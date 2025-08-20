Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Τα δάση μπορούν να προστατευτούν καλύτερα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο. Ειδικότερα με παρέμβαση του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η φετινή χρονιά μάς βρίσκει για ακόμη μία φορά αντιμέτωπους με τις ίδιες τραγικές εικόνες: καταστροφικές πυρκαγιές, απώλειες περιουσιών, ανυπολόγιστη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον και, δυστυχώς, απώλειες ανθρώπινων ζωών. Είναι η ίδια πληγή που κάθε καλοκαίρι ανοίγει ξανά και που, όσο κι αν προσπαθούμε να την επουλώσουμε, επιστρέφει πιο βαθιά και πιο επικίνδυνη.

Με αφορμή αυτές τις δραματικές εξελίξεις, επανέρχομαι στον «Δεκάλογο Σωτηρίας των Δασών», που διατυπώθηκε στο 2ο Forum του ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού) και έγινε πράξη στο 3ο. Παράλληλα, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων έχει παρουσιάσει και καταθέσει στους αρμόδιους φορείς μια τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση, έτοιμη για άμεση και ρεαλιστική εφαρμογή, η οποία εφόσον υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα της δασοπροστασίας στη χώρα μας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν και δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα στη φύλαξη των δασών, έχει μπει στην πρώτη γραμμή. Από πατριωτικό καθήκον και τοπικό φιλότιμο, οι Δήμοι σηκώνουν το βάρος της πρόληψης και της παρέμβασης, με εθελοντές, προσωπικό και μέσα που συχνά στερούνται από άλλες ανάγκες.

Η πρότασή μας είναι σαφής: Δημιουργία Κέντρων Διαχείρισης Κρίσεων σε κάθε Δήμο της χώρας και παράλληλη εφαρμογή του «Δεκάλογου Σωτηρίας των Δασών». Ένα σχέδιο που δεν μένει σε ευχολόγια αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένα βήματα:

Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών

1. Εθελοντισμός: Οργάνωση & Ενίσχυση μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Αλλαγή Νομοθετικού Πλαισίου Διαχείρισης των Δασών με πρόβλεψη για τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης & Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στη Μάχη της Πρόληψης

3. Χρηματοδότηση: Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητου Κωδικού Πολιτικής Προστασίας στον Προϋπολογισμό των Δήμων & Συμμετοχή των Συνδέσμων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα

4. Όργανο Πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Αποφασιστική Αρμοδιότητα

5. Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων στους 332 Δήμους της Χώρας

6. Ίδρυση Δασικής Αστυνομίας για την Επόπτευση των Δασών

7. Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας από την 1η Κυψέλη & Έλεγχος της Βόσκησης

8. Εθνικό Μητρώο Ώριμων Δασικών Μελετών

9. Νέες Μέθοδοι Αποκατάστασης Δασών – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Καλών Πρακτικών

10. Δημιουργία Συνδέσμων Δήμων σε όλους τους Ορεινούς Όγκους

Αυτός ο δεκάλογος είναι ένα σχέδιο δράσης που βασίζεται στην εμπειρία μας από τον Υμηττό και τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες του ΣΠΑΥ. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε τα δάση μας ασφαλή και τις τοπικές κοινωνίες θωρακισμένες απέναντι στις φωτιές, πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Ας μην γίνουμε για μια ακόμη χρονιά θεατές».