«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη

Αναστάτωση έχει προκαλέσει μια ανάρτηση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, στο X, όπου εξηγεί γιατί το πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, δεν περιλαμβάνει την Καλιφόρνια.

Καθώς η Bed Bath & Beyond ανακάμπτει από την πτώχευση που την οδήγησε να κλείσει όλα τα καταστήματά της, ο Lemonis έβαλε στο στόχαστρο την Καλιφόρνια, δηλώνοντας ότι η μητρική εταιρεία αρνείται να ξανανοίξει καταστήματα στην πολιτεία.

Η περίπτωση της Καλιφόρνιας

«Η Καλιφόρνια έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο υπερρυθμισμένα, ακριβά και επικίνδυνα περιβάλλοντα για τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Beyond σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Είναι ένα σύστημα που καθιστά πιο δύσκολη την πρόσληψη προσωπικού, πιο δύσκολη τη διατήρηση των καταστημάτων ανοιχτών και πιο δύσκολη την παροχή αξίας στους πελάτες», όπως ανέφερεαν και οι LA Times.

Official statement regarding @BedBathBeyond We will not open retail stores in California. This isn’t about politics — it’s about reality.

California’s system makes it nearly impossible for businesses to succeed, and I won’t put our company, our employees, or our… pic.twitter.com/G5dSaigB3y — Marcus Lemonis (@marcuslemonis) August 20, 2025

Ο λιανοπωλητής ειδών οικιακής χρήσης, που κάποτε ήταν συνηθισμένος σε εμπορικά κέντρα και εμπορικές ζώνες, είχε πάνω από 80 καταστήματα στην Καλιφόρνια.

Τώρα έρχεται να προστεθεί σε έναν αριθμό εταιρειών που έχουν καταγγείλει το επιχειρηματικό περιβάλλον της πολιτείας.

Ορισμένοι στελέχη υποστηρίζουν ότι οι υψηλοί φόροι, το υψηλό κόστος ζωής και οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί της Καλιφόρνιας εμποδίζουν τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να αναπτυχθούν.

Ο πόλεμος στο Χ

Αφού ο Lemonis υποτίμησε την Καλιφόρνια στην μακροσκελή δήλωσή του, το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη Gavin Newsom απάντησε με ένα post στο X.

After their bankruptcy and closure of every store, like most Americans, we thought Bed, Bath & Beyond no longer existed. We wish them well in their efforts to become relevant again as they try to open a 2nd store. https://t.co/jJt6i5icEx — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 20, 2025

«Μετά την πτώχευση και το κλείσιμο όλων των καταστημάτων τους, όπως και οι περισσότεροι Αμερικανοί, έτσι κι εμείς πιστεύαμε ότι η Bed, Bath & Beyond δεν υπήρχε πλέον», ανέφερε το post. «Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους να ξαναγίνουν σημαντικοί».

Από την πλευρά του, ο συντηρητικός σχολιαστής και υποψήφιος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Steve Hilton σημείωσε στο X ότι ήταν «αηδιασμένος» από την «επίθεση του Newsom στις επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας». Πρόσφατα περιέγραψε την Καλιφόρνια ως το «πιο εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας».

I’m disgusted by Gavin Newsom’s latest attack on job-creating businesses. First it was @innoutburger now it’s @marcuslemonis from Bed Bath and Beyond. When businesses leave California because of the insane cost and hassle of doing anything here, Newsom ATTACKS them instead of… — steve hilton (@SteveHiltonx) August 20, 2025

Ο Lemonis δήλωσε ότι η απόφασή του να κρατήσει τα φυσικά καταστήματα της Bed Bath & Beyond εκτός Καλιφόρνιας δεν είχε να κάνει με την πολιτική. Οι πελάτες της Καλιφόρνιας θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα της Bed Bath & Beyond online, συμπλήρωσε.

Εξάλλου ο εκτελεστικός πρόεδρος της αλυσίδας με το ελληνικό επίθετο -λιβανέζος στην καταγωγή που υιοθετήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία από ζευγάρι Ελλήνων ομογενών στο Μαιάμι- είναι πασίγνωστος από το Fox Business Network, ενώ κάποτε ήταν φιλοξενούμενος παρουσιαστής στο «The Celebrity Apprentice» μαζί με τον τότε μελλοντικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι η μόνη εταιρεία

Η δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτρια της In-N-Out, Lynsi Snyder, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Καλιφόρνια νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, τονίζοντας ότι το να ασκείς επιχειρηματική δραστηριότητα και να μεγαλώνεις μια οικογένεια στο Golden State «δεν είναι εύκολο». Ενώ η έδρα της In-N-Out θα παραμείνει στην πολιτεία, αρκετές εταιρείες υψηλού προφίλ έχουν μεταφέρει την έδρα τους τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Chevron, Tesla, SpaceX και Charles Schwab.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η πολιτεία εξακολουθεί να είναι ένα από τα κορυφαία τεχνολογικά κέντρα στον κόσμο και έχει πολλά να προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς βιομηχανιών και ενός τεράστιου αποθέματος ταλέντων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, από το 2015 περισσότερες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει την πολιτεία από ό,τι έχουν εισέλθει σε αυτήν.

Πηγή: ΟΤ