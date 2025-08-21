newspaper
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 19:30

Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη, απαιτώντας από τους Ευρωπαίους να ευθυγραμμιστούν. Για την Ασία, αυτή η διπλωματία εγείρει ένα βασανιστικό ερώτημα: Θα παραμείνουν οι ΗΠΑ εγγυήτριες για την ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό;

Υπενθυμίζεται πως όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία στήριξαν κάθε δυτική αντίσταση στη Μόσχα.

Όμως, μετά την ανάληψη της εξουσίας στις ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική πολιτική αντιστράφηκε, εγκαταλείποντας την αμέριστη στήριξη στην Ουκρανία και ανοίγοντας θερμό διάλογο με το Κρεμλίνο.

Αυτή όμως η αλλαγή δεν αφήνει διόλου ανεπηρέαστους τους Ασιάτες συμμάχους των ΗΠΑ.  Σύμφωνα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Μελετών Νότιας Ασίας, Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, Ράτζα Μόχαν, η αναστροφή του Τραμπ ως προς την πολιτική του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Ουκρανία αφήνει εκτεθειμένες τις ασιατικές χώρες και αναδεικνύει την ευθραυστότητα των γεωστρατηγικών επιλογών των ΗΠΑ.

Με ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Policy, ο ειδικός ανησυχεί ότι διευθετήσεις τύπου «Ουκρανίας» αποτελούν τρομακτικό προηγούμενο και για την Ασία.

«Η ισχύς της Κίνας στην περιοχή της επισκιάζει εκείνη της Ρωσίας στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με τη Ρωσία, που βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, η Κίνα βρίσκεται στον πυρήνα της Ασίας, μοιραζόμενη μακρά χερσαία σύνορα και στρατηγικά ύδατα με πολλά κράτη», σημειώνει δείχνοντας τον προβληματισμό τι θα συνέβαινε σε μια ανάλογη περίπτωση στην Ασία.

«Αν και το Πεκίνο έχει επιλύσει τις περισσότερες χερσαίες διαφορές, συμπεριλαμβανομένων όσων είχε με τη Ρωσία, συνεχίζει να προβάλλει αξιώσεις έναντι του Μπουτάν και της Ινδίας». Εκεί, σύμφωνα με τον Μόχαν, ανακύπτει το ερώτημα: «θα μπει η Κίνα στον πειρασμό να επιβληθεί πιο επιθετικά στα Ιμαλάια;»

Ρωσική επιβράβευση θα έχει συνέπειες στην Ασία

Ο θαλάσσιος τομέας εγείρει ακόμη οξύτερες ανησυχίες, προσθέτει. Οι κινεζικές διαφορές στην Ανατολική και τη Νότια Σινική Θάλασσα διαρκούν δεκαετίες, και η διάβρωση, στην Ουκρανία, του κανόνα που απαγορεύει τη χρήση βίας για την αλλαγή συνόρων θα μπορούσε να αποθρασύνει το Πεκίνο.

Αν στη Μόσχα επιτραπεί να διασφαλίσει εδαφικά κέρδη με τη βία χωρίς συνέπειες -κι αν μάλιστα της «χαριστούν» επιπλέον εδάφη- προειδοποιεί ο Μόχαν, τότε οι γείτονες της Κίνας θα φοβηθούν παρόμοιες τακτικές στη θάλασσα. Η Ταϊβάν, ήδη υπό αυξανόμενη πίεση μετά τη μονομερή απορρόφηση του Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο, αντιμετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο.

Μια ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία που επιβραβεύει ρωσική προσάρτηση πιθανότατα θα ενθαρρύνει την κινεζική επιθετικότητα.

Η προσέγγιση Τραμπ, υπογραμμίζει ο ειδικός, δημιουργεί ανησυχητικά προηγούμενα. Στην Ευρώπη, ο Τραμπ επέλεξε να διαπραγματευθεί το μέλλον της Ουκρανίας ερήμην των συμμάχων της Αμερικής, εξαναγκάζοντάς τους όχι μόνο να αποδεχθούν τη διευθέτηση αλλά και να τη χρηματοδοτήσουν.

«Για την Ασία, όπου η ασφάλεια εδράζεται περισσότερο σε διμερείς παρά σε πολυμερείς συμμαχίες, οι συνέπειες είναι ακόμη πιο σκληρές. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, που ωφελείται από θεσμικές δικλίδες όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, οι ασιατικοί σύμμαχοι που λειτουργούν σε διμερή ή άτυπα μινι-πολυμερή σχήματα είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι στις μετατοπίσεις της πολιτικής της Ουάσιγκτον».

Κακός οιωνός

Ο Ινδός ειδικός μάλιστα υπενθυμίζει την προφητική δήλωση του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, όταν οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Τότε προειδοποίησε ότι ο πόλεμος και η έκβασή του θα ήταν προάγγελος του μέλλοντος της Ασίας.

«Το μήνυμά του ήταν σαφές: όπως η Ευρώπη αντιμετώπισε τη ρωσική εδαφική επεκτατικότητα, έτσι και η Ασία βρισκόταν αντιμέτωπη με την πρόκληση της αυξανόμενης κινεζικής επιθετικότητας—καθεμία με δυνητικά βαθιές συνέπειες για την ήπειρό της».

«Τρία χρόνια αργότερα, η προειδοποίηση του Κισίντα αποκτά πιο δυσοίωνο νόημα» διαπιστώνει ο Μόχαν.

Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου
Κόσμος 21.08.25

Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκάλυψη Reuters: Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας – Οι απαιτήσεις της Μόσχας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων [vid]
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
Κόσμος 21.08.25

Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν έκανε αίτημα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συλλέκτη Λίον Μπλακ

Σύνταξη
Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019
Κόσμος 21.08.25

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης πρόκειται να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που θα επιτρέπει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, γράφει το Bloomberg

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
Εγγραματισμός 21.08.25

Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;

Διεθνή αφιερώματα στην εκπαίδευση, διαπιστώνουν ότι οι νεότερες γενιές, αλλά και οι μεγαλύτεροι, έχουν ξεσυνηθίσει να γράφουν με το χέρι. Όμως το χειρόγραφο ειναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
