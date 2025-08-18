Μπάγερν: Τα σημεία «κλειδιά» για τη νέα σεζόν και το κενό του Μουσιάλα

Η Μπάγερν ανταποκρίθηκε στο χαρακτηρισμό του φαβορί και πρόσθεσε το ενδέκατο σούπερ καπ στην τροπαιοθήκη της στην αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη το περασμένο Σάββατο.

Αναμενόμενο έως ένα βαθμό για την πρωταθλήτρια Γερμανίας, όπως και ο ρόλος της υποψήφιας πρωτιάς εντός των «τειχών». Στο διεθνές στερέωμα ωστόσο τοποθετείται ένα μεγάλο ερωτηματικό ως προς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της γερμανικής ομάδας. Στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων οι Βαυαροί ήταν καλύτεροι από την Παρί στο πρώτο ημίχρονο του προημιτελικού αλλά επηρεάστηκαν, κάτι απολύτως ανθρώπινο, από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Τζαμάλ Μουσιάλα, δέχτηκαν δύο γκολ στη συνέχεια και αποκλείστηκαν.

Και εδώ έγκειται η μεγάλη πρόκληση για την ομάδα και τον προπονητή Βενσάν Κομπανί. Ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του συλλόγου είναι εκτός «μάχης» και αναζητούνται εναλλακτικές σε σχέση με την επιρροή του Μουσιάλα στη δημιουργία και ανάπτυξη της Μπάγερν. Τα δώδεκα γκολ του 22χρονου αστέρα, δεν είναι δυσαναπλήρωτα, οι παρεμβάσεις και εμπνεύσεις ωστόσο του Τζαμάλ πέρα από τα προπονητικά κιτάπια είναι «κουβέντα» για το επικείμενο αγωνιστικό διάστημα. Υπενθύμιση πως ο Μουσιάλα απουσίασε στα παιχνίδια με την άριστα οργανωμένη ανασταλτικά Ίντερ τον Απρίλιο και η Μπάγερν (με πολλούς απόντες γενικά), αποκλείστηκε.

Στο γήπεδο της Στουτγκάρδης, ο Γάλλος Ολίσε «ντύθηκε» τρόπον τινά Μουσιάλα, πίσω από τον Κέιν και ανάμεσα στον Λουίς Ντίαζ και τον Γκνάμπρι. Με θετικό πρόσημο για την πρωταθλήτρια και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Αρκεί αυτή η τετράδα σε βάθος πεντάμηνου με τους απανωτούς αγώνες σε Βundesliga και Champions League; Όχι προφανώς. Ο Γκορέτσκα θα κληθεί να συμβάλει στο επιθετικό πλάνο της ομάδας και ο Λεόν μπορεί να έχει πολλά άλλα θετικά, σε καμία περίπτωση τις αρετές του Μουσιάλα. Ο νεαρός ταλαντούχος Τομ Μπίσοφ δύναται να παίξει πιο προωθημένος αν και ήρθε από την Χοφενχάιμ με γνώσεις στις θέσεις «6» και «8».

Το ζητούμενο για την ομάδα του Μονάχου είναι να μην είναι προβλέψιμη και κουραστική, ειδικά στις αναμετρήσεις της League Phase όταν θα εμφανιστούν και διαστήματα κόπωσης από τη δοκιμασία του καλοκαιριού στις ΗΠΑ. Τσέλσι και η Παρί Σεν Ζερμέν (το ζευγάρι τελικού στο Νιου Τζέρσεϊ) είναι αμφότερες επηρεασμένες από την μακρά παραμονή τους στη διοργάνωση (13 Ιουλίου).

Η Μπάγερν οφείλει να υποστηρίξει το ατού Χάρι Κέιν στην επίθεση. Μετά τις υπερβολικές απαιτήσεις της Στουτγκάρδης για τον Νικ Βολτεμάδε, οι βαυαροί στράφηκαν στον Κρίστοφερ Ενκουκού. Ο αναμενόμενος επαναπατρισμός του 27χρονου Γάλλου επιθετικού στη Γερμανία (ήταν στη Λειψία έως το 2023) είναι μια «ένεση», άλλα όχι η «λύση». Ο Ενκουκού δεν είναι καθαρόαιμος φορ, η «κλεψύδρα» όμως αδειάζει και η γκρίνια των οπαδών για μια «σοφτ» μεταγραφική περίοδο αυξάνεται.

Ο Κέιν είναι αναντικατάστατη μονάδα. Αγωνίστηκε σε 63 από τα 68 ματς στη Bundesliga μετά το καλοκαίρι του 2023 όταν εντάχθηκε στις τάξεις του γερμανικού ποδοσφαιρικού «κολοσσού». Δεν χρειάζεται εκτεταμένη αναφορά για την παραγωγικότητά του, βέβαια διαχρονικά η Μπάγερν ακόμη και σε πιο ισχυρές αγωνιστικές εποχές «έπαιρνε» πράγματα από τους αναπληρωματικούς της.( Τσούπο Μοτινγκ 2022 -2023 πίσω από Λεβαντόφσκι, Μάριο Γκέτσε και Κλαούντιο Πιζάρο επί θητείας Γκουαρδιόλα ως «στηρίγματα» στον Μάτζουκιτς το 2013 – 2014).

Ο χρόνος ωστόσο είναι ανεξάρτητη μεταβλητή και ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, γιόρτασε πρόσφατα τα 32 δεύτερα γενέθλιά του. Ο Κομπανί οφείλει να του δίνει «ανάσες».

Στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Ουπαμεκανό – Τζόναθαν Τα, είναι υπό «οικοδόμηση». Η συνδυαστική εξέλιξή τους είναι ακόμη ένα ερώτημα στην «Αλιανζ Αρίνα» και η Μπάγερν έχει δυσάρεστες αναμνήσεις την τελευταία διετία στον τομέα της αποτρεπτικής δεξιότητας. Τα «μετόπισθεν» υπέφεραν σε κρίσιμα ματς και αυτό κόστισε βαθμούς και προκρίσεις στην ομάδα. Μάλιστα σε κάποιους αγώνες προβλημάτισαν σε υπερθετικό βαθμό.

Κάθε σεζόν της Μπάγερν ειδικά στην Ευρώπη καθορίζεται από το βαθμό επούλωσης των αδυναμιών της. Όποτε το επιτύγχανε «έκρωζε» από μακριά πως ήταν πολύ δυνατή και συγκεκριμένες χρονιές ακαταμάχητη. Π.χ. 2020, εποχή Χάνσι Φλικ όταν πήρε ό,τι τρόπαιο «κυκλοφορούσε».

Η Μπάγερν έχει τεράστιο ζήτημα και στα άκρα. Όταν οι Ευρωπαίοι αντίπαλοι της εμβέλειάς της και διεκδικητές τίτλων παρουσιάζονται με «πτέρυγες» «χρυσάφι», οι Γερμανοί αναμιγνύουν «υλικά», όπως ο Λάιμερ, ο Στάνισιτς, ο Ιτο και ο Γκερέιρο. Ο Αλφόνσο Ντέιβις ανήκει στην ελίτ κατηγορία πλάγιων αμυντικών, αλλά είναι ομοίως στα πιτς με σοβαρό τραυματισμό. Η Μπάγερν πορεύεται στην «καταχνιά», ο Κομπανί συμβιβάζεται, αλλά οι οπαδοί αντιδρούν και έως ένα βαθμό έχουν δίκιο γιατί τα άκρα κάνουν τη «χρωματική» διαφορά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.