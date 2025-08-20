sports betsson
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20 Αυγούστου 2025 | 22:00

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Ήταν ηλίου φαεινότερο ότι θα είναι άλλη ομάδα η Ελλάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (25π.) στο παρκέ. Αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη! Η Εθνική μας ομάδα έκανε πιθανώς το καλύτερο ημίχρονό της εδώ και πολύ καιρό (το πρώτο), κυκλοφόρησε άριστα την μπάλα, είχε ενέργεια και πάθος στην άμυνα, έβαλε επιτέλους τα σουτ και διέλυσε τη Λετονία με 104-86 στο Telekom Senter Athens (ΟΑΚΑ), για το τουρνουά Ακρόπολις.

Τη Λετονία που στο παγκόσμιο του 2023, χωρίς τον Πορζίνγκις, για ένα σουτ δεν βρέθηκε στη ζώνη των μεταλλίων, με τη Γερμανία να την αποκλείει και να κατακτάει αργότερα το τρόπαιο. Τώρα έχουν και Πορζίνγκις οι Λετονοί! Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του αντιπάλου.

Φιλικό μεν, αλλά έβγαλε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα ο Βασίλης Σπανούλης απόψε. Ο Greek Freak ήταν σκέτος οδοστρωτήρας (double double σε μόλις 15 λεπτά, με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ!), ο Λαρεντζάκης είχε σε μια στιγμή 4/4 (!) τρίποντα και γενικά κανένας παίκτης δεν υστέρησε αρκετά. Εκτός 14άδας οι Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, που αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση στα επόμενα φιλικά.

Το βράδυ της Πέμπτης (21/8 στις 20:00) η Λετονία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, ενώ το βράδυ της Παρασκευής (22/8 στις 20:00) η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία, στο κλείσιμο του τουρνουά Ακρόπολις.

Με Γιάννη Αντετοκούνμπο παίκτη… ορχήστρα από το ξεκίνημα!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε μαινόμενος στο glass floor του ΟΑΚΑ και έδειξε ορεξάτος από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα. Πήρε… παραμάζωμα την άμυνα των Λετονών και πέτυχε τους πρώτους επτά πόντους της Εθνικής μας. Μάλιστα, στην πρώτη άμυνα της Ελλάδας σταμάτησε τους αντιπάλους με εντυπωσιακή τάπα, δείχνοντας τις… ορεξάτες προθέσεις του από την αρχή!

Εκτός από το άριστο ξεκίνημα του Greek Freak στην αναμέτρηση, η ομάδα του Σπανούλη τα έβαζε και από τα 6.75, εν αντιθέσει με την εικόνα των προηγούμενων φιλικών. Απόδειξη ότι η επιστροφή του Γιάννη στην Εθνική έφερε σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο σύνολο. Όπως είναι λογικό το γήπεδο άνοιξε, δύο και τρεις αμυνόμενοι πήγαιναν συνεχώς πάνω στον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, με αποτέλεσμα, πλέον, οι λύσεις στην επίθεση και τα ελεύθερα σουτ να είναι περισσότερα. Άριστη κυκλοφορία της μπάλας, αυτοματισμοί, ένα καλοκουρδισμένο ρολόι το οποίο αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του.

Μήτογλου, Σλούκας και Σαμοντούροφ ευστόχησαν στα τρίποντα και η Ελλάδα απέκτησε double σκορ (28-14), με την πρώτη περίοδο να λήγει με 30-17 υπέρ της Εθνικής μας.

Η εξαιρετική παράσταση των παικτών του Kill-Bill συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πέτυχε τρία σερί τρίποντα (!) για το 39-25 και ο Γιάννης με συνεχόμενους πόντους και φοβερά καρφώματα ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20, για το 47-26! Οι Λετονοί… ξεμπούκωσαν κάπως, άρχισαν να βάζουν τα σουτ και μείωσαν λίγο τη διαφορά, η Ελλάδα συνέχισε να έχει ρυθμό στην επίθεση και το πρώτο ημίχρονο έληξε στο +16 για την Εθνική μας ομάδα (61-45). 8/12 τρίποντα, 14 ασίστ για 3 λάθη, η γενική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.

Θέαμα και «10οάρα» η Εθνική

Μπέρτανς και Ζάγκαρς μείωσαν στους δέκα πόντους για τη Λετονία (67-57), αλλά ο Λαρεντζάκης με νέο τρίποντο (4/4!) ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 15 (74-59). Μήτογλου και Ντόρσεϊ πέτυχαν δύσκολα καλάθια για το 80-65 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα στο +16 (82-66).

Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, ο Σπανούλης τους έβαλε όλους στο παρκέ (Μπαζίνα, Χουγκάζ, Νετζήπογλου), ο Σαμοντούροφ έκανε καλή δουλειά στο σκοράρισμα και η Εθνική εν τέλει επικράτησε με σκορ 104-86.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Χριστινάκης

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 14 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας 8 (2/2 δίποντα, 10 ασίστ), Καλαϊτζάκης 6 (1), Παπανικολάου 8 (2), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 11 (2/2 βολές, 3/3 τρίποντα), Χουγκάζ, Γιάννης Αντετοκούνμπο 25 (7/9 βολές, 9/11 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ζούγρης 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 9 (1), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 3, Πορζίνγκις 7 (3/4 βολές, 2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντάβις Μπέρτανς 9 (1), Ντάιρις Μπέρτανς 5 (1), Σμιτς 8, Λόμαζ 17 (2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκραζούλις 9 (1), Στάινμπεργκς, Κίλπς 9 (3), Σίλινς, Κούρουτς 12 (4/5 τρίποντα), Ζάγκαρς 6 (2), Ζόρικς 1

