21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Καιρός: Σαραντάρια θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος τις επόμενες ώρες – Έρχεται «εξπρές» κύμα ζέστης
Ελλάδα 21 Αυγούστου 2025 | 20:40

Καιρός: Σαραντάρια θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος τις επόμενες ώρες – Έρχεται «εξπρές» κύμα ζέστης

Ζεστός ο καιρός τις επόμενες ώρες με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη υγρασία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Spotlight

Καιρός με υψηλή ζέστη και υγρασία θα επικρατήσει για περίπου δύο εικοσιτετράωρα, με τον υδράργυρο να πέφτει σταδιακά από το Σάββατο. Σήμερα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου είναι η δυσκολότερη ημέρα θα είναι Παρασκευή (22/08) με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» στους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά.  

Άνοδος της θερμοκρασίας και θερμοκρασίες κατά τόπους που θα ξεπεράσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Πέμπτη 21/08 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας στους 38.6 °C και ακολούθησε το Πετροκεφάλι Ηρακλείου στους 37.7 °C.

Η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Κύμα ζέστης εξπρές

«Δυστυχώς, έχουμε μία συγκέντρωση μεγάλης διάρκειας καυσώνων τα τελευταία τέσσερα από τα πέντε καλοκαίρια, δηλαδή το 2021, το ‘23, το ‘24, το ‘25 βιώσαμε στη χώρα μας μεγάλης διάρκειας καύσωνες και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και σε κάποιες χρονιές και τον Αύγουστο. Πάνω από 10 ημέρες, επομένως είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα», ανέφερε στο MEGA ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Το κύμα ζέστης εξπρές θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. 

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, ο καιρός την Παρασκευή θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο βόρειο Ιόνιο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, και σταδιακά προς το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση το βράδυ.

Η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει υψηλές τιμές για την εποχή τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου από τη Λαμία και νοτιότερα, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 40, ίσως τοπικά και 41 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 35-37 βαθμούς και στην Κρήτη θα πλησιάσει τους 38 το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο, και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο θα είναι δυτικοί 4-6 μποφόρ.

Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός και αρκετή λιακάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-39 βαθμούς, τοπικά στη δυτική Αττική και 40 βαθμούς Κελσίου, με νοτιοδυτικούς ανέμους στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το πρωί θα είναι πρόσκαιρα πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ.

Υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και διάσπαρτες βροχές στα αντίστοιχα ορεινά. Η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι έως 33 στα δυτικά και βόρεια και 36-37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στη κεντρική και βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις , με πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 32-34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3-5, τοπικά και 6 μποφόρ.

Συναγερμός για πυρκαγιές

Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την έναρξη πυρκαγιών. Για αύριο Παρασκευή, 22/08, σε «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση φωτιάς βρίσκεται η Αττική και άλλες πέντε Περιφέρειες.

World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
Ελλάδα 21.08.25

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο θάνατος του βουλευτή της ΝΔ διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου - Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίες και ένας γιατρός που ήταν στην παραλία προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου
Κόσμος 21.08.25

Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters: Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας – Οι απαιτήσεις της Μόσχας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων [vid]
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

