newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 19:27

Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σε πολικές συνθήκες προειδοποιούν τι περιμένει τους στρατούς των Ευρωπαίουν εάν συγκρουστούν στον βορρά με του έμπειρους στο ψύχος Ρώσους.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Spotlight

Στρατιωτικοί ειδικοί πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι απίθανο να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ όσο είναι βαλτωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας ή αμέσως μετά. Αν το έκανε όμως, για πολλούς στη Δύση, η Αρκτική θα ήταν το κατάλληλο μέρος για να χτυπήσει τη Βαλτική ή τη Φινλανδία. Αλλά, είναι ένα μέτωπο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο και βρίσκεται στον Βορρά.

Η Αρκτική σπάνια έχει δει μάχες, με τις πρώτες γνωστές να τοποθετούνται το 1918 όταν οι δυτικά στρατεύματα στήριξαν αντιμπολσεβίκικες δυνάμεις κατά του Κόκκινου Στρατού στο Βόρειο Μέτωπο του ρωσικού εμφυλίου.

Η Φινλανδία πολέμησε τον Χειμερινό Πόλεμο με την ΕΣΣΔ επί περίπου 100 ημέρες από τα τέλη του 1939.

Η αρκτική Νορβηγία και η Φινλανδία αποτέλεσαν σκηνικό τριών εβδομάδων σοβιετικής επιχείρησης για την εκδίωξη γερμανικών δυνάμεων το 1944. Μετά την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στο βόρειο νορβηγικό λιμάνι του Νάρβικ το 1940, βρετανικά, γαλλικά και πολωνικά στρατεύματα παρενέβησαν υπέρ των Νορβηγών.

Σήμερα, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, νορβηγικές, σουηδικές και φινλανδικές δυνάμεις πιθανότατα θα ενισχυθούν από δυνάμεις του ΝΑΤΟ που θα ρέουν στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών με έδρα τη Γερμανία και την Πολωνία. Ήδη, στατεύματα χωρών του ΝΑΤΟ συρρέουν στην ευρωπαϊκή Αρκτική, όπου οι διεθνείς εντάσεις σιγοβράζουν.

Χρειάζεται λίπος, όχι μπράτσα

Δεδομένου, όμως, ότι οι στρατοί δεν έχουν συγκρουστεί στον “υψηλό Βορρά” επί γενιές, και οι επιτελείς προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα έμοιαζε ένας πόλεμος εκεί, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal «η εικόνα δεν είναι καθόλου ωραία» εκεί πάνω.

Μπορεί να διαφημίζονται οι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων των SEALS ή των SAS για τα καλλίγραμμα και γεροδεμένα κορμιά τους, αλλά σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή η λογική μπορεί να σε σκοτώσει στην Αρκτική.

Το κρύο «τρώει» τους στρατιώτες, που χάνουν κατά μέσο όρο 3.000 θερμίδες την ημέρα κατά τη διάρκεια ασκήσεων στον Αρκτικό Κύκλο—ακόμη κι όταν τρώνε πλήρεις μερίδες και πριν συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κοπιαστική δραστηριότητα.

«Ο σύγχρονος στρατιώτης πηγαίνει στο γυμναστήριο, θέλει να δείχνει αδύνατος με “φέτες” στους κοιλιακούς, οπότε δεν έχει καθόλου λίπος πάνω από τους μύες του», λέει ο Αρχιλοχίας του σουηδικού στρατού, Φρέντρικ Φλινκ, που ηγείται μαθημάτων πολεμικών επιχειρήσεων χειμερινού περιβάλλοντος για Αμερικανούς πεζοναύτες και άλλες δυνάμεις στη βόρεια Σουηδία.

«Μετά από τρεις μέρες εδώ, είναι πραγματικά εξαντλημένοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε», προσθέτει. «Τα βασικά πράγματα δεν είναι “σέξι” στις μέρες μας».

Πρόσφατα, 12 Αμερικανοί πεζοναύτες κάποτε αεροδιακομίστηκαν πίσω στις ΗΠΑ από εκπαίδευση στη βόρεια Νορβηγία, καθώς υπέστησαν τόσο σοβαρά κρυοπαγήματα, λόγω… λανθασμένων διαταγών. Ακόμη και οι λεγεωνάριοι της Γαλλικής Λεγεώνας -από τους σκληρότερους στρατιώτες παγκοσμίως- τα βρήκαν σκούρα στο κρύο.

Αντίθετα, η Σουηδία και η Φινλανδία, εκπαιδεύονται δεκαετίες για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία και γνωρίζουν.

Βόρειοι εκπαιδευτές διδάσκουν συμμάχους του ΝΑΤΟ—συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών πεζοναυτών—πώς να κατασκηνώνουν στο χιόνι και να κρύβονται χωρίς κάλυψη δέντρων. Τους δείχνουν πώς να σφάζουν τάρανδους, να πιάνουν ψάρια για να τα φάνε ωμά και να προσαρμόζονται στο διαρκές φως του καλοκαιριού, που μπορεί να στερήσει από τους στρατιώτες τον ύπνο και την αίσθηση του χρόνου.

Γράφουμε χωρίς να  ξέρουμε

«Γράφουμε το εγχειρίδιο ενόσω συμβαίνουν τα πράγματα, με σχεδόν μηδενική εμπειρία», λέει ο Τρόι Μπουφάρντ, διευθυντής του Κέντρου Αρκτικής Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας.

«Πρόκειται για ένα πολύ παράξενο σύνολο συνθηκών». Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε στον κόσμο μια γεύση του μέλλοντος των ενόπλων συγκρούσεων. Η Αρκτική είναι διαφορετική. Στην Ουκρανία, φονικά drones σμήνους κυριαρχούν στον ουρανό και στη γραμμή του μετώπου.

Στην Αρκτική, τα καύσιμα παγώνουν και οι μπαταρίες τελειώνουν γρήγορα, συμειώνεται στο δημοσίευμα. Τα drones στον υψηλό Βορρά λειτουργούν με καύσιμα τζετ ή ντίζελ και διαθέτουν συστήματα αποπάγωσης και ισχυρή πρόωση για να αντέχουν τους αρκτικούς ανέμους. Ως εκ τούτου, είναι συνήθως τόσο μεγάλα που χρειάζονται ρυμουλκούμενο ή διάδρομο για απογείωση.

Τα πλοία και τα αεροσκάφη απαιτούν ειδικά λιπαντικά και θωρακισμένα εξωτερικά μέρη. Ο πάγος προσφέρει κάλυψη στα υποβρύχια αλλά δημιουργεί και επιχειρησιακές προκλήσεις για ναυσιπλοΐα και επικοινωνίες. Είναι ένας τομέας, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, όπου η Ρωσία έχει πλεονέκτημα καθώς χρησιμοποιεί αθόρυβα, παγοθραυστικά υποβρύχια και διαθέτει δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Το βόρειο σέλας -ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο και τουριστικό θέαμα για το Instagram- παρεμβάλλεται στα ραδιοσήματα, καθώς φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο και την ατμόσφαιρα της Γης.

Χρειάζεται ένας μήνας για το πρώτο σοκ

Οι «νεοεισερχόμενοι» στην Αρκτική χρειάζονται περίπου έναν μήνα για να ξεπεράσουν το αρχικό σοκ και να λειτουργήσουν καλά στο κρύο, λέει ο Ταξίαρχος Τέριε Μπρουέιγκαρντ, διοικητής της Brigade North της Νορβηγίας, μιας δύναμης 4.500 ανδρών/γυναικών βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Το μυστικό για να τα βγάλεις πέρα, λέει, είναι να δεχτείς ότι δεν μπορείς να παλέψεις το κρύο. Δώδεκα Αμερικανοί πεζοναύτες κάποτε αεροδιακομίστηκαν πίσω στις ΗΠΑ από εκπαίδευση στη βόρεια Νορβηγία, αφού ο διοικητής τους τούς είπε να «σκληρύνουν». Αν σκληρώνουν, δηλαδή αγνοήσουν τα προειδοποιητικά σημάδια (πχ μούδιασμα)ι δέρμα, απώλεια αισθητικότητας) και «το παίξεις σκληρός», το κρυοπάγημα βαθαίνε

Υπέστησαν τόσο σοβαρά κρυοπαγήματα που χρειάστηκαν χειρουργείο, θυμάται ο Μπρουέιγκαρντ. Ένας τραυματισμός από κρύο απαιτεί να αλλάξεις αυτό που κάνεις, λέει. «Αν “σκληρύνεις”, θα πάθεις τραυματισμό δεύτερου ή τρίτου βαθμού. Μπορεί να χάσεις σάρκα, μπορεί να πεθάνεις».

Ο Μπρουέιγκαρντ μιλά εκ πείρας. Στα 24 του, έπεσε μέσα από τον πάγο σε μικρή λίμνη στη διάρκεια άσκησης. Η εκπαίδευσή του λειτούργησε. Κλώτσησε τα πόδια και προσπάθησε να συρθεί πάνω, αλλά γλιστρούσε ξανά στο παγωμένο νερό. Σε μια τελευταία προσπάθεια πριν εξαντληθεί, κάρφωσε τα νύχια στον πάγο και τράβηξε τον εαυτό του πάνω. Μπουσούλησε μακριά για να μην ξανασπάσει ο πάγος.

Όταν επέστρεψε στη διμοιρία του, το όπλο και ο εξοπλισμός του είχαν παγώσει πάνω στο σώμα του. Έχασε τις αισθήσεις του και ξύπνησε στον υπνόσακο, αφού οι κληρωτοί του τον είχαν γδύσει, τον είχαν βάλει στον υπνόσακο και άναψαν φωτιά.

Έτσι, η άμυνα στον βορρά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε «παλιομοδίτικες» μεθόδους: πεζικό με λευκές στολές παραλλαγής, σε σκι και χιονοκίνητα.

«Η τεχνολογία προχωρά και όλοι μαθαίνουμε γρηγορότερα, αλλά και πάλι, αν θέλεις να κρατήσεις έδαφος και να το υπερασπιστείς, θα στηριχτείς σε μπότες στο έδαφος και στα λευκά παραλλαγής σου», λέει ο υποστράτηγος Τζόνι Λίντφορς, Αρχηγός του σουηδικού στρατού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία
Σε αναζήτηση βηματισμού 19.08.25

Σε αχαρτογράφητα νερά η Ευρώπη ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Η Ευρώπη «ζυγίζει» τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο. Τα επόμενα βήματα και ο διπλωματικός πυρετός των τελευταίων ωρών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης
Μπρος-πίσω 19.08.25

Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Παραμένει η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί συμφωνία. Ζητά να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.08.25

Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι και ΕΕ στον απόηχο των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο

Ο Μεντβέντεφ, αναφέρει ότι η «αντιρωσική και φιλοπόλεμη  Συμμαχία των Προθύμων» απέτυχε να επικρατήσει έναντι του Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε κλόουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ πέρασε με 2-1 από την Καλαμάτα και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ενώ ο Βόλος νίκησε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Η Καβάλα πέταξε εκτός μέσω των πέναλτι τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»
Η συμβολή 19.08.25

Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»

«Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία», αναφέρεται στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας.

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Σύνταξη
Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο

«Θα είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του χώρου, αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμματος, η επαφή του με τον κόσμο», λέει ο Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι θετικό ότι υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα

Σύνταξη
Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία
Σε αναζήτηση βηματισμού 19.08.25

Σε αχαρτογράφητα νερά η Ευρώπη ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Η Ευρώπη «ζυγίζει» τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο. Τα επόμενα βήματα και ο διπλωματικός πυρετός των τελευταίων ωρών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης
Μπρος-πίσω 19.08.25

Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Παραμένει η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί συμφωνία. Ζητά να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:00 την αναμέτρηση της Καβάλας με τον Πανσερραϊκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο