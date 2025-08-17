Επιστρέφει στην Bundesliga o Ενκουνκού: Βρίσκεται κοντά στην Μπάγερν Μονάχου
Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Bundesliga, καθώς φαίνεται να είναι ένα βήμα από το να υπογράψει στην Μπάγερν Μονάχου.
Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού μετακόμισε το καλοκαίρι του 2023 από την Λειψία στην Τσέλσι, ωστόσο η πορεία του δεν ήταν αυτή που θα ήθελε και μόλις δύο χρόνια αργότερα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.
Πλέον ετοιμάζεται για την μεγάλη του επιστροφή στην Bundesligsa, καθώς η Μπάγερν Μονάχου που ενδιαφερόταν από την αρχή του καλοκαιριού να τον αγοράσει βρίσκεται κοντά στην μεταγραφή του από τους «μπλε» του Λονδίνου.
Η Μπάγερν και η επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για τον Ενκουνκού
Η Μπάγερν κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του Ενκουνκού, προσφέροντας ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, με τις επαφές των δύο ομάδων να βρίσκονται λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γάλλος επιθετικός μόλις ρυθμιστούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες ανάμεσα στις δύο ομάδες, αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βαυαρούς.
