Στουτγκάρδη – Μπάγερν 1-2: Πήρε το ντέρμπι και κατέκτησε το Σούπερ Καπ

Με τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίαζ να βρίσκουν δίχτυα, αλλά και τον Μάνουελ Νόιερ να… βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά όποτε χρειάστηκε, η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε με 2-1 της Στουτγκάρδης στη «MHP Αρίνα» κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν στη Γερμανία και τον 11ο τίτλο Σούπερ Καπ στην Ιστορία.

Οι πρωταθλητές Βαυαροί επέβαλαν το ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά. Γκορέτσκα, Ολίσε και Γκνάμπρι έκαναν τις προσπάθειές τους, αλλά ο Κέιν ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι, κάτοχοι του DFB Pokal, προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα, με τον Νόιερ να σταματά κατά σειρά τους Βόλτεμαντε (μεταγραφικό στόχο της… Μπάγερν), Βάγκνομαν και Ουντάβ. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με το 0-1 να μένει ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Και το δεύτερο στο μεγαλύτερο διάστημά του, δεν είχε ιδιαίτερες ευκαιρίες, με τις δυο ομάδες να αναλώνονται κυρίως σε μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Μόνο μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο η Στουτγκάρδη τα έπαιξε όλα για όλα αλλά Βόλτεμαντε, Λέβελινγκ και Γιακέζ απέτυχαν σε διαδοχικές ευκαιρίες.

Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το 0-2 από τον Ντίαζ. Στο επίσημο ντεμπούτο του με τους Βαυαρούς, ο Κολομβιανός βρήκε δίχτυα, «σφραγίζοντας» τον τίτλο για την ομάδα του Βινσέν Κομπανί, παρά τη μείωση του σκορ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Τζέιμι Λέβελινγκ.

Η Μπάγερν έφτασε τις 11 κατακτήσεις σε 18 προσπάθειες, αφήνοντας τη Στουτγκάρδη με μόλις μία αλλά και δυο συνεχόμενες αποτυχίες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ (Σεμπάστιαν Χένες): Μπρέντλοου, Βάγκνομαν (81’ Ασινιόν), Γιακέζ, Σαμπό (71’ Χένρικς), Μίτελσταντ, Καραζόρ (81’ Νάρτι), Στίλερ (87’ Τσέμα), Λέβελινγκ, Ουντάβ, Φίριχ (71’ Ντεμίροβιτς), Βόλτεμαντε.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Βινσέν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ (73’ Μπόουι), Ουπαμεκανό (81’ Κιμ), Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Γκορέτσκα (90’+3’ Μπίσοφ), Ολίσε (90’+3’), Γκνάμπρι (81’ Γκερέιρο), Ντίαζ, Κέιν.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

11 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου

6 τίτλοι: Ντόρτμουντ

3 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης’

1 τίτλος: Καϊζερσλάουτερν, Σάλκε, Στουτγκάρδη, Λεβερκούζεν, Βόλφσμπουργκ, Λειψία