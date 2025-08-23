magazin
23.08.2025
Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ο ηθοποιός Τζον Λεγκουίζαμο, γεννηθείς στην Κολομβία, έδωσε πρόσφατα μια συνέυντευξη στο podcast Fly on the Wall των Ντάνα Κάρβεϊ και Ντέιβιντ Σπέιντ, όπου μίλησε για τον ρόλο του στην ταινία του Μάικ Νίκολς του 1991, «Σχετικά με τον Χένρι».

Ο Λεγκουιζάμο υποδύθηκε έναν ληστή καταστήματος ψιλικών στην ταινία, η οποία επικεντρώνεται σε έναν δικηγόρο, τον οποίο υποδύεται ο Χάρισον Φορντ, ο οποίος χάνει τη μνήμη του μετά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια της επίθεσης και αγωνίζεται για να γνωρίσει και πάλι τον κόσμο σαν νεογέννητο μωρό.

«Ξέρετε, ένιωσα κάπως εξευτελισμένος από αυτόν [τον ρόλο]», είπε ο Λεγκουιζάμο. «Το έκανα επειδή δεν είχα δουλειά. Δεν υπήρχαν δουλειές για τους Λατίνους. Απλά δεν υπήρχαν».

«Πυροβολώ έναν λευκό άντρα»

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ως Λατίνος ηθοποιός στη δεκαετία του ’90, «δεν υπήρχαν ευκαιρίες», σημειώνοντας ότι το τοπίο στο Χόλιγουντ «ήταν σαν το καθεστώς του Τζιμ Κρόου» εκείνη την εποχή – με τον όρο Τζιμ Κρόου, ο ηθοποιός αναφέρεται στους ομοσπονδιακούς νόμους που επέβαλαν τον φυλετικό διαχωρισμό κυρίως στον Νότο τη δεκαετία του 1870.

«Δεν θα πω ψέματα. [Οι ρόλοι ήταν] λευκός γιατρός, λευκός δικηγόρος, λευκός σύζυγος, λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών», μοιράστηκε ο ηθοποιός.

YouTube thumbnail

Ο Λεγκουιζάμο θυμήθηκε μάλιστα, ότι ικέτευε τους ατζέντες του να του δώσουν την ευκαιρία να ερμηνεύσει τους μονολόγους του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Ντέιβιντ Μαμέτ ενώπιον διαφόρων σκηνοθετών, αλλά συνεχώς η πόρτα ήταν κλειστή.

«Στο ‘Σχετικά με τον Χένρι’, ο [διαθέσιμος ρόλος] ήταν ενός εμπόρου ναρκωτικών. Πυροβολώ έναν λευκό άντρα. Ήταν σαν να διαιωνίζω αυτό που θέλουν να δουν, δηλαδή στερεότυπα για τους Λατίνους».

«Σαν να λέμε ένας αλήτης από το γκέτο»

Όταν ρωτήθηκε από τους οικοδεσπότες της εκπομπής αν τον προέτρεψαν ποτέ να «γίνει λίγο πιο Λατίνος» για τον ρόλο, ο Τζον Λεγκουίζαμ οείπε ότι εμμέσως πλην σαφώς το υπονόησαν.

«Δεν χρειαζόταν να μου το λένε συνέχεια. Ήμουν ακριβώς αυτό που έψαχναν, σαν να λέμε ένας αλήτης από το γκέτο. Εγώ προσπαθούσα να το αποφύγω αυτό. Όλοι οι δάσκαλοί υποκριτικής, όταν ήμουν 17 ετών, μου έλεγαν: ‘Κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει με αυτή την προφορά. Αλήθεια μιλάς έτσι;’».

«Αλλά [τελικά] βρέθηκα με τα ατημέλητα μαλλιά μου στο φαρμακείο, εννοώ στο μίνι μάρκετ, που ήταν και ο Χάρισον Φορντ, ενώ εγώ λήστευα το μαγαζί», θυμάται. «Ακόμα και το να το συζητάω μου προκαλεί μετατραυματικό στρες».

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από όταν κυκλοφόρησε η ταινία, και έκτοτε, ο Λεγκουίζαμο έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτής της κοινότητάς του: ασκεί πιέσεις τόσο για εκπροσώπηση στις ταινίες, όσο και για τη δημιουργία ενός Εθνικού Μουσείου των Λατίνων Αμερικανών.

