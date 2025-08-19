Η απίστευτη ιστορία της Σβίατεκ: Έπαιξε δύο αγώνες σε Σινσινάτι και Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες ώρες (vids)

01:10 ώρα Ελλάδος, ξημερώματα Τρίτης. Ξεκινάει ο τελικός του τουρνουά του Σινσινάτι ανάμεσα στην Ίγκα Σβίατεκ και την Τζασμίν Παολίνι. Μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά αγώνα, η Πολωνή κάμπτει την αντίσταση της Ιταλίδας και κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο με 7-5, 6-4.

Όπως συμβαίνει μετά από κάθε τελικό, ακολούθησε η απονομή του τίτλου, οι σχετικές δηλώσεις πάνω στο βάθρο από τις δύο τενίστριες, αλλά και οι συνεντεύξεις Τύπου των αθλητριών.

Διαδικασίες που διαρκούν τουλάχιστον μια με δύο ώρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ίγκα Σβίατεκ αποχώρησε από το γήπεδο τουλάχιστον στις πέντε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, καταπονημένη από το σκληρή μάχη που έδωσε με την Τζασμίν Παολίνι, Νο. 8 στην κατάταξη κατάταξη της WTA, αλλά και από τις σχετικές διαδικασίες που ακολούθησαν.

Σχεδόν 14 ώρες αργότερα: 19:45 ώρα Ελλάδας. Η Ίγκα Σβίατεκ μπαίνει στο κορτ του «Arthur Ashe Stadium» της Νέας Υόρκης, για να παίξει στο μικτό διπλό με τον Κάσπερ Ρουντ κόντρα στην Μάντισον Κις και τον Φράνσις Τιαφό.

Η Πολωνή όχι μόνο αγωνίζεται, αλλά μαζί με τον Νορβηγό κερδίζουν το αμερικάνικο δίδυμο με 4-1, 4-2 και παίρνουν την πρόκριση για τους «8» της χρυσοφόρας διοργάνωσης, όπου η νικήτρια ομάδα θα λάβει 1.000.000 δολάρια.

Η Ίγκα Σβίατεκ μέσα σε λίγες ώρες έδωσε δύο αγώνες, σε διαφορετικά σημεία των ΗΠΑ. Στη 01:10 ξεκίνησε ο τελικός του τουρνουά του Σινσινάτι και στις 19:45 η αναμέτρησή της για το μικτό διπλό στο US Open. Ενδιάμεσα είχε απονομές, υποχρεώσεις για χορηγός, αλλά και το ταξίδι από το Σινσινάτι στη Νέα Υόρκη, το οποίο διαρκεί κάτι παραπάνω από 2 ώρες.

Προσθέστε επίσης τον χρόνο που ήταν στο αεροδρόμιο πριν την πτήση, αλλά και τον χρόνο που χρειάστηκε για να πάρει τα πράγματά της μετά την άφιξη στη Νέα Υόρκη, όπως και τους αντίστοιχους χρόνους για να μεταβεί στο ξενοδοχείο και από εκεί στο γήπεδο.

Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συνέβη με την Ίγκα Σβίατεκ, με την Πολωνή να αγωνίζεται στο μικτό διπλό, είτε έχοντας κοιμηθεί ελάχιστα, είτε άυπνη, αφού την ώρα που «πέταγε» από το Σινσινάτι για τη Νέα Υόρκη είχε να διαχειριστεί και την υπερένταση από τον τελικό.

Για την ιστορία, η Ίγκα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Παολίνι ανέβηκε στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA και έριξε στο Νο.3 την Γκοφ, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του US Open.

Η Ίγκα, μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι το Νο.1 φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στη Νέα Υόρκη, με την κάτοχο του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.