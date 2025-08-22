Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι, στη Δράμα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου.
Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ξεκίνησε από κεραυνική δραστηριότητα, περί τις 08:15, ενώ είναι έρπουσα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 /Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025
