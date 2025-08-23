Σέντρα απόψε (23/8) στο πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει τι «προβλέπουν» οι στοιχηματικές εταιρείες για το νέο πρωτάθλημα.

Ο περσινός νταμπλούχος Ολυμπιακός προσφέρεται σε όλες με τις χαμηλότερες τιμές, δηλαδή θεωρείται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Πιο συγκεκριμένα το να κερδίσει το πρωτάθλημα το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσφέρεται από 1,65 έως 1,75 το… πολύ.

Από εκεί και πέρα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν σαφή «απόσταση» από τους «ερυθρόλευκους» και ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους.

Είναι χαρακτηριστικό οτι σε τρεις εταιρείες δεύτερο μεγαλύτερο φαβορί για να πανηγυρίσει τον τίτλο δίνεται ο ΠΑΟΚ με αποδόσεις από 5 έως 5,50, γεγονός που πιθανώς έχει να κάνει και με το ότι ο δικέφαλος γιορτάζει φέτος τα γενέθλιά του, συνεπώς θεωρείται πως έχει αυξημένο κίνητρο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα σε δύο άλλες εταιρείες δεύτερο φαβορί προσφέρεται ο Παναθηναϊκός με απόδοση 6 και 6,50 αντίστοιχα, στη δεύτερη όμως μαζί με τους ασπρόμαυρους.

Όσον αφορά την ΑΕΚ στις περισσότερες εταιρείες θεωρείται 4ο φαβορί, με αποδόσεις που κυμαίνονται από το 5,75 έως και το 7, κάποιες φορές έχοντας την ίδια απόδοση είτε με τον ΠΑΟΚ, είτε με τον Παναθηναϊκό.

Τέλος ο Άρης προσφέρεται από 110 που είναι η χαμηλότερη απόδοση, έως και 500.

Δείτε παρακάτω πως βλέπουν οι στοιχηματικές εταιρείες το νέο πρωτάθλημα