Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο πυρκαγιών την Παρασκευή – Ενίσχυση τοπικών δυνάμεων

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν αύριο Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας με ενισχυμένους νοτιοδυτικούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο, ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, στις περιοχές κατηγορία κινδύνου 4.

Πορτοκαλί συναγερμός

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής περιοχές

Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας),

Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας),

Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας),

Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και

Κρήτης (ΠΕ Χανίων).

Έκτακτα μέτρα

Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για τον δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως: