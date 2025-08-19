Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Χωρίς ύπνο: Γιατρός εξηγεί τις οδυνηρές επιπτώσεις αν μείνετε ξύπνιοι για πάνω από 24 ώρες
Υγεία 19 Αυγούστου 2025

Χωρίς ύπνο: Γιατρός εξηγεί τις οδυνηρές επιπτώσεις αν μείνετε ξύπνιοι για πάνω από 24 ώρες

Ένας γιατρός κρούει καμπανάκι κινδύνου για όσους δεν κοιμούνται

Σύνταξη
Ένας γιατρός αποκάλυψε τις φρικτές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο σώμα σας αν μείνετε ξύπνιοι για πάνω από 24 ώρες.

Όλοι μας έχουμε περάσει άυπνοι μια ολόκληρη νύχτα κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε πρόκειται για την τήρηση της προθεσμίας για μια εργασία, είτε για την προετοιμασία μιας σημαντικής παρουσίασης, είτε για το ότι έχουμε μεγάλη αδυναμία στα κλαμπ και στη νυχτερινή ζωή.

Οι ειδικοί υγείας συμβουλεύουν εδώ και καιρό ότι οι ενήλικες πρέπει να κοιμούνται μεταξύ 7 και 9 ωρών τη νύχτα για την ευεξία τους, ενώ οι έφηβοι θα πρέπει να στοχεύουν σε 8 έως 10 ώρες.

Προφανώς, με τις υποχρεώσεις μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό.

Γιατρός εξηγεί…

Τι θα γινόταν όμως αν αποφάσιζες να μένεις ξύπνιος για μέρες χωρίς να κοιμάσαι καθόλου;

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η κρίση σας μειώνεται, ενώ η μνήμη και ο συντονισμός σας μπορεί να παραπαίουν όσο περισσότερο παραμένετε ξύπνιοι.

Ο ερεθισμός, οι οπτικές αλλαγές και η κόπωση θα εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου, ενώ τμήματα του εγκεφάλου σας μπορεί ακόμη και να σταματήσουν να λειτουργούν – αλλά να τι συμβαίνει, ανάλογα με το πόσο καιρό μένετε ξύπνιοι.

Ο Δρ. Μάικλ Γκάρτνερ είναι χειρουργός και συχνά προσφέρει συμβουλές υγείας στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

24 ώρες χωρίς ύπνο

Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο μερικοί από εμάς έχουμε βρεθεί στο παρελθόν και όπου μπορεί να εμφανιστούν γνωστικές διαταραχές και μειωμένος χρόνος αντίδρασης, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ύπνου.

Ο Δρ. Γκάρτνερ εξήγησε στο YouTube ότι η παραμονή χωρίς ύπνο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει εξάντληση, με επιπτώσεις που μιμούνται ακόμη και την αίσθηση του μεθυσμένου.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), αυτό είναι παρόμοιο με το να έχεις συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα κοντά στο όριο μέθης.

36 – 48 ώρες χωρίς ύπνο

Αν φτάσετε ως εδώ, η σωματική και γνωστική απόδοση συνεχίζει να μειώνεται κατακόρυφα.

Αυτή είναι η στιγμή που θα νιώσετε μια ακατανίκητη επιθυμία για ύπνο, αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο.

Μπορεί να αρχίσετε να έχετε παραισθήσεις γύρω από αυτό το σημείο, καθώς οι 48 ώρες θεωρούνται «ακραία στέρηση ύπνου», σύμφωνα με το Healthline.

Το άγχος και ο χρονικός αποπροσανατολισμός είναι συνηθισμένα σε αυτό το σημείο.

Αλλά σε αυτό το στάδιο, οι ψευδαισθήσεις μπορούν να κλιμακωθούν σε παράνοια, ενώ η σωματική δυσλειτουργία γίνεται σοβαρή.

Η επιθυμία για ύπνο μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη, ενώ αρχίζετε να έχετε παραληρητικές ιδέες και παράλογες σκέψεις.

96 ώρες ή περισσότερο

Ο Δρ. Γκάρτνερ συμφώνησε ότι το να μένετε ξύπνιοι για μέρες ολόκληρες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η μνήμη σας να είναι παρόμοια με αυτή κάποιου με πρώιμο Αλτσχάιμερ, προσθέτοντας ότι θα γίνετε «εξαιρετικά ευερέθιστοι».

Είπε επίσης ότι η πιθανότητα κάποιος να μείνει ξύπνιος για μέρες ολόκληρες, όπως εκείνος ο άνθρωπος που έκανε για 11 ημέρες (264 ώρες), μπορεί να οδηγήσει σε αϋπνία αργότερα στη ζωή.

Πέρα όμως από τις 96 ώρες, η αντίληψή σας για την πραγματικότητα μπορεί να είναι διαστρεβλωμένη, παρόμοια με την ψύχωση.

Το μάθημα εδώ; Απλώς κοιμήσου.

Υγεία
