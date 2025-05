Ο Όστιν Μπάτλερ και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα βρεθούν αντιμέτωποι στη νέα ταινία «Enemies»

Η A24 επισημοποίησε όσα ψηλιαζόμασταν: Οι Όστιν Μπάτλερ και Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα βρεθούν αντιμέτωποι στην ταινία «Enemies» του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Χένρι Ντάναμ, ο οποίος το 2018 υπέγραψε το αστυνομικό θρίλερ «The Standoff at Sparrow Creek», που ακολουθεί έναν πρώην αστυνομικό που έγινε στρατιωτικός και ερευνά έναν πυροβολισμό σε μια κηδεία.

Η παραγωγή ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να ξεκινήσει στο Σικάγο αυτό το καλοκαίρι, ενώ η πλοκή της ταινίας έχει ως εξής: «Ένας αδυσώπητος ντετέκτιβ και ένας διαβόητος δολοφόνος συγκρούονται σε ένα θανάσιμο παιχνίδι διαφυγής».

Οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg θα αναλάβουν την παραγωγή μαζί με την A24 και τον Αλεχάντρο Ντε Λεόν. Ο Τζος Μπακόβε συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

Τι ετοιμάζουν;

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπάτλερ συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Άστερ στην τελευταία του σκηνοθετική προσπάθεια, την γουέστερ ταινία «Eddington», επίσης για την A24. Ο Μπάτλερ και ο Άστερ θα είναι παρόντες στο Φεστιβάλ των Καννών την Παρασκευή για την πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Χοακίν Φοίνιξ, Πέδρο Πασκάλ και Έμα Στόουν.

Ο Μπάτλερ πρωταγωνιστεί επίσης στο «Caught Stealing», την επόμενη ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι, μαζί με τους Ματ Σμιθ, Ζόι Κράβιτζ και Ρετζίνα Κινγκ.

Από την πλευρά του, ο βραβευμένος με Emmy Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ο οποίος ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του «The Bear» αυτό το καλοκαίρι, έχει επικεντρωθεί περισσότερο στον κινηματογράφο με τη βιογραφική ταινία του Αμερικανού τραγουδιστή και συνθέτη Μπρους Σπρίνγκστιν «Deliver Me From Nowhere», που κάνει πρεμιέρα φέτος, και την επερχόμενη σειρά του «Star Wars», «The Mandalorian and Grogu».

Μια δυνατή παραγωγή της A24

Η A24 παρουσιάζει επίσης την ταινία του Σπάικ Λι «Highest 2 Lowest», η οποία είναι μια επανεκτέλεση του εγκληματικού θρίλερ «Ο δολοφόνος του Τόκιο» του Ακίρα Κουροσάβα του 1963, το οποίο ακολουθεί έναν επιχειρηματία που αποφασίζει αν θα χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να προωθήσει την καριέρα του ή για να σώσει τη ζωή ενός παιδιού.

Τόσο το «Highest 2 Lowest» όσο και το «High and Low» βασίζονται στο μυθιστόρημα του Ίβαν Χάντερ «The King’s Ransom».

Η ταινία επανασυνδέει επίσης τον Λι για πέμπτη φορά με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

*Με πληροφορίες από: Variety & Deadline