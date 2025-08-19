Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία: Άμεση εκεχειρία – Το απαραβίαστο των συνόρων, πάγια θέση της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία, που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καθώς και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών (18/8) συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσινγκτον.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων στον Πούτιν

Εν τω μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων για να αυξήσουν την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που συναντήθηκε επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα, συμφώνησε στο ότι οι ομάδες σχεδιασμού τους θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ τις ερχόμενες μέρες, για να προωθήσουν τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης σχέδια για «την προετοιμασία της ανάπτυξης δύναμης διαβεβαίωσης εάν οι εχθροπραξίες τερματισθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του Κιρ Στάρμερ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση – μεταξύ άλλων, μέσω κυρώσεων – στον Πούτιν, μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θεωρούν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Δευτέρα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και η έκταση της οποιασδήποτε βοήθειας δεν ήταν άμεσα σαφής.