Ο Κρίστοφερ Νόλαν θα γυρίσει μέρος της «Οδύσσειας» στη Σικελία – Όλα όσα γνωρίζουμε

Όπως όλα δείχνουν, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, προβλέπεται να συναρπάσει τους λάτρεις του επικού κινηματογράφου. Ο Νόλαν έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του 21ου αιώνα.

Οι ταινίες του κυμαίνονται από υποτιμημένες ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως το «Interstellar», οσκαρικές βιογραφίες όπως το «Oppenheimer» και τα blockbuster της τριλογίας «The Dark Knight». Ανεξάρτητα από το θέμα, ο Νόλαν προσδίδει στις ταινίες του μια επική αίσθηση – που συχνά ενισχύεται από τη χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το Variety, η διασκευή της «Οδύσσειας» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν θα γυριστεί εν μέρει στη Σικελία, η οποία, σύμφωνα με τους μελετητές, αποτέλεσε τόπο περιπλάνησης του Οδυσσέα στο έπος του Ομήρου.

Τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» αναμένεται να ξεκινήσουν σε περίπου δύο μήνες στο ειδυλλιακό νησί Φαβινιάνα, γνωστό ως «νησί των κατσικιών», το οποίο φέρεται να είναι το μέρος όπου ο Όμηρος οραματίστηκε τον Οδυσσέα να αποβιβάζεται με το πολυπληθές πλήρωμά του για να εφοδιάζεται με τρόφιμα.

Ο Νόλαν είναι επίσης πιθανό να γυρίσει μέρος του επικού έργου στα Νησιά του Αιόλου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Μέσο. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων της ταινίας δράσης στη Σικελία θα γίνει στη Φαβινιάνα. Οι άλλες ανακοινωθείσες τοποθεσίες της ταινίας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μαρόκο.

Βασιλιάς της Ιθάκης, ο πολυμήχανος Οδυσσέας ο οποίος συνέβαλε στη νίκη των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεμο κατά τη διάρκεια των γεγονότων της Ιλιάδας. Πριν μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του, στη σύζυγό του Πηνελόπη και τον γιο του Τηλέμαχο, ο Οδυσσέας εξόργισε τον θεό Ποσειδώνα.

Η μνησικακία του Ποσειδώνα ενάντια στον Οδυσσέα είχε ως αποτέλεσμα ο ήρωας να περιφέρεται σε θάλασσες και ακτές ερχόμενος αντιμέτωπος με τερατόμορφες και δελεαστικές απειλές, ενώ αγωνιζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Οδύσσειας επικεντρώνεται στις συναντήσεις του με πλάσματα όπως ο Κύκλωπας και η Κίρκη, η ιστορία περιλαμβάνει επίσης τις κακουχίες της Πηνελόπης και του Τηλέμαχου τη δεκαετία που ο Οδυσσέας αγνοείται στη θάλασσα.

Casting guesses for Christopher Nolan’s next film, THE ODYSSEY

– Matt Damon as Odysseus

– Tom Holland as his son Telemachus

– Anne Hathaway as Penelope

– Zendaya as Athena

– Charlize Theron as Circe

– Lupita Nyong’o as Calypso

– Robert Pattinson as Poseidon pic.twitter.com/JVGN2FDCOv

