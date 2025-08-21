Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο πυρκαγιών την Παρασκευή – Ενίσχυση τοπικών δυνάμεων
Ιδιαίτερα μέτρα λαμβάνονται στις περιοχές που αύριο βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιών
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν αύριο Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας με ενισχυμένους νοτιοδυτικούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο, ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις περιοχές κατηγορία κινδύνου 4.
Πορτοκαλί συναγερμός
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής περιοχές
- Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),
- Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας),
- Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),
- Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας),
- Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και
- Κρήτης (ΠΕ Χανίων).
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Παρασκευή 22/08
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Αττική & #Κύθηρα #Βοιωτία #Φθιώτιδα #Φωκίδα #Μαγνησία
📍#Κορινθία #Αργολίδα #Λακωνία
📍περιοχές #Εύβοια #Λάρισα #Αχαΐα #Αρκαδία
📍#Χανιά
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της… pic.twitter.com/3Kr2DdQ2DQ
— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 21, 2025
Έκτακτα μέτρα
Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως:
- η εναέρια έμφορτη επιτήρηση,
- η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας,
- η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων,
- καθώς και ο διπλασιασμός των περιπόλων και η διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
- LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
- Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
- Καιρός: Σαραντάρια θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος τις επόμενες ώρες – Έρχεται «εξπρές» κύμα ζέστης
- «Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
- Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις