Αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα έχουμε τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18

έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 και στη νότια

Κρήτη έως 34 με 35βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και και από το μεσημέρι νότιοινοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.