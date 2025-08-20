Κρίση στη Μασσαλία: Ο Ντε Τζέρμπι «τελειώνει» τον Αντριέν Ραμπιό

Ένα νέο μέτωπο σύγκρουσης έχει ανοίξει στις τάξεις της Μαρσέιγ, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις της Βερονίκ Ραμπιό, μητέρας και μάνατζερ του Αντριέν Ραμπιό, ο προπονητής Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι δεν επιθυμεί πλέον την παρουσία του Γάλλου μέσου στην ομάδα.

Μιλώντας στο RTL και την εφημερίδα L’Équipe, η Βερονίκ Ραμπιό αποκάλυψε πως ενημερώθηκε επίσημα την Τρίτη από τον γενικό γραμματέα του συλλόγου, Μπενζαμέν Αρνό, ότι ο Ιταλός τεχνικός θεωρεί πως ο Ραμπιό παρουσιάζει «έλλειψη συγκέντρωσης» σε σχέση με την περσινή σεζόν, και για αυτόν τον λόγο δεν επιθυμεί να συνεργαστεί άλλο μαζί του.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση του Ραμπιό με τον Τζόναθαν Ρόου, η οποία κατέληξε ακόμα και σε ανταλλαγή χτυπημάτων μεταξύ των δύο παικτών στα αποδυτήρια, έπειτα από την ήττα με 0-1 από τη Ρεν στην πρεμιέρα της Ligue 1. Η αναμέτρηση εκείνη ήταν ήδη απογοητευτική για την OM, που αγωνιζόταν με αριθμητικό πλεονέκτημα για μία ώρα χωρίς να καταφέρει να αποφύγει την ήττα.

Ως αποτέλεσμα του επεισοδίου, και οι δύο ποδοσφαιριστές αποκλείστηκαν από τις ομαδικές προπονήσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τη διοίκηση της ομάδας να αποφασίζει την επιβολή πειθαρχικών μέτρων και την άμεση τοποθέτηση του Ραμπιό στη μεταγραφική λίστα.

Πήγε με προσδοκίες, αλλά…

Η οικογένεια Ραμπιό, σύμφωνα με δημοσίευμα της L’Équipe, βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αμηχανίας και αδυναμίας κατανόησης των εξελίξεων. Ο Αντριέν Ραμπιό, που ήρθε στη Μαρσέιγ με προσδοκίες και εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο από Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν, θεωρούσε ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο υπό τον Ντε Τζέρμπι, ειδικά σε μια σεζόν με υψηλές απαιτήσεις για τον σύλλογο.

Η υπόθεση αυτή φαίνεται να θέτει πρόωρο τέλος στην παρουσία του Ραμπιό στη Μασσαλία, με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν ενόψει της λήξης της μεταγραφικής περιόδου. Η επόμενη κίνηση θα είναι κρίσιμη, τόσο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και για την OM, που καλείται να διαχειριστεί με σύνεση μια επικοινωνιακά και αγωνιστικά λεπτή υπόθεση.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πού θα συνεχίσει ο Ραμπιό, αλλά και πώς θα καταφέρει ο Ντε Τζέρμπι να επαναφέρει την ηρεμία στα αποδυτήρια, σε μια περίοδο που ο γαλλικός σύλλογος χρειάζεται σταθερότητα και αγωνιστική συνέπεια. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν την έχει βρει ποτέ για μεγάλο χρονικό διάστημα…