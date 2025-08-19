Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

magazin
Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ μίλησε στο Men’s Health και αποκάλυψε το αλλόκοτο πρόγραμμα που έπρεπε να ακολουθήσει για να αποκτήσει τον σωματότυπο που απαιτούσε ο ρόλος του στην ταινία «Caught Stealing».

Στην ταινία, ο Μπάτλερ υποδύεται έναν πρώην παίκτη μπέιζμπολ που έγινε μπάρμαν, τον Χανκ, και η ιστορία του χαρακτήρα του απαιτούσε ένα πολύ συγκεκριμένο σωματότυπο.

«Μια ολόκληρη συλλογή από παντελόνια Celine που δεν μπορώ πλέον να φορέσω»

Ο Μπάτλερ είπε στο περιοδικό ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον Χανκ: αυτή περιστρεφόταν κυρίως γύρω από το να έχει οπίσθια που παραπέμπουν σε παίκτη μπέιζμπολ.

Ο ηθοποιός είπε ότι ο Αρονόφσκι ήθελε η σωματική του διάπλαση να ταιριάζει με το ιστορικό του χαρακτήρα και να είναι πιστευτή κατά τη διάρκεια των σκηνών δράσης.

«Στην πραγματικότητα, έχω μια ολόκληρη ενότητα με φωτογραφίες των πισινών των παικτών του μπέιζμπολ που μου έστελνε», είπε ο Μπάτλερ. «Μου έλεγε: ‘Κοίτα πόσο μεγάλοι είναι!’».

Ένα μεγάλο μέρος της ρουτίνας γυμναστικής για τους γλουτούς περιελάμβανε «πολλές ασκήσεις για τους γοφούς», είπε, οι οποίες του έδωσαν το σώμα που ήθελε ο Αρονόφσκι. Ωστόσο, αυτό του κόστισε «μια ολόκληρη συλλογή από παντελόνια Celine που δεν μπορώ πλέον να φορέσω», είπε χαριτολογώντας στο μέσο ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε ο Μπάρλετ, άρχισε να συναντάται με τον Αρονόφσκι κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων, η οποία συχνά προκαλεί αυξημένο άγχος και, κατά συνέπεια, την τάση να ξεχνάει να φάει.

Πέρα από τα οπίσθιά του, ο Μπάτλερ έπρεπε επίσης να ενσωματώσει την παρουσία του Χανκ ως μπάρμαν παράλληλα με το παρελθόν του ως αθλητής. Για να επιτύχει και τα δύο ταυτόχρονα, προπονήθηκε με την Μπεθ Λιούις, ενώ παράλληλα ακολουθούσε μια διατροφή με πίτσα και μπύρα.

Μετά από έξι μήνες προπόνησης για το «Caught Stealing», κατάφερε να αυξήσει το βάρος του από 68 κιλά σε 84, όπως είπε ο ίδιος.

Πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία

Η ταινία ξεκινά όταν ο Χανκ προσλαμβάνεται από τον γείτονά του Ρας (Ματ Σμιθ) για να φροντίσει τη γάτα του, όπου «ξαφνικά βρίσκεται μπλεγμένος σε μια ετερόκλητη ομάδα απειλητικών γκάνγκστερ», σύμφωνα με τη σύνοψη. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Ζόι Κράβιτς, ο Bad Bunny και η Ρετζίνα Κινγκ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 29 Αυγούστου.

*Mε πληροφορίες από: People

