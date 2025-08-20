Θεσσαλονίκη: Ακατάλληλο το νερό σε περιοχές της Μυγδονίας

Προβλήματα στην ποιότητα του νερού παραμένουν σε περιοχές της Μυγδονίας, στη Θεσσαλονίκη, ενώ είναι η πολλοστή φορά που συζητείται το θέμα της ποιότητας του ύδατος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ωραιοκάστρου.

Στα τρία χωριά της Μυγδονίας, στο Μελισσοχώρι, τη Λητή και στον Δρυμό, το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση, ενώ άλλες φορές δεν είναι καν επαρκές.

Κάκιστη η ποιότητα του νερού σε χωριά της Μυγδονίας

Οι κάτοικοι των περιοχών όταν ανοίγουν τη βρύση τους, είτε δεν υπάρχει καθόλου νερό, είτε βλέπουν καφέ νερό να τρέχει, αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ποιότητα, είναι και η ποσότητα και γι’ αυτό το λόγο έχει προχωρήσει υδροδοτικό έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη για διασύνδεση νερού από τον Αλιάκμονα ποταμό.

Οι εργασίες αυτές, όμως, έχουν καθυστερήσει και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. Σύμφωνα με τη νέα ημερομηνία, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2026. Ωστόσο, αυτή η διασύνδεση θα είναι μέχρι το Ωραιόκαστρο.

Από εκεί και μετά θα πρέπει να γίνει νέο έργο για να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με αυτά τα τρία χωριά της Μυγδονίας, υποστηρίζει το ρεπορτάζ.

Μέχρι τότε, οι κάτοικοι των χωριών θα αναγκάζονται να αγοράζουν συνεχώς εμφιαλωμένα νερά για κάθε είδους καθημερινή χρήση, υπό τον φόβο ασθενειών λόγω της ποιότητας του ύδατος.