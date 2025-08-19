Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Υπάρχει μια ιστορία που κανείς δεν θα περίμενε να ακούσει δεδομένου ότι ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου (δηλαδή υπέρογκες αμοιβές, πρωταθλήματα και όλα τα συναφή) πολλές φορές συνδέεται με την υγιεινή διατροφή, το πρωινό ξύπνημα και την ατέρμονη πειθαρχία.

Ωστόσο, το 1994, μερικά μέλη των Ντάλας Κάουμποϊς, άφησαν το αυστηρό πρόγραμμα στην άκρη και διασκέδαζαν σαν να βρισκόταν σε νυχτερινά, ιστορικά νεουορκέζικα στέκια καλλιτεχνών και ποπ προσωπικοτήτων της δεκαετίας του ’90.

«Αίσθηση αβεβαιότητας»

Αφού για χρόνια βρίσκονταν στην πρώτη θέση του Super Bowl, η America’s Team θεωρούνταν κορυφαία – γεγονός που συνέβαλε στο να μείνουν αρκετοί με το στόμα ανοιχτό, μετά την γνωστοποίηση της απόλυσης του προπονητή Τζίμι Τζόνσον με απόφαση του ιδιοκτήτη Τζέρι Τζόουνς.

Στην θέση του Τζόνσον, ήρθε ο Μπάρι Σουίτσερ, ο πρώην προπονητής ποδοσφαίρου της Οκλαχόμα που στο ιστορικό του είχε τρία εθνικά πρωταθλήματα — και ο οποίος είχε μια σαφώς διαφορετική μέθοδο προσέγγισης σε ότι αφορά την προπόνηση των παικτών.

«Το γεγονός ότι δεν ξέραμε πώς θα χειριστεί την κατάσταση ο Μπάρι, άφησε τους πάντες με μια αίσθηση αβεβαιότητας», λέει ο θρυλικός running back των Ντάλας Κάουμποϊς, Έμιτ Σμιθ, στο πέμπτο επεισόδιο της νέας ντοκιμαντέρ σειράς του Netflix «America’s Team: The Gambler and His Cowboys».

«Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να είναι ο μάνατζερ της ομάδας και να μην την καταστρέψει», προσθέτει.

«Όλα είχαν αλλάξει»

Καθώς ο Σουίτσερ προσπαθούσε να γνωρίσει σε βάθος την ομάδα, ορισμένοι παίκτες εκμεταλλεύτηκαν το νέο επαγγελματικό περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί. «Υπήρχε μια έντονη αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί τα πρώτα πέντε χρόνια», θυμάται ο πρώην quarterback των Ντάλας Κάουμποϊς, Τρόι Άικμαν, αναφερόμενος στην προηγούμενη εμπειρία του με τον Τζόνσον. «Θυμάμαι απλώς ότι σκέφτηκα ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά από εδώ και πέρα».

Ή όπως θυμάται ο πρώην safety της ομάδας, Τζέιμς Ουάσινγκτον: «Πολλοί τον συμπαθούσαν [τον Σουίτσερ] γιατί οι παίκτες ένιωθαν πλέον ότι ήταν ελεύθεροι [να κάνουν ότι θέλουν]. Ο Μπάρι μπήκε σε εκείνο το αποδυτήριο και η δυναμική, η υπευθυνότητα, η εργασιακή ηθική — όλα αυτά είχαν αλλάξει».

Το διώροφο σπίτι: σεξ, πάρτι, ναρκωτικά

Μεταξύ των αποκαλύψεων για τις ατασθαλίες των Κάουμποϊς, περιλαμβάνεται και ο αναφερόμενος ως «Λευκός Οίκος» – μια διώροφη κατοικία που βρισκόταν πίσω από τα κεντρικά γραφεία της ομάδας στο Valley Ranch, η οποία εξελίχθηκε σε έναν χώρο για άγριο σεξ και ακόμη πιο άγριο πάρτι — με τον μεσάζοντα της ομάδας, Ντένις Πεντίνι, να παρακολουθεί.

Ο «πρόεδρος» του «Λευκού Οίκου» δεν ήταν άλλος από τον διάσημο wide receiver Μάικλ Ίρβιν, ο οποίος στο ντοκιμαντέρ μιλά για το «κρησφύγετο» των παικτών, γελώντας.

«Είχαμε πέντε δωμάτια και εκεί μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις, να συναναστρέφεσαι όσους σου κάνουν κέφι», λέει. «Στο ένα δωμάτιο, μπορούσες να καπνίζεις μαριχουάνα, ενώ σε κάποιο άλλο δωμάτιο, μπορεί [να έβλεπες κάποιους άλλους] να σνιφάρουν κοκαΐνη. Υπήρχε μια ομάδα κοριτσιών σε κάθε δωμάτιο και απλά πηγαίναμε από δωμάτιο σε δωμάτιο».

»Δεν μπορείς να παίζεις με δασκάλους του κατηχητικού», υποστηρίζει.

Αναπολώντας εκείνα τα χρόνια, ο Σουίτσερ εξηγεί την χαλαρή στάση που υιοθέτησε σχετικά με τις δραστηριότητες των αθλητών εκτός γηπέδου. «Υποτίθεται ότι είναι ενήλικες άνδρες, παντρεμένοι, οι περισσότεροι από αυτούς. Ξέρετε, πραγματικά δεν ήταν δική μας δουλειά [να τους βάλουμε όρια], ήταν ενήλικες».

*Με πληροφορίες από: People | Φωτογραφίες: Netflix