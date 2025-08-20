Τέσερις στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ΑΙ

Περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες παγκοσμίως και 4 στους 10 στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία ΑΙ σε διαδικασίες που αφορούν το εργατικό δυναμικό, ωστόσο το υψηλό κόστος αποτελεί εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτησή της.

Αυτό διαπιστώνεται από έρευνα της Experis «Future Forward: Χτίζοντας και Διατηρώντας μια Ουσιαστική Καριέρα στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», brand του ομίλου ManpowerGroup, η οποία δίνει πρακτικές κατευθύνσεις τόσο για οργανισμούς που υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, όσο και για επαγγελματίες που θέλουν να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν στην εποχή της γενετικής και agentic AI.

Βέλτιστες Πρακτικές για Εργοδότες

1. Εφαρμογή σε Μικρή Κλίμακα

Περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες παγκοσμίως (53%) και το 40% στην Ελλάδα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε διαδικασίες πρόσληψης, ένταξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, πολλοί οργανισμοί αναφέρουν ότι το υψηλό κόστος αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτησή της. Η έρευνα δείχνει ότι η εφαρμογή λύσεων σε μικρότερη κλίμακα μπορεί να είναι αποδοτική και ευέλικτη. Σύμφωνα με έρευνα της IBM, τα μικρότερα μοντέλα AI μπορούν να ξεπεράσουν τα μεγαλύτερα σε ανεξάρτητες δοκιμές συγκριτικής αξιολόγησης έως και 40%.

2. Προώθηση Συνεργατικής Κουλτούρας

Η επιτυχής υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξαρτάται από το επίπεδο ετοιμότητας του οργανισμού και την αποδοχή της από τους εργαζομένους. Το 92% των στελεχών παγκοσμίως αναγνωρίζει ότι η διαχείριση της αλλαγής είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Η αποδοχή ενισχύεται όταν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά, κατανοούν τα οφέλη και χρησιμοποιούν τα εργαλεία.

3. Ηθική Εποπτεία

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτεί συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη, ώστε να αποφεύγονται παρεκκλίσεις, προκαταλήψεις ή παραπληροφόρηση. Παράγοντες όπως η ηθική κρίση και η συναισθηματική νοημοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν ανθρώπινα πλεονεκτήματα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Οι εργοδότες καλούνται να διασφαλίσουν ότι η χρήση της ΤΝ συνάδει με τους επιχειρηματικούς στόχους και τις εταιρικές αξίες.

4. Βελτιστοποίηση Στρατηγικών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον ρόλο των επαγγελματιών HR και τη δομή των ομάδων. Οι εργοδότες καλούνται να επανασχεδιάσουν διαδικασίες ώστε να ενισχύεται η συνεργασία ανθρώπου–AI. Η αυτοματοποίηση εργασιών, όπως η αξιολόγηση βιογραφικών και η αντιστοίχιση ταλέντων, επιτρέπει στους υπεύθυνους HR να επικεντρώνονται σε πιο ποιοτικές δραστηριότητες, όπως η οικοδόμηση σχέσεων με υποψηφίους και η διαχείριση ταλέντου.

5. Προτεραιότητα στις Εσωτερικές Λειτουργίες

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απευθύνονται σε πελάτες πρέπει να προηγείται από εσωτερική δοκιμή μέσα στον οργανισμό. Η εφαρμογή της πρώτα σε εσωτερικό επίπεδο βοηθά στον εντοπισμό προβλημάτων, μειώνει τον κίνδυνο αστοχιών και ενισχύει την αξιοπιστία. Έτσι, όταν το προϊόν φτάσει στους πελάτες, η μετάβαση είναι πιο σταθερή και αποτελεσματική.

6. Μέτρηση Απόδοσης Επένδυσης (ROI) και Επικοινωνία Επιτυχιών

Η επιτυχής εφαρμογή της ΤΝ απαιτεί σαφείς μετρήσεις απόδοσης. Είτε πρόκειται για μείωση κόστους, αύξηση εσόδων είτε για βελτίωση ικανοποίησης πελατών, η συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν στρατηγικές και να αναδεικνύουν τα επιτεύγματα τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον.

Βέλτιστες Πρακτικές για Εργαζόμενους

1. Η Εξοικείωση στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως Θεμέλιο Δεξιότητας

Η έρευνα δείχνει ότι η εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Literacy) είναι από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες για τους υποψηφίους. Η κατανόηση εργαλείων όπως τα ChatGPT, Copilot και Claude βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της εργασιακής απόδοσης. Παράλληλα, η εξειδίκευση σε τομείς όπως το prompt engineering και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) θεωρείται πλέον απαραίτητη. Η έρευνα προτείνει την εκπαίδευση από στοχευμένα προγράμματα από φορείς όπως η Google, η Microsoft και η DeepLearning.AI ώστε να χτιστεί ένα ισχυρό υπόβαθρο.

Η Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Αναζήτηση Εργασίας

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναζήτηση εργασίας γίνεται όλο και πιο αποδεκτή. Το 85% των εργοδοτών θεωρεί θεμιτή την αξιοποίηση της από υποψηφίους, κυρίως για τη δημιουργία στοχευμένων βιογραφικών, την προετοιμασία συνεντεύξεων και την έρευνα για εργοδότες. Οι υποψήφιοι που χρησιμοποιούν την AI με στρατηγικό και αυθεντικό τρόπο εμφανίζονται πιο προετοιμασμένοι και επαγγελματίες.

2. Ενίσχυση Ανθρώπινων Δεξιοτήτων παράλληλα με την ΤΝ

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αυτοματοποιεί πολλές εργασίες, δεξιότητες όπως η ηθική κρίση, η επικοινωνία και η δημιουργική σκέψη παραμένουν αναντικατάστατες. Οι εργοδότες δίνουν αυξανόμενη έμφαση σε αυτές, ενώ υποψήφιοι που αξιοποιούν την ΤΝ για να ενισχύσουν τα αποτελέσματα τους, ξεχωρίζουν για την τεχνική τους επάρκεια αλλά και την ικανότητα συνεργασίας και προσαρμογής.

3. Πιλοτικά Έργα Τεχνητής Νοημοσύνης ως Δείκτης Καινοτομίας

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επαγγελματίες που υλοποιούν πιλοτικά έργα AI μικρής κλίμακας στον εργασιακό τους χώρο εμφανίζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Η βελτιστοποίηση διαδικασιών μέσω αυτοματοποίησης, ανάλυσης δεδομένων ενισχύει την εικόνα ενός επαγγελματία με όραμα και τεχνογνωσία. Η έρευνα αναφέρει ότι η παρουσίαση ξεκάθαρων επιχειρηματικών αιτιολογήσεων και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (ROI) σε τέτοια έργα, αποτελεί ένδειξη υψηλής στρατηγικής ικανότητας.

4. Συνεχής Μάθηση για Διατήρηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Η έρευνα τονίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, απαιτώντας από τους επαγγελματίες δέσμευση στη δια βίου μάθηση. Η παρακολούθηση νέων τεχνολογιών AI, η συμμετοχή σε κλαδικά συνέδρια και η ένταξη σε επαγγελματικές κοινότητες θεωρούνται καθοριστικές ενέργειες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της προσαρμοστικότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης αλλαγής

Ο όμιλος ManpowerGroup υπογραμμίζει ότι η ΤΝ δεν αποτελεί μελλοντική προοπτική αλλά τρέχουσα πραγματικότητα που επαναπροσδιορίζει τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι υποψήφιοι που επενδύουν σε γνώσεις AI και οι εργοδότες που επιλέγουν στρατηγικές, ηθικές και αποδοτικές πρακτικές θα είναι οι πρωτοπόροι της νέας εποχής.