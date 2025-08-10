Καλιφόρνια: Η κυβέρνηση απαιτεί από το δημόσιο πανεπιστήμιο να πληρώσει 1 δισ. δολάρια

Ο Γκάβιν Νιούσομ, ο δημοκρατικός κυβερνήτης στην πολιτεία Καλιφόρνια, αντέδρασε έντονα χθες Σάββατο στην απαίτηση της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το δημόσιο πανεπιστήμιο της πολιτείας (UC) να πληρώσει πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για πολιτικό εκβιασμό στον οποίο διεμήνυσε πως δεν θα υποκύψουν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Τζέιμς Μίλικεν ανέφερε πως μελετάται έγγραφο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που διατυπώνει την απαίτηση αυτή, με αιτία της διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκεται ιδίως η πανεπιστημιούπολη του Λος Άντζελες (UCLA), το οποίο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως πάγωσαν κρατικές ενισχύσεις ύψους 584 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε σε όπλο το DOJ (σ.σ. υπουργείο Δικαιοσύνης) για να τσακίσει τα γόνατα του κορυφαίου πανεπιστημιακού συστήματος της Αμερικής», παγώνοντας χρηματοδοτήσεις για ιατρική και επιστημονική έρευνα ωσότου «πληρώσει λύτρα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων», τόνισε το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη μέσω X. «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει στον αηδιαστικό πολιτικό εκβιασμό του Τραμπ», πρόσθεσε.

«Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την προστασία εβραίων φοιτητών — απαιτεί ένα δισεκατομμύριο δολάρια με πολιτικό εκβιασμό του προέδρου που πληρώνεις για να συμμετέχεις», πρόσθεσε.

Donald Trump has weaponized the DOJ to kneecap America’s #1 public university system — freezing medical & science funding until @UCLA pays his $1 billion ransom. California won’t bow to Trump’s disgusting political extortion. pic.twitter.com/AXMiqlyJeE — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 9, 2025

O κυβερνήτης και οργανώσεις θέτουν ζήτημα ακαδημαϊκής ελευθερίας

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον διαφόρων πανεπιστημίων, δημόσιων και ιδιωτικών, κατηγορώντας τις διοικήσεις τους πως επέτρεψαν εκδηλώσεις αντισημιτισμού και παραβίασαν δικαιώματα εβραίων και ισραηλινών φοιτητών.

Διαδηλωτές, ανάμεσά τους και εβραϊκές οργανώσεις, κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι εξισώνει παραπλανητικά την κριτική τους κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών με αντισημιτισμό και την συνηγορία τους υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με υποστήριξη στον εξτρεμισμό.

Ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου και για την ακαδημαϊκή ελευθερία εν μέσω της επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας τόνισε προχθές Παρασκευή πως η καταβολή του ποσού που του ζητείται θα το «κατέστρεφε».

Το 2024 είχαν γίνει ογκώδεις διαδηλώσεις σε πανεπιστημιουπόλεις στην Καλιφόρνια, ιδίως στο UCLA. Την περασμένη εβδομάδα, το ίδρυμα συμφώνησε να πληρώσει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια για να μπει στο αρχείο μήνυση από φοιτητές και καθηγητή που κατήγγειλαν αντισημιτισμό. Ωστόσο αντιμετωπίζει επίσης μήνυση για βίαιη επίθεση εναντίον διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων.

California will NOT be bullied 🧑🏼‍🎓👩🏻‍🎓📚 pic.twitter.com/d1j7egMOPm — Kyle Langford (@KyleLangfordCA) August 9, 2025

Μέτρα κατά του αντισημιτισμού, όμως όχι κατά της ισλαμοφοβίας

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει άνοδο του αντισημιτισμού, αλλά και των προκαταλήψεων κατά των Αράβων και της ισλαμοφοβίας, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ανακοινώσει κάποιο μέτρο για την αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας, όπως υπογραμμίζει το ΑΠΕ.

Αφού επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ, μέγας σύμμαχος του Ισραήλ, δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση που ασκεί στα πανεπιστήμια — παγώνοντας, στην περίπτωση του Κολούμπια, επιχορηγήσεις εκατομμυρίων δολαρίων που του παρέχει το ομοσπονδιακό κράτος για έρευνα.

Η κυβέρνηση έβαλε στο αρχείο έρευνες σε βάρος του Κολούμπια αφού δέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο 221 εκατομμυρίων δολαρίων, και του Μπράουν αφού δέχθηκε να πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια. Αμφότερα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδέχθηκαν επίσης άλλες απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για ελέγχους φοιτητών τους και των προγραμμάτων σπουδών τους. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Χάρβαρντ, το αρχαιότερο αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Ορισμένοι παρατηρητές προειδοποίησαν πως με τις συμφωνίες αυτές δημιουργήθηκε «καταστροφικό προηγούμενο» εν μέσω «αυταρχικής» ολομέτωπης επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ.