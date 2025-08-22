newspaper
22.08.2025
Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Ήχησε το 112
«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025

«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη

Ένας χάος άφησε πίσω η απόφαση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, να μην συμπεριλάβει στο πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, την Καλιφόρνια

Spotlight

Αναστάτωση έχει προκαλέσει μια ανάρτηση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, στο X, όπου εξηγεί γιατί το πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, δεν περιλαμβάνει την Καλιφόρνια.

Καθώς η Bed Bath & Beyond ανακάμπτει από την πτώχευση που την οδήγησε να κλείσει όλα τα καταστήματά της, ο Lemonis έβαλε στο στόχαστρο την Καλιφόρνια, δηλώνοντας ότι η μητρική εταιρεία αρνείται να ξανανοίξει καταστήματα στην πολιτεία.

Η περίπτωση της Καλιφόρνιας

«Η Καλιφόρνια έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο υπερρυθμισμένα, ακριβά και επικίνδυνα περιβάλλοντα για τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Beyond σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Είναι ένα σύστημα που καθιστά πιο δύσκολη την πρόσληψη προσωπικού, πιο δύσκολη τη διατήρηση των καταστημάτων ανοιχτών και πιο δύσκολη την παροχή αξίας στους πελάτες», όπως ανέφερεαν και οι LA Times.

Ο λιανοπωλητής ειδών οικιακής χρήσης, που κάποτε ήταν συνηθισμένος σε εμπορικά κέντρα και εμπορικές ζώνες, είχε πάνω από 80 καταστήματα στην Καλιφόρνια.

Τώρα έρχεται να προστεθεί σε έναν αριθμό εταιρειών που έχουν καταγγείλει το επιχειρηματικό περιβάλλον της πολιτείας.

Ορισμένοι στελέχη υποστηρίζουν ότι οι υψηλοί φόροι, το υψηλό κόστος ζωής και οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί της Καλιφόρνιας εμποδίζουν τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να αναπτυχθούν.

Ο πόλεμος στο Χ

Αφού ο Lemonis υποτίμησε την Καλιφόρνια στην μακροσκελή δήλωσή του, το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη Gavin Newsom απάντησε με ένα post στο X.

«Μετά την πτώχευση και το κλείσιμο όλων των καταστημάτων τους, όπως και οι περισσότεροι Αμερικανοί, έτσι κι εμείς πιστεύαμε ότι η Bed, Bath & Beyond δεν υπήρχε πλέον», ανέφερε το post. «Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους να ξαναγίνουν σημαντικοί».

Από την πλευρά του, ο συντηρητικός σχολιαστής και υποψήφιος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Steve Hilton σημείωσε στο X ότι ήταν «αηδιασμένος» από την «επίθεση του Newsom στις επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας». Πρόσφατα περιέγραψε την Καλιφόρνια ως το «πιο εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας».

Ο Lemonis δήλωσε ότι η απόφασή του να κρατήσει τα φυσικά καταστήματα της Bed Bath & Beyond εκτός Καλιφόρνιας δεν είχε να κάνει με την πολιτική. Οι πελάτες της Καλιφόρνιας θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα της Bed Bath & Beyond online, συμπλήρωσε.

Εξάλλου ο εκτελεστικός πρόεδρος της αλυσίδας με το ελληνικό επίθετο -λιβανέζος στην καταγωγή που υιοθετήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία από ζευγάρι Ελλήνων ομογενών στο Μαιάμι- είναι πασίγνωστος από το Fox Business Network, ενώ κάποτε ήταν φιλοξενούμενος παρουσιαστής στο «The Celebrity Apprentice» μαζί με τον τότε μελλοντικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι η μόνη εταιρεία

Η δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτρια της In-N-Out, Lynsi Snyder, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Καλιφόρνια νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, τονίζοντας ότι το να ασκείς επιχειρηματική δραστηριότητα και να μεγαλώνεις μια οικογένεια στο Golden State «δεν είναι εύκολο». Ενώ η έδρα της In-N-Out θα παραμείνει στην πολιτεία, αρκετές εταιρείες υψηλού προφίλ έχουν μεταφέρει την έδρα τους τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Chevron, Tesla, SpaceX και Charles Schwab.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η πολιτεία εξακολουθεί να είναι ένα από τα κορυφαία τεχνολογικά κέντρα στον κόσμο και έχει πολλά να προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς βιομηχανιών και ενός τεράστιου αποθέματος ταλέντων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, από το 2015 περισσότερες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει την πολιτεία από ό,τι έχουν εισέλθει σε αυτήν.

Πηγή: ΟΤ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
Κόσμος 22.08.25

Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Σύνταξη
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
On Field 22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα
Κόσμος 22.08.25

Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα

«Ο χρόνος λιγοστεύει και το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ουσιαστικά», προκειμένου να αποφύγει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων, προειδοποιούν Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ την Τεχεράνη

Σύνταξη
Ο Lil Nas X μοιράστηκε ότι «τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα» λίγους μήνες πριν από τη νοσηλεία
«Απομόνωση» 22.08.25

Ο Lil Nas X μοιράστηκε ότι «τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα» λίγους μήνες πριν από τη νοσηλεία

Μήνες πριν από τη σύλληψη και τη νοσηλεία του, ο Lil Nas X μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν «ασταθής» και «εντελώς χαμένος».

Σύνταξη
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 22.08.25

Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύνταξη
Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)

Η ποδοσφαιρική «Σιντερέλα του Βορρά» συνεχίζει να κυλά στον «βούρκο» του Aspmyra Stadium τις αντιπάλους της στα κύπελλα Ευρώπης. Και η υπόθεση αυτή έπαψε πλέον προ πολλού να μοιάζει με…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112
Ελλάδα 22.08.25

Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Ήχησε το 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν o 40χρονος δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο
Βόλος 22.08.25

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του - Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας στον Βόλο - Με ένα εργαλείο από την ψησταριά σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες
Γάζα 22.08.25

Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

«Να αναγνωρίσει, επιτέλους, η χώρα μας το παλαιστινιακό κράτος, όπως ψήφισε ομόφωνα η ελληνική Βουλή, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, το 2015», ζητά η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Κρις Μπρέιν: Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών
«Σεξουαλική Δικαιοσύνη» 22.08.25

Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών

Κρις Μπρέιν, o ιδρυτής ενός θηρσκευτικού κινήματος με... χορεύτριες με μπικίνι και αισθητική ’80s–’90s που κατέρρευσε όταν έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις.

Σύνταξη
«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
Δυσαρέσκεια 22.08.25

«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»

«Το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς», γράφει για τις ΜΚΟ και τις απειλές Πλεύρη

Σύνταξη
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Τα μάτια στη Γάζα 22.08.25

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», απειλεί το Ισραήλ - «Δεν φεύγουμε» απαντούν Παλαιστίνιοι που φοβούνται νέα Νάκμπα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα
Λαμβάνονται μέτρα 22.08.25

Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή με πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι και ένας που άφησε τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει... μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
