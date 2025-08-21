newspaper
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 37αρια την Πέμπτη
Ελλάδα 21 Αυγούστου 2025 | 06:20

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 37αρια την Πέμπτη

Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Spotlight

Αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα έχουμε τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18
έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 και στη νότια
Κρήτη έως 34 με 35βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και και από το μεσημέρι νότιοινοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Ελλάδα 21.08.25

Απουσία Πυροπροστασίας

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Σοβαρές ανησυχίες 20.08.25

«Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο
Ασφαλιστικά μέτρα 20.08.25

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο

Η γυναίκα είχε ρίξει χλωρίνη στον 38χρονο, διότι όπως ισχυρίστηκε, προκαλούσε πολύ θόρυβο, ενώ βρισκόταν σε παρέα και έπιναν μπίρες. Ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη που την προμήθευσε με χλωρίνη.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Λαγουβάρδος: «Απουσιάζει ο δημόσιος διάλογος μετά τις φωτιές, η αποτίμηση συνθηκών και πιθανών αστοχιών»
Αμείλικτη πραγματικότητα 20.08.25

«Λείπει ο δημόσιος διάλογος μετά τη φωτιά» - Την ανάγκη αποτίμησης συνθηκών και αστοχιών τονίζει ο Λαγουβάρδος

«Πρέπει να γίνεται μια δημόσια αποτίμηση του τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς κινήθηκε η πυρκαγιά, αν έγιναν κάποια λάθη» τονίζει ο επικεφαλής του METEO, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Ελλάδα 21.08.25

Απουσία Πυροπροστασίας

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
