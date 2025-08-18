newspaper
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Καλιφόρνια: Στον δρόμο προς ύφεση η τέταρτη οικονομία του κόσμου
Διεθνής Οικονομία 18 Αυγούστου 2025 | 06:00

Καλιφόρνια: Στον δρόμο προς ύφεση η τέταρτη οικονομία του κόσμου

Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών, οι δασμοί του Τραμπ, η κρίση στο Χόλιγουντ και το υψηλό κόστος ζωής απειλούν με βαθιά ύφεση την πιο πλούσια πολιτεία των ΗΠΑ

Γιώργος Μαζιάς
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Η Καλιφόρνια, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό κρίσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ύφεση. Οι αυστηρές επιχειρήσεις εναντίον των μεταναστών εργατών, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γεωργίας, των κατασκευών, της φιλοξενίας και της φροντίδας στο σπίτι, έχουν αρχίσει να αποδυναμώνουν κρίσιμους τομείς παραγωγής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, χωρίς τους μετανάστες η γεωργική βιομηχανία του πολιτείας θα συρρικνωνόταν κατά 14%.

Η σκληρή πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης δοκιμάζει έντονα την Καλιφόρνια, μια «sanctuary state» που παραδοσιακά δεν συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές αρχές. Οι αποστολές της Εθνοφρουράς και των Πεζοναυτών στο Λος Άντζελες για να ενισχύσουν τις μαζικές εφόδους της ICE έχουν δημιουργήσει κλίμα φόβου: χωράφια μένουν ακαλλιέργητα, εργοτάξια σταματούν, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ακόμα και αν έχουν νόμιμα έγγραφα, διστάζουν να πάνε στη δουλειά τους.

Το πλήγμα δεν περιορίζεται μόνο στη γεωργία. Οι φωτιές που κατέκαψαν 55.000 acres γύρω από το Λος Άντζελες κατέστρεψαν 16.000 κατοικίες και επιχειρήσεις. Η ανοικοδόμηση καθυστερεί, καθώς το 40% της οικοδομικής εργασίας βασίζεται σε μετανάστες, πολλοί από τους οποίους τώρα φοβούνται να εμφανιστούν στα εργοτάξια. Η απώλεια εργατικών χεριών απειλεί να εκτινάξει το κόστος ανοικοδόμησης και να βαθύνει το πρόβλημα στέγης, ήδη οξυμένο από τις τεράστιες αυξήσεις τιμών και το έλλειμμα κατοικιών που ταλανίζει την πολιτεία εδώ και δεκαετίες.

Η πίεση εντείνεται και από άλλες πλευρές. Οι δασμοί της Ουάσιγκτον επιβαρύνουν τον κολοσσιαίο λιμένα του Λος Άντζελες, το πιο πολυσύχναστο του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ ταυτόχρονα τα πανεπιστήμια, όπως το Stanford και το USC, απειλούνται με περικοπές σε ερευνητικά προγράμματα. Η βιομηχανία του Χόλιγουντ, μετά την πρόσφατη ύφεση και τη φυγή μεγάλων εταιρειών όπως η Tesla, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομία.

Τεράστιες απώλειες

Οι απώλειες, σύμφωνα με εκτίμηση επιχειρηματικής ένωσης του Σαν Φρανσίσκο, θα μπορούσαν να φτάσουν τα 275 δισ. δολάρια ετησίως σε μισθούς και οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, η ανεπαρκής οικοδομική δραστηριότητα δεκαετιών έχει οδηγήσει σε έλλειψη κατοικιών, εκτίναξη των ενοικίων και αύξηση των αστέγων (πάνω από 185.000 άτομα ζουν στον δρόμο ή σε καταφύγια).

Η τοπική ηγεσία, με επικεφαλής τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, επιχειρεί να αντισταθεί. Ο Νιούσομ προχώρησε σε χαλάρωση περιβαλλοντικών κανονισμών για να διευκολύνει την οικοδομή και προστατεύει πολιτικά τις οικογένειες μεταναστών. Ωστόσο, οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει ευθέως την Καλιφόρνια, θέλοντας να πλήξει τα προοδευτικά της «πιστεύω» μέσω της αποδυνάμωσης της οικονομίας της.

Οι μαρτυρίες εργατών, δείχνουν το μέγεθος του φόβου: καλλιεργητές αποφεύγουν να βγουν στα χωράφια, πλανόδιοι μικροπωλητές βλέπουν τις πωλήσεις τους να καταρρέουν, οικογένειες μεταναστών ζουν με τον μόνιμο φόβο της απέλασης. Όπως συνοψίζει εθελόντρια που μοιράζει τρόφιμα σε οικογένειες εργατών: «Στην πανδημία μάς αποκαλούσαν αναγκαίους. Τώρα μάς μεταχειρίζονται σαν εγκληματίες».

Η Καλιφόρνια βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Αν οι τάσεις αυτές συνεχιστούν, το οικονομικό και κοινωνικό της μοντέλο κινδυνεύει με σοβαρή διάρρηξη, οδηγώντας σε μια ύφεση με εθνικές αλλά και διεθνείς συνέπειες.

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

