια. Από τις πρώτες κινήσεις των «πρασίνων» που ξόδεψαν 2 εκατ. για να τον πάρουν από τη Ναντ, με σκοπό ο Ρουί Βιτόρια να του δώσει τα κλειδιά της ομάδας στη θέση 6. Ο 28χρονος έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στην «πράσινη» καριέρα του με 5 γεμάτα 90λεπτα, δείχνοντας ότι θα είναι μια από τις κολόνες της ομάδας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Λίγο πιο πίσω και στα δεξιά του Ισπανού, θα δεσπόζει φέτος το σπουδαίο όνομα του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο διεθνής Ιταλός μπακ με τα 12 χρόνια καριέρας στη Μίλαν, ήρθε στην Αθήνα ως ελεύθερος για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του. Το πρώτο δείγμα του στο 2-1 με τη Σάμσουνσπορ ήταν εξαιρετικό και φυσικά κανείς δεν περίμενε αυτό το παιχνίδι για να μάθει την αξία του 28χρονου αμυντικού που λογικά θα έχει τη φανέλα βασικού στο… σπίτι του ως το τέλος της σεζόν.

ΑΕΚ: Γιόβιτς, Πινέδα και Μουκουντί

Νέα εποχή και στην ΑΕΚ φέτος, με την Ένωση να έχει στον πάγκο της τον Μάρκο Νίκολιτς που διαδέχθηκε τον Ματίας Αλμέιδα. Φυσικά και για τον Δικέφαλο ισχύει ότι και για το υπόλοιπο Big-4 με τον τίτλο να είναι ο μεγάλος στόχος της σεζόν. Όπως στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, έτσι και σε αυτή της ΑΕΚ, στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού προστέθηκαν σημαντικά «εργαλεία» αυτό το καλοκαίρι, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η ομάδα με παίκτες εμπειρίας και ποιότητας.

Μεταγραφές που κόστισαν περί τα 10 εκατ. ήδη, ωστόσο η σημαντικότερη προσθήκη ήταν αυτή του ελεύθερου Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος διεθνής σέντερ φορ με την σπουδαία καριέρα στα 27 του, θα είναι η ατραξιόν στην OPAP Arena, αφού άπαντες περιμένουν να γίνει ο νέος ηγέτης της ομάδας και αυτός που θα κουβαλήσει την ομάδα στην πλάτη του επιθετικά. Με θητεία σε Ερυθρό Αστέρα, Μπενφίκα, Άιντραχτ, Ρεάλ Μαδρίτης, Φιορεντίνα και Μίλαν, ο Νίκολιτς περιμένει να τον δει να αυξάνει τον απολογισμό των 87 γκολ και 26 ασίστ που μετρά έως τώρα στην καριέρα του σε συλλογικό και των 11 γκολ σε 45 αγώνες σε εθνικό επίπεδο.

Πίσω του θα βρίσκεται ένα από τα ακριβότερα και ποιοτικότερα περιουσιακά στοιχεία του ρόστερ της ΑΕΚ, ένας παίκτης περιζήτητος και αυτό το καλοκαίρι που ωστόσο έμεινε στην Ένωση, ο Ορμπελίν Πινέδα. O Μεξικανός χαφ είναι η καρδιά της ομάδας στη μεσαία γραμμή, με την ικανότητά του να παίζει σαν box-to-box, προσφέροντας πρακτικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ένα ποιοτικό «πολυεργαλείο» που μετρά 15 γκολ και 12 ασίστ σε 129 συμμετοχές και που φυσικά έχει ήδη κάνει 5 γεμάτα ευρωπαϊκά 90λεπτα μέσα στο καλοκαίρι.

Τέλος, στο πιο πίσω κομμάτι της ραχοκοκαλιάς της ΑΕΚ δεσπόζει το όνομα του Αρόλντ Μουκουντί. Ο ύψους 1,91μ. Καμερουνέζος «βράχος» της Ένωσης είναι ο άνθρωπος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Αποτελεί το σημείο αναφοράς στη θέση του στόπερ και είναι πρακτικά αναντικατάστατος όποτε είναι φυσικά διαθέσιμος για να παίξει. Έχει καταγράψει 83 συμμετοχές, ενώ έχει προσθέσεις και 9 γκολ, με την μεγάλη ικανότητά του στο «ψηλό» παιχνίδι. Και αυτός έχει παίξει φέτος ήδη 5 90λεπτα και θα αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας του στην άμυνα.

ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς και Μεϊτέ

Στη σεζόν που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, ο ΠΑΟΚ θέλει να ανέβει ξανά στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και οτιδήποτε άλλο θα είναι μάλλον αποτυχία. Ο Ιβάν Σαββίδης επεστρεψε δυναμικά άλλωστε στα καθαρά ποδοσφαιρικά και την επικαιρότητα της ομάδας και έκανε τις πρώτες κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι ώστε να ενισχύσει το ρόστερ και να προσφέρει στον Ράζβαν Λουτσέσκου όσα χρειάζεται για να δημιουργήσει μια ακόμη «πρωταθληματική» ομάδα. Και παρότι έγιναν πολλές και σημαντικές προσθήκες -μέχρι τις επόμενες- οι ηγέτες της νέας ομάδας θα είναι μάλλον τρεις… παλιές «κολόνες».

Πρώτος, ο σπουδαίος Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο υπερταλαντούχος διεθνής μεσοεπιθετικός είναι -δικαίως- ο πιο ακριβός παίκτης όλης της Super League και στον Δικέφαλο του Βορρά τον περιμένουν να κάνει μια σεζόν που δεν θα είναι σαν τις άλλες. Μια σεζόν που θα βγάλει στο γήπεδο όλο του το ταλέντο και που δεν θα έχει αστάθεια στην απόδοσή του. Ο ίδιος -και ο σύλλογος φυσικά- αποφάσισαν να παραμείνουν μαζί παρά τις σειρήνες από το εξωτερικό και ο στόχος είναι ένας: πρωτάθλημα και σεζόν-ορόσημο στην καριέρα του. Μια καριέρα που ήδη άλλωστε μετρά 149 συμμετοχές με τον Δικέφαλο στο στήθος στα 22 του, με 27 γκολ και 16 ασίστ.

Στην απέναντι πτέρυγα από αυτή του «Ντέλια», την πλάγια γραμμή θα οργώνει ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ένας από τους ποιοτικότερους παίκτες που πέρασαν από τα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια, ο 29χρονος εξτρέμ είναι σημείο αναφοράς μεσοεπιθετικά για το σύνολο του Λουτσέσκου. Όταν αυτός είναι καλά, όλη η ομάδα είναι μια κλάση πάνω και είναι αυτονόητο ότι θα είναι ένας από τους ηγέτες της και φέτος. Μια ακόμη «έξυπνη» κίνηση του ΠΑΟΚ που τον έφερε στην Τούμπα ως ελεύθερο το 2020 και έκτοτε έχει καταγράψει 235 συμμετοχές με τον εξαιρετικό απολογισμό των 59 γκολ και των 48 ασίστ.

Τέλος, στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ το… κουπί θα τραβήξει ξανά φέτος ο Σουαλιχό Μεϊτέ. Αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή και αναμένεται να συνεχίσει να είναι το Α και το Ω στα χαφ, αφού ο Λουτσέσκου τον στηρίζει και τον εμπιστεύεται απόλυτα. Στα 31 του ο έμπειρος Γάλλος μπορεί ακόμη να «καταπιεί» χιλιόμετρα και να «δέσει» μεταξύ τους την αμυντική και την επιθετική γραμμή, με την ψυχραιμία και την οξυδέρκειά του. Στον Δικέφαλο του Βορρά έχει καταγράψει 57 συμμετοχές με 1 γκολ και 3 ασίστ, ωστόσο η μεγάλη προσφορά του είναι σε όλες εκείνες τις «κατηγορίες» που δεν καταγράφονται στην στατιστική.