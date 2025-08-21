Πορζίνγκις για το ενδεχόμενο να παίξει στην Ελλάδα: «Αγαπώ τους φιλάθλους εδώ, ποιος ξέρει…»
Ο Κριστάπς Πορζίνγκις αναφέρθηκε στην πιθανότητα να γυρίσει στην Ευρώπη, θέτοντας ως πιθανό προορισμό την Ελλάδα...
- Αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα στον Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον
- Γκουρμέ γλάρος βούτηξε φιλέτο 100 δολαρίων από ζευγάρι που έτρωγε στις Κάννες
- Τα 4 άγνωστα και περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις αρχίσει να μεγαλώνεις
- Αναστολή λειτουργίας σε 38 σχολεία στην Ήπειρο λόγω έλλειψης μαθητών
Η Λετονία βρίσκεται στη χώρα μας για το τουρνουά Ακρόπολις και την Τετάρτη (20/8) γνώρισε την ήττα από την Εθνική μας στο ΟΑΚΑ.
Ο Κριστάπς Πορζίνγκις έδωσε το παρών στην αναμέτρηση, με τον έμπειρο ΝΒΑερ να μιλά στο «BasketNews» για την πιθανότητα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ευρώπη.
Ο νέος παίκτης των Ατλάντα Χοκς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα που θα μπορούσε να μετακομίσει είναι η Ελλάδα μιας και όπως δήλωσε αγαπά τους φιλάθλους της και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στα γήπεδα.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Κριστάπς Πορζίνγκις:
Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη: «Φυσικά, γιατί όχι; Δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα, αλλά βλέποντας μερικούς συλλόγους εδώ στην Ελλάδα, την ατμόσφαιρα στους αγώνες και όλα αυτά, θα ήταν πραγματικά απίστευτο να παίξω σε ένα τέτοιο περιβάλλον».
Για το αν ο προορισμός του θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα: «Ίσως, ίσως, αλλά θα έπρεπε να τα δω όλα και… ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Αγαπώ τους φιλάθλους εδώ και τη μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει, οπότε ποτέ δεν ξέρεις».
- Αδιανόητες εικόνες από τα επεισόδια στην Αργεντινή: Αιμόφυρτοι οπαδοί τρέχουν γυμνοί για να γλιτώσουν (pics, vids)
- Τέρμα τα τζάμπα ραντεβού: Παρά τα 2 εκατ. που έχει κερδίσει από αγώνες, η τενίστρια Σάκια Βίκερι μπήκε στο OnlyFans
- Νεόφυτος Μιχαήλ: Από τη δυσπιστία στην αναγνώριση
- Νέα πρόταση στη Μαρσέιγ για τον Ουναΐ
- O Καλίφα Κουμάτζε είναι ο ψηλός που θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία του
- Πήρε θέση για τα επεισόδια ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε: «Δεν είχουμε καμία σχέση με αυτό – Να τιμωρηθεί η Ουνιβερσιτάντ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις