Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί ειδικοί πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι απίθανο να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ όσο είναι βαλτωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας ή αμέσως μετά. Αν το έκανε όμως, για πολλούς στη Δύση, η Αρκτική θα ήταν το κατάλληλο μέρος για να χτυπήσει τη Βαλτική ή τη Φινλανδία. Αλλά, είναι ένα μέτωπο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο και βρίσκεται στον Βορρά.

Η Αρκτική σπάνια έχει δει μάχες, με τις πρώτες γνωστές να τοποθετούνται το 1918 όταν οι δυτικά στρατεύματα στήριξαν αντιμπολσεβίκικες δυνάμεις κατά του Κόκκινου Στρατού στο Βόρειο Μέτωπο του ρωσικού εμφυλίου.

Η Φινλανδία πολέμησε τον Χειμερινό Πόλεμο με την ΕΣΣΔ επί περίπου 100 ημέρες από τα τέλη του 1939.

Η αρκτική Νορβηγία και η Φινλανδία αποτέλεσαν σκηνικό τριών εβδομάδων σοβιετικής επιχείρησης για την εκδίωξη γερμανικών δυνάμεων το 1944. Μετά την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στο βόρειο νορβηγικό λιμάνι του Νάρβικ το 1940, βρετανικά, γαλλικά και πολωνικά στρατεύματα παρενέβησαν υπέρ των Νορβηγών.

Σήμερα, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, νορβηγικές, σουηδικές και φινλανδικές δυνάμεις πιθανότατα θα ενισχυθούν από δυνάμεις του ΝΑΤΟ που θα ρέουν στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών με έδρα τη Γερμανία και την Πολωνία. Ήδη, στατεύματα χωρών του ΝΑΤΟ συρρέουν στην ευρωπαϊκή Αρκτική, όπου οι διεθνείς εντάσεις σιγοβράζουν.

Χρειάζεται λίπος, όχι μπράτσα

Δεδομένου, όμως, ότι οι στρατοί δεν έχουν συγκρουστεί στον “υψηλό Βορρά” επί γενιές, και οι επιτελείς προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα έμοιαζε ένας πόλεμος εκεί, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal «η εικόνα δεν είναι καθόλου ωραία» εκεί πάνω.

Μπορεί να διαφημίζονται οι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων των SEALS ή των SAS για τα καλλίγραμμα και γεροδεμένα κορμιά τους, αλλά σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή η λογική μπορεί να σε σκοτώσει στην Αρκτική.

Το κρύο «τρώει» τους στρατιώτες, που χάνουν κατά μέσο όρο 3.000 θερμίδες την ημέρα κατά τη διάρκεια ασκήσεων στον Αρκτικό Κύκλο—ακόμη κι όταν τρώνε πλήρεις μερίδες και πριν συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κοπιαστική δραστηριότητα.

«Ο σύγχρονος στρατιώτης πηγαίνει στο γυμναστήριο, θέλει να δείχνει αδύνατος με “φέτες” στους κοιλιακούς, οπότε δεν έχει καθόλου λίπος πάνω από τους μύες του», λέει ο Αρχιλοχίας του σουηδικού στρατού, Φρέντρικ Φλινκ, που ηγείται μαθημάτων πολεμικών επιχειρήσεων χειμερινού περιβάλλοντος για Αμερικανούς πεζοναύτες και άλλες δυνάμεις στη βόρεια Σουηδία.

«Μετά από τρεις μέρες εδώ, είναι πραγματικά εξαντλημένοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε», προσθέτει. «Τα βασικά πράγματα δεν είναι “σέξι” στις μέρες μας».

Πρόσφατα, 12 Αμερικανοί πεζοναύτες κάποτε αεροδιακομίστηκαν πίσω στις ΗΠΑ από εκπαίδευση στη βόρεια Νορβηγία, καθώς υπέστησαν τόσο σοβαρά κρυοπαγήματα, λόγω… λανθασμένων διαταγών. Ακόμη και οι λεγεωνάριοι της Γαλλικής Λεγεώνας -από τους σκληρότερους στρατιώτες παγκοσμίως- τα βρήκαν σκούρα στο κρύο.

Αντίθετα, η Σουηδία και η Φινλανδία, εκπαιδεύονται δεκαετίες για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία και γνωρίζουν.

Βόρειοι εκπαιδευτές διδάσκουν συμμάχους του ΝΑΤΟ—συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών πεζοναυτών—πώς να κατασκηνώνουν στο χιόνι και να κρύβονται χωρίς κάλυψη δέντρων. Τους δείχνουν πώς να σφάζουν τάρανδους, να πιάνουν ψάρια για να τα φάνε ωμά και να προσαρμόζονται στο διαρκές φως του καλοκαιριού, που μπορεί να στερήσει από τους στρατιώτες τον ύπνο και την αίσθηση του χρόνου.

Γράφουμε χωρίς να ξέρουμε

«Γράφουμε το εγχειρίδιο ενόσω συμβαίνουν τα πράγματα, με σχεδόν μηδενική εμπειρία», λέει ο Τρόι Μπουφάρντ, διευθυντής του Κέντρου Αρκτικής Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας.

«Πρόκειται για ένα πολύ παράξενο σύνολο συνθηκών». Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε στον κόσμο μια γεύση του μέλλοντος των ενόπλων συγκρούσεων. Η Αρκτική είναι διαφορετική. Στην Ουκρανία, φονικά drones σμήνους κυριαρχούν στον ουρανό και στη γραμμή του μετώπου.

Στην Αρκτική, τα καύσιμα παγώνουν και οι μπαταρίες τελειώνουν γρήγορα, συμειώνεται στο δημοσίευμα. Τα drones στον υψηλό Βορρά λειτουργούν με καύσιμα τζετ ή ντίζελ και διαθέτουν συστήματα αποπάγωσης και ισχυρή πρόωση για να αντέχουν τους αρκτικούς ανέμους. Ως εκ τούτου, είναι συνήθως τόσο μεγάλα που χρειάζονται ρυμουλκούμενο ή διάδρομο για απογείωση.

Τα πλοία και τα αεροσκάφη απαιτούν ειδικά λιπαντικά και θωρακισμένα εξωτερικά μέρη. Ο πάγος προσφέρει κάλυψη στα υποβρύχια αλλά δημιουργεί και επιχειρησιακές προκλήσεις για ναυσιπλοΐα και επικοινωνίες. Είναι ένας τομέας, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, όπου η Ρωσία έχει πλεονέκτημα καθώς χρησιμοποιεί αθόρυβα, παγοθραυστικά υποβρύχια και διαθέτει δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Το βόρειο σέλας -ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο και τουριστικό θέαμα για το Instagram- παρεμβάλλεται στα ραδιοσήματα, καθώς φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο και την ατμόσφαιρα της Γης.

Χρειάζεται ένας μήνας για το πρώτο σοκ

Οι «νεοεισερχόμενοι» στην Αρκτική χρειάζονται περίπου έναν μήνα για να ξεπεράσουν το αρχικό σοκ και να λειτουργήσουν καλά στο κρύο, λέει ο Ταξίαρχος Τέριε Μπρουέιγκαρντ, διοικητής της Brigade North της Νορβηγίας, μιας δύναμης 4.500 ανδρών/γυναικών βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Το μυστικό για να τα βγάλεις πέρα, λέει, είναι να δεχτείς ότι δεν μπορείς να παλέψεις το κρύο. Δώδεκα Αμερικανοί πεζοναύτες κάποτε αεροδιακομίστηκαν πίσω στις ΗΠΑ από εκπαίδευση στη βόρεια Νορβηγία, αφού ο διοικητής τους τούς είπε να «σκληρύνουν». Αν σκληρώνουν, δηλαδή αγνοήσουν τα προειδοποιητικά σημάδια (πχ μούδιασμα)ι δέρμα, απώλεια αισθητικότητας) και «το παίξεις σκληρός», το κρυοπάγημα βαθαίνε

Υπέστησαν τόσο σοβαρά κρυοπαγήματα που χρειάστηκαν χειρουργείο, θυμάται ο Μπρουέιγκαρντ. Ένας τραυματισμός από κρύο απαιτεί να αλλάξεις αυτό που κάνεις, λέει. «Αν “σκληρύνεις”, θα πάθεις τραυματισμό δεύτερου ή τρίτου βαθμού. Μπορεί να χάσεις σάρκα, μπορεί να πεθάνεις».

Ο Μπρουέιγκαρντ μιλά εκ πείρας. Στα 24 του, έπεσε μέσα από τον πάγο σε μικρή λίμνη στη διάρκεια άσκησης. Η εκπαίδευσή του λειτούργησε. Κλώτσησε τα πόδια και προσπάθησε να συρθεί πάνω, αλλά γλιστρούσε ξανά στο παγωμένο νερό. Σε μια τελευταία προσπάθεια πριν εξαντληθεί, κάρφωσε τα νύχια στον πάγο και τράβηξε τον εαυτό του πάνω. Μπουσούλησε μακριά για να μην ξανασπάσει ο πάγος.

Όταν επέστρεψε στη διμοιρία του, το όπλο και ο εξοπλισμός του είχαν παγώσει πάνω στο σώμα του. Έχασε τις αισθήσεις του και ξύπνησε στον υπνόσακο, αφού οι κληρωτοί του τον είχαν γδύσει, τον είχαν βάλει στον υπνόσακο και άναψαν φωτιά.

Έτσι, η άμυνα στον βορρά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε «παλιομοδίτικες» μεθόδους: πεζικό με λευκές στολές παραλλαγής, σε σκι και χιονοκίνητα.

«Η τεχνολογία προχωρά και όλοι μαθαίνουμε γρηγορότερα, αλλά και πάλι, αν θέλεις να κρατήσεις έδαφος και να το υπερασπιστείς, θα στηριχτείς σε μπότες στο έδαφος και στα λευκά παραλλαγής σου», λέει ο υποστράτηγος Τζόνι Λίντφορς, Αρχηγός του σουηδικού στρατού.