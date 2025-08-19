sports betsson
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Η απίστευτη ιστορία της Σβίατεκ: Έπαιξε δύο αγώνες σε Σινσινάτι και Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες ώρες (vids)
Άλλα Αθλήματα 19 Αυγούστου 2025 | 23:10

Η απίστευτη ιστορία της Σβίατεκ: Έπαιξε δύο αγώνες σε Σινσινάτι και Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες ώρες (vids)

01:10 τα ξημερώματα η Ίγκα Σβίατεκ αγωνίστηκε στον τελικό του τουρνουά του Σινσινάτι και στις 19:45 έπαιξε στο μικτό διπλό του US Open!

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
01:10 ώρα Ελλάδος, ξημερώματα Τρίτης. Ξεκινάει ο τελικός του τουρνουά του Σινσινάτι ανάμεσα στην Ίγκα Σβίατεκ και την Τζασμίν Παολίνι. Μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά αγώνα, η Πολωνή κάμπτει την αντίσταση της Ιταλίδας και κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο με 7-5, 6-4.

Όπως συμβαίνει μετά από κάθε τελικό, ακολούθησε η απονομή του τίτλου, οι σχετικές δηλώσεις πάνω στο βάθρο από τις δύο τενίστριες, αλλά και οι συνεντεύξεις Τύπου των αθλητριών.

Διαδικασίες που διαρκούν τουλάχιστον μια με δύο ώρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ίγκα Σβίατεκ αποχώρησε από το γήπεδο τουλάχιστον στις πέντε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, καταπονημένη από το σκληρή μάχη που έδωσε με την Τζασμίν Παολίνι, Νο. 8 στην κατάταξη κατάταξη της WTA, αλλά και από τις σχετικές διαδικασίες που ακολούθησαν.

YouTube thumbnail

Σχεδόν 14 ώρες αργότερα: 19:45 ώρα Ελλάδας. Η Ίγκα Σβίατεκ μπαίνει στο κορτ του «Arthur Ashe Stadium» της Νέας Υόρκης, για να παίξει στο μικτό διπλό με τον Κάσπερ Ρουντ κόντρα στην Μάντισον Κις και τον Φράνσις Τιαφό.

Η Πολωνή όχι μόνο αγωνίζεται, αλλά μαζί με τον Νορβηγό κερδίζουν το αμερικάνικο δίδυμο με 4-1, 4-2 και παίρνουν την πρόκριση για τους «8» της χρυσοφόρας διοργάνωσης, όπου η νικήτρια ομάδα θα λάβει 1.000.000 δολάρια.

YouTube thumbnail

Η Ίγκα Σβίατεκ μέσα σε λίγες ώρες έδωσε δύο αγώνες, σε διαφορετικά σημεία των ΗΠΑ. Στη 01:10 ξεκίνησε ο τελικός του τουρνουά του Σινσινάτι και στις 19:45 η αναμέτρησή της για το μικτό διπλό στο US Open. Ενδιάμεσα είχε απονομές, υποχρεώσεις για χορηγός, αλλά και το ταξίδι από το Σινσινάτι στη Νέα Υόρκη, το οποίο διαρκεί κάτι παραπάνω από 2 ώρες.

Προσθέστε επίσης τον χρόνο που ήταν στο αεροδρόμιο πριν την πτήση, αλλά και τον χρόνο που χρειάστηκε για να πάρει τα πράγματά της μετά την άφιξη στη Νέα Υόρκη, όπως και τους αντίστοιχους χρόνους για να μεταβεί στο ξενοδοχείο και από εκεί στο γήπεδο.

Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συνέβη με την Ίγκα Σβίατεκ, με την Πολωνή να αγωνίζεται στο μικτό διπλό, είτε έχοντας κοιμηθεί ελάχιστα, είτε άυπνη, αφού την ώρα που «πέταγε» από το Σινσινάτι για τη Νέα Υόρκη είχε να διαχειριστεί και την υπερένταση από τον τελικό.

Για την ιστορία, η Ίγκα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Παολίνι ανέβηκε στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA και έριξε στο Νο.3 την Γκοφ, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του US Open.

Η Ίγκα, μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι το Νο.1 φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στη Νέα Υόρκη, με την κάτοχο του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25 Upd: 00:09

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Σουβλάκι 19.08.25

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο