Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 18:40
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17 Αυγούστου 2025 | 18:29
Επικαιρότητα 17 Αυγούστου 2025 | 18:29

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα
Spotlight

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Επίσης οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ.Ζελένσκι με τον κ.Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές.

Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τονίστηκε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ
Κόσμος

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν
World

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Κύπρος 17.08.25
Κύπρος 17.08.25

Παραιτήθηκε μετά την πολιτική θύελλα ο βρετανός βουλευτής που συναντήθηκε με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
Επικαιρότητα 14.08.25
Επικαιρότητα 14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
Κύπρος - Βρετανία 13.08.25
Κύπρος - Βρετανία 13.08.25

Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, και καταδίκασε τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
Αιχμές 12.08.25
Αιχμές 12.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά

«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25
Επικαιρότητα 10.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικαιρότητα 08.08.25
Επικαιρότητα 08.08.25

Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Νέα Στύρα: Το υπ. Ναυτιλίας στέλνει στον εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα
Στα Νέα Στύρα 06.08.25
Στα Νέα Στύρα 06.08.25

Το υπ. Ναυτιλίας στέλνει στον εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα

Ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε στην ξέρα στα Νέα Στύρα έχει προσαχθεί στο πλαίσιο της προνάκρισης και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή - Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση απαξιεί να απαντήσει – Έχουν κάτι να κρύψουν και σφυρίζουν αδιάφορα;
Επικαιρότητα 05.08.25
Επικαιρότητα 05.08.25

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση απαξιεί να απαντήσει – Έχουν κάτι να κρύψουν και σφυρίζουν αδιάφορα;

Το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει τη σιωπή της κυβέρνησης σχετικά με την αποκάλυψη του in για τα 2,5 εκατ. που φέρεται έλαβαν την περίοδο 2019-2024 οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Έγκλημα τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία
Επικαιρότητα 05.08.25
Επικαιρότητα 05.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Έγκλημα τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία και να προχωρήσει η ίδρυση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας» τονίζει ο ΣΤΡΙΖΑ.

Σύνταξη
LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ
Relationsex 17.08.25
Relationsex 17.08.25

«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ

Πιστεύετε ότι μόνο οι άνδρες υποφέρουν από άγχος απόδοσης, ότι η λίμπιντο είναι σταθερή ή ότι το πορνό καταστρέφει την οικειότητα; Οι ειδικοί καταρρίπτουν τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για το σεξ

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
