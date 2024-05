Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UvA), όπου οι φοιτητές ζητούν από την Δευτέρα να διακόψει το ίδρυμα κάθε δεσμό με το Ισραήλ, λόγω της στρατιωτικής επιχείρησής του στη Γάζα.

Στα πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι AT5 φαίνονται δεκάδες αστυνομικοί να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, την ώρα που οι κινητοποιήσεις αυτού του είδους πολλαπλασιάζονται, σχεδόν παντού στην Ευρώπη, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ.

«Η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν στήσει στον χώρο» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Η επιχείρηση αυτή «είχε την έγκριση του δημάρχου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το UvA κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για διατάραξη της τάξης και καταστροφή περιουσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κινητοποίηση δεν συμμετείχαν μόνο φοιτητές αλλά και πρόσωπα «που δεν συνδέονται με το πανεπιστήμιο (…) και επιδίωκαν σκόπιμα να συγκρουστούν με την αστυνομία».

Οι οργανωτές των κινητοποιήσεων και η διοίκηση του UvA ξεκίνησαν συνομιλίες σήμερα, όμως δεν κατέληξαν πουθενά, είπαν διαδηλωτές μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NOS.

Dutch police raze Hamas supporters’ camp in Amsterdam. Dutch police are not joking. pic.twitter.com/uWXstrSXYO https://t.co/Uy9NCQT2l7

Στα πλάνα του AT5 διακρίνονται αστυνομικοί να συλλαμβάνουν ορισμένους διαδηλωτές και, με μια μπουλντόζα, να ξηλώνουν τα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι φοιτητές χρησιμοποιώντας πέτρες και παλέτες, μεταξύ άλλων.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές είδαν την αστυνομία να περικυκλώνει και να απομακρύνει μια μικρή ομάδα, στην άλλη όχθη ενός καναλιού, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ντροπή σας», «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Ένας διαδηλωτές ξέφυγε από τους αστυνομικούς, πηδώντας αρχικά σε μια μπουλντόζα και από εκεί βουτώντας στο κανάλι.

How dare we defend ourselves against those peaceful progressives pic.twitter.com/7XNmz3EiuD

— Jaep Struiksma (@JaepStruiksma) May 8, 2024