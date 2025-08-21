Καιρός με υψηλή ζέστη και υγρασία θα επικρατήσει για περίπου δύο εικοσιτετράωρα, με τον υδράργυρο να πέφτει σταδιακά από το Σάββατο. Σήμερα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου είναι η δυσκολότερη ημέρα θα είναι Παρασκευή (22/08) με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» στους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Άνοδος της θερμοκρασίας και θερμοκρασίες κατά τόπους που θα ξεπεράσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Πέμπτη 21/08 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας στους 38.6 °C και ακολούθησε το Πετροκεφάλι Ηρακλείου στους 37.7 °C.

Κύμα ζέστης εξπρές

«Δυστυχώς, έχουμε μία συγκέντρωση μεγάλης διάρκειας καυσώνων τα τελευταία τέσσερα από τα πέντε καλοκαίρια, δηλαδή το 2021, το ‘23, το ‘24, το ‘25 βιώσαμε στη χώρα μας μεγάλης διάρκειας καύσωνες και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και σε κάποιες χρονιές και τον Αύγουστο. Πάνω από 10 ημέρες, επομένως είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα», ανέφερε στο MEGA ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Το κύμα ζέστης εξπρές θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, ο καιρός την Παρασκευή θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο βόρειο Ιόνιο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, και σταδιακά προς το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση το βράδυ.

Η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει υψηλές τιμές για την εποχή τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου από τη Λαμία και νοτιότερα, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 40, ίσως τοπικά και 41 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 35-37 βαθμούς και στην Κρήτη θα πλησιάσει τους 38 το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο, και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο θα είναι δυτικοί 4-6 μποφόρ.

Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός και αρκετή λιακάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-39 βαθμούς, τοπικά στη δυτική Αττική και 40 βαθμούς Κελσίου, με νοτιοδυτικούς ανέμους στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το πρωί θα είναι πρόσκαιρα πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ.

Υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και διάσπαρτες βροχές στα αντίστοιχα ορεινά. Η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι έως 33 στα δυτικά και βόρεια και 36-37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στη κεντρική και βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις , με πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 32-34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3-5, τοπικά και 6 μποφόρ.

Συναγερμός για πυρκαγιές

Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την έναρξη πυρκαγιών. Για αύριο Παρασκευή, 22/08, σε «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση φωτιάς βρίσκεται η Αττική και άλλες πέντε Περιφέρειες.