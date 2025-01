Το «Enigma Variations» του Αντρέ Ασιμάν θα γίνει μίνι σειρά με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα είναι πρωταγωνιστής και εκτελεστικός παραγωγός του «Enigma Variations», μιας περιορισμένης σειράς του Netflix που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ιταλοαμερικανού συγγραφέα Αντρέ Ασιμάν, σύμφωνα με το Deadline.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «το Enigma Variations καταγράφει τη ζωή ενός άνδρα που ονομάζεται Πολ, του οποίου οι έρωτες παραμένουν εξίσου αναλώσιμοι και παθιασμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του, όπως και στην εφηβεία του. Είτε το σκηνικό είναι η νότια Ιταλία, όπου ως αγόρι είναι ερωτευμένος με τον επιπλοποιό των γονιών του, είτε μια χιονισμένη πανεπιστημιούπολη στη Νέα Αγγλία, όπου το διαρκές πάθος του για ένα κορίτσι που θα συναντήσει ξανά και ξανά με την πάροδο των χρόνων διακόπτεται από ανώνυμες συναντήσεις με άνδρες – είτε σε ένα γήπεδο τένις στο Σέντραλ Παρκ είτε σε ένα πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης νωρίς την άνοιξη. Οι δεσμοί του Πολ είναι ασύλληπτοι, παροδικοί και για πάντα υποβασταζόμενοι από την ωμή επιθυμία. Μπροστά σε κάθε βήμα που κάνει ο Πολ, οι ελπίδες, οι αμφισβητήσεις, οι φόβοι και οι τύψεις του είναι πάντα έτοιμες να στήσουν τις παγίδες τους. Ωστόσο, το όνειρο της αγάπης παραμένει. Μπορεί να μην ξέρουμε πάντα τι θέλουμε. Μπορεί να παραμένουμε αινίγματα για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όμως αργά ή γρήγορα, ανακαλύπτουμε αυτό που πάντα ξέραμε ότι είμαστε».

Ο Ασιμάν θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Γουάιτ

Σύμφωνα με το Variety, το έργο βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη στο streaming κανάλι. Αν προχωρήσει, θα είναι η δεύτερη μεταφορά στην οθόνη ενός από τα μυθιστορήματα του Ασιμάν. Προηγουμένως, το μυθιστόρημά του «Call Me by Your Name» έγινε ταινία που απέσπασε τις καλύτερες κριτικές με πρωταγωνιστές τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Άρμι Χάμερ, με τον Τζέιμς Άιβορι να γράφει το σενάριο και τον Λούκα Γκουαντανίνο να σκηνοθετεί.

Η ταινία έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ κατά την κυκλοφορία της, με τον Άιβορι να κερδίζει για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο.

Η Αμάντα Κέιτ Σούμαν θα είναι σεναριογράφος, εκτελεστική παραγωγός και υπεύθυνη παραγωγής στο «Enigma Variations», ενώ ο Όλιβερ Ερμάνους θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Ο Ασιμάν θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Γουάιτ, ενώ την παραγωγή θα αναλάβει η Media Res. Οι Μάικλ Έλενμπεργκ και Λίντσεϊ Σπρίνγκερ θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί για λογαριασμό της Media Res.

Η Σούμαν υπήρξε σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της επικής σειράς φαντασίας «The Wheel of Time» (2021) της Amazon. Έχει επίσης εργαστεί σε σειρές όπως «Berlin Station», «Tell Me Your Secrets», «The Blacklist» και «Chuck». Την εκπροσωπούν οι UTA και Hansen Jacobson.

*Με πληροφορίες από: Variety | Deadline | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στο «The Bear» | FX