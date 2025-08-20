newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Ποια προϊόντα κερδίζουν την κούρσα στα second hand
Διεθνής Οικονομία 20 Αυγούστου 2025 | 22:45

Ποια προϊόντα κερδίζουν την κούρσα στα second hand

Αθλητικά παπούτσια, ενδύματα, φανέλες συλλόγων και viral αξεσουάρ στην Top-5 λίστα των second hand

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σε κατοστάρι εξελίσσεται η αγορά second hand ενδυμάτων, παπουτσιών και αξεσουάρ, σύμφωνα με την Έκθεση Τάσεων Midyear της πλατφόρμας μεταπώλησης StockX.

Τα δυναμικά κοινά, από την Zalpha και τους Millennials μέχρι τη Gen X, έκαναν κι άλλα βήματα προς την κατεύθυνση των μεταχειρισμένων προϊόντων, που εξελίσσεται στη νέα viral τάση και καθορίζει την αγοραστική συμπεριφορά και δαπάνη το 2025.

Τα αθλητικά κορυφαία σε πωλήσεις στα second hand

Κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα αθλητικών παπουτσιών στην πλατφόρμα μεταπώλησης StockX κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αναδείχθηκε η Asics με ετήσια αύξηση 71%.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Asics κατακτά την πρώτη θέση στην έκθεση. Η StockX απέδωσε την άνοδο της ανάπτυξης της μάρκας στη δημοτικότητα του μοντέλου Gel-NYC, το οποίο ήταν αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις της πλατφόρμας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Συμπληρωματικά λειτούργησε και το Gel-όπως και το GT-2160, χάρη στις επώνυμες συνεργασίες όπως επισήμανε η StockX.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία παγκόσμιων πωλήσεων της StockX, ανέφερε ότι τα αθλητικά παπούτσια του σχεδιαστή Mihara Yasuhiro ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής μάρκα υποδημάτων, με τις συναλλαγές της μάρκας να αυξάνονται κατά 63% σε ετήσια βάση.

Η Salomon επέστρεψε στην τρίτη θέση με ετήσια ανάπτυξη 53%, αφού έπεσε από τη λίστα το 2024. Η μάρκα βρισκόταν επίσης στην τρίτη θέση το 2023. Το δημοφιλές XT-6 βοήθησε στην ανάπτυξη, ενώ νέοι χρωματικοί συνδυασμοί και συνεργασίες για το XT-Whisper οδήγησαν επίσης σε ώθηση των πωλήσεων, κάτι που «είναι πολλά υποσχόμενο για τη Salomon, καθώς μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της μάρκας ιστορικά βασιζόταν στο XT-6», δήλωσε η StockX στο Fashion Dive.

Όσον αφορά τα εξειδικευμένα αθλητικά, το παπούτσι ποδοσφαίρου Total 90 3 SP της Nike ήταν το δεύτερο πιο δημοφιλές στυλ ατομικών αθλητικών παπουτσιών, και το Speedcat Ballet της Puma κατέλαβε την τρίτη θέση.

second hand

Η Timberland

Όσον αφορά τα μη αθλητικά παπούτσια, η Timberland κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα, με τις συναλλαγές της μάρκας να αυξάνονται κατά 123% σε ετήσια βάση. Η Clarks βρέθηκε στη δεύτερη δημοφιλέστερη θέση, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 58% για το εξάμηνο, εν μέρει λόγω των πρόσφατων συνεργασιών της με τους Human Made, Supreme, Martine Rose και τον μουσικό Liam Gallagher του συγκροτήματος Oasis.

Η Bravest Studios έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη λίστα με τις μάρκες υποδημάτων της StockX στην πέμπτη θέση, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 32% σε ετήσια βάση.

Τα second hand ρούχα

Η Cactus Plant Flea Market ήταν η κορυφαία μάρκα ένδυσης, με πωλήσεις που αυξήθηκαν κατά 328% σε ετήσια βάση, χάρη στη «συνεχιζόμενη εμμονή με τις φανέλες». Αυτή η τάση βοήθησε επίσης την επώνυμη μάρκα ένδυσης Mitchell & Ness να σημειώσει ανάπτυξη 40% σε ετήσια βάση, αν και η εταιρεία δεν μπήκε στη λίστα με τις πέντε κορυφαίες.

Η Fear of God ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής μάρκα ένδυσης, με αύξηση συναλλαγών 163% για την περίοδο, και τα ρούχα της μάρκας του μουσικού Juice Wrld ήταν στην τρίτη θέση, με αύξηση συναλλαγών 144%.

Άξιο αναφοράς είναι επίσης η φανέλα FC Barcelona x Travis Scott που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος προκαλώντας φρενίτιδα στις αναζητήσεις, παρά το γεγονός ότι η μέση τιμή διάθεσή της στην πλατφόρμα second hand διαμορφώθηκε στα 910 δολάρια, την υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη φανέλα στο StockX.

second hand

Η περίπτωση Labubu

Η κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα συλλεκτικών αντικειμένων παρέμεινε και στο επίπεδο των μεταχειρισμένων ειδών η Pop Mart, χάρη στον viral χαρακτήρα Labubu, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ στην κατηγορία και κατέχει την 1η θέση από τον Οκτώβριο του 2024.

«Η αρχή της μανίας Labubu συνέπεσε με την άνοδο των charms για τσάντες, αλλά συνδέεται επίσης με την αυξανόμενη έμφαση στα προϊόντα στο mystery box», ανέφερε η StockX. «Το συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο προσφέρει ένα στοιχείο έκπληξης και ανακάλυψης για τους αγοραστές, είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλες κατηγορίες, καθώς οι μάρκες επιδιώκουν να ανανεώσουν τα drop models τους».

Τα προϊόντα Labubu κατέγραψαν υπερδιπλάσιες πωλήσεις τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ανέφερε η StockX, και η μητρική εταιρεία της Labubu, Pop Mart, σημείωσε ένα ακόμη νέο ρεκόρ πωλήσεων τον Ιούλιο. Η πλατφόρμα συναλλαγών ανέφερε επίσης 2,4 εκατομμύρια αναζητήσεις για τον όρο «Labubu» τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γεγονός που κατέστησε τον όρο «Labubu» έναν από τους 10 πιο δημοφιλείς όρους αναζήτησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Η φετινή έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο τόσο οι παλιές όσο και οι νέες μάρκες κερδίζουν τους καταναλωτές και σημειώνουν επιτυχία στην πλατφόρμα μας», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της StockX, Greg Schwartz. «Από το φαινόμενο Labubu μέχρι ανερχόμενες εταιρείες όπως η Bravest Studios, υπάρχει μεγάλη ενέργεια στη δευτερογενή αγορά αυτή τη στιγμή».

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
