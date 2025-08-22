Γιατί στις πόλεις η ζέστη είναι πιο έντονη; Ειδικός εξηγεί

Η έλλειψη πρασίνου και ο τρόπος δόμησεις στις πόλεις εγκλωβίζουν τη θερμότητα και κάνουν τη ζέστη αφόρητη.

«Στενοί δρόμοι, όπου έχουμε πάει και έχουμε αναγείρει, πενταόροφες και εξαόροφες πολυκατοικίες, κατοικίες, κτίρια γραφείων, οικοδομές, γενικότερα, που σημαίνει ότι η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα σε αυτό το λαβύρινθο, οδικό και αστικό, είναι εξαιρετικά δύσκολη» εξήγησε στο MEGA ο Χρήστος Καραβίτης, κοσμήτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Τα ρεύματα του αέρα πηγαίνουν προφανέστατα στα υψηλότερα σημεία και εγκλωβίζεται όλος ο θερμότερος στα χαμηλότερα στρώματα».

«Όλα τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει στην Αθήνα, και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες ελληνικές πόλεις, όλα αυτά είναι κακοί αγωγή της θερμότητας, που στην κυριολεξία αργούν να ζεσταθούν, αλλά όταν ζεσταθούν αντανακλούν ή αποδίδουν τη θερμότητά τους πάρα πολύ δύσκολα».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι κατασκευές από τσιμέντο ακτινοβολούν πίσω τη θερμοκρασία στη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό η θερμοκρασία ανεβαίνει κατακόρυφα στο κέντρο της πόλης, ενώ σε περιοχές εκτός της Αθήνας η διαφορά θερμοκρασίας είναι αισθητή.

Επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.